Как избавится от пивного живота? Лайфхаки и исследования

Почему появляется пивной живот и как с ним бороться: лайфхаки и советы внутри.

Идеальной фигуры добиться непросто, но можно. Да, это тяжёлый труд: нужно постоянно заниматься спортом и следить за тем, что ешь. Но бывает так, что тело в норме, но не живот — он, кругленький, оттягивает майку и раздражает своим присутствием, когда смотришься в зеркало.

Откуда он берётся?

Пивной живот — это только название типа «набора массы». Предположительно так стали называть раздутый жидкостью живот, потому что когда выпиваешь много, желудок растягивается и живот округляется. Но если вода с лёгкостью выйдет из организма, то алкоголь: будь то пиво, водка или коктейли, переработается и при пассивном образе жизни отложится в жир — подкожный и висцеральный (вокруг внутренних органов). Косметический дефект в виде шарообразного живота — это полбеды, накапливание жира грозит появлением сахарного диабета, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Алкоголь сам по себе калориен, но ещё он повышает аппетит и усвояемость пищи. И если, например, говорить о пиве и стандартных закусках — орешки, чипсы, сухарики, колбаски, которые тоже содержат много калорий и углеводов, то можно заметить, что за среднестатистический поход с друзьями в бар можно с лёгкостью съесть суточную норму калорий и даже не заметить.

Итак, потребление алкоголя и похудение, вряд ли, можно поставить в один ряд. Но даже если мы не заняты снижением веса, то и тут алкоголь может навредить. Например, врачи настоятельно не рекомендуют пить перед сном: алкогольные напитки влияют на работу нейромедиаторов мозга, поэтому всю ночь могут сниться кошмары и утром ты проснешься невыспавшимся и со странным чувством «хочу есть, а может и не хочу…»

Тело воспринимает алкоголь как яд, и при его поступлении начинает бороться с ним, приостанавливая расщепление жиров, белков и углеводов, отправляя все, что ты съел на формирование живота и дряблых боков.

Научный подход

Как избавиться?

Для избавления от пивного живота придётся постараться и потерпеть. Главное — регулярность и упорство.