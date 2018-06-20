Какие проблемы решает врач-репродуктолог?

— Чем занимается репродуктолог и какие проблемы поможет решить?

— К врачу-репродуктологу семейные пары, как правило, обращаются после многолетних и многократных походов по гинекологам, урологам-андрологам, после множества различных анализов и методик лечения. Период между принятием решения запланировать беременность и визитом к репродуктологу составляет в среднем 6-8 лет, когда уже семейная пара начинает терять надежду на прибавление семейства. И, что характерно, врачей-репродуктологов ассоциируют всегда только с ЭКО. Между тем репродуктолог занимается вопросами возможности женщин и мужчин к деторождению. Предмет его работы — организм человека, и особенно репродуктивная система. Медики этой специализации определяют внутренние и внешние факторы, влияющие на способность пары к зачатию и рождению собственного здорового ребенка.

— Репродуктолога ассоциируют с методом ЭКО, но ведь арсенал врача этой специальности значительно шире, верно?

— Разумеется. Совершенно неправильно ставить знак равенства между специализацией «врач-репродуктолог» и ЭКО. Это заблуждение, причем весьма распространенное! В арсенале репродуктолога в борьбе с бесплодием не только метод ЭКО. Репродуктолог — это в первую очередь врач, специализирующийся именно на планировании рождения здорового ребенка. Он назначит необходимое обследование пациентов, выяснит статус здоровья мужчины и женщины в паре, определит способ получения беременности и, в зависимости от причины, предложит один из способов получения беременности и рождения здорового ребенка: медикаментозный, хирургический либо метод ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии, в т. ч. ЭКО).

Потенциальным пациентам принципиально важно уяснить: врач-репродуктолог не назначает ЭКО всем подряд, без разбора. Только оценив здоровье обоих супругов, врач назначает подходящий именно этой паре способ получения беременности.

— Так когда же нужно обращаться к репродуктологу?

— Бесплодный брак — это отсутствие наступления беременности в течение 12 месяцев регулярной половой жизни без предохранения, поэтому к репродуктологу для женщин до 35 лет нужно обращаться после года отсутствия беременности, после 35 лет — не более 6 месяцев! Самое важное не терять драгоценное время, ведь с каждым годом шансы на беременность стремительно уменьшаются.

— Наверняка в вашей практике было много разных случаев. Расскажите, какие пациенты к вам обращаются?

— Пациентов обращается достаточно много. Кто-то осознает проблему достаточно быстро в течение одного года, кому-то требуется 10 лет и больше. Бесплодие, кстати, это не только женская проблема, мужское бесплодие встречается так же часто, как и женское, и здесь всегда важно понимать, что проблему нужно искать в паре, в мужчине и женщине, вместе. Не редко к нам приходят пары, которые уже во втором браке не могут родить совместного ребенка, хотя от предыдущих браков уже есть дети. Важно сказать, что бесплодие — сложная, но решаемая проблема, которая может возникнуть у людей разного возраста, пола, национальности, достатка и т. д. И к счастью, современная медицина может помочь почти во всех ситуациях. Главное — сделать первый шаг, обратиться к нужному специалисту, не ждать и не терять время.