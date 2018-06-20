10 тоников, которые вы точно захотите приобрести

Вокруг тоников и лосьонов для лица до сих пор ведутся споры. Некоторые считают, что полноценный домашний уход за кожей невозможен без этих средств, другие, наоборот, уверены в том, что без них вполне можно обойтись. Мы решили разобраться, как работают тоники и лосьоны, и какие из них действительно помогают нашей коже.10 тоников, которые вы точно захотите приобрестиСамое распространенное мнение о тониках гласит, что они подготавливают

кожу к нанесению крема и избавляют её от ощущения стянутости. Начнем с того,

что расценивать тоник, как проводник для кремов и сывороток, весьма

неправильно. На своем пути крема встречают одно препятствие — это ороговевшие

клетки кожи, избавиться от которых могут лишь отшелушивающие средства.

Справиться с такой задаче тонику, увы, не под силу.

Известно, что во время умывания, нарушается кислотно-щелочной баланс кожи,

который, безусловно, может восстановиться сам, но тоники ускоряют это действие.

В принципе, такое рассуждение верно, но здесь нужно отталкиваться от состава

средств. Если в них присутствует спирт или экстракт гамамелиса, то лучше

позволить своей коже восстанавливаться самостоятельно, потому что эти ингредиенты

сушат и раздражают кожу еще сильнее. Поэтому, если вы планируете использовать

тоники, то покупайте те, в чьем составе нет этих веществ, но присутствуют

другие важные для кожи компоненты.

Подступаясь к выбору косметики, всегда нужно отталкиваться

от особенностей вашей кожи. Если ваша кожа относится к категории «проблемная»,

склонна к раздражению и акне, то стоит присмотреться к тоникам, содержащим

кислоты. Они помогут справиться с акне и их последствиями, очистить поры и удалить черные точки. Чтобы избавиться от жирного блеска, подойдут матирующие

тоники, которые уберут лишний кожный жир и выровняют тон. Для обладателей сухой

кожи, естественно, нужны увлажняющие тоники, которые не пересушат кожу и насытят её влагой. Лосьон Uriage позиционирует себя, как средство для жирной и проблемной

кожи с акне. Оно глубоко очищает и сужает поры, матирует кожу и увлажняет её. В составе: комплекс фруктовых кислот и термальная вода Урьяж.

Бамбуковый лосьон от корейского бренда Erborian

устраняет загрязнения и жирный блеск, улучшая естественный цвет лица.

Бета-глюкан в составе лосьона помогает коже противостоять появлению

морщин. Энергетический тоник с экстрактом женьшеня увлажняет и смягчает

кожу, предавая ей бархатистость. Двухфазный лосьон с экстрактом юзу сочетает в себе масляную и водную структуры, которые работая вместе,

питают кожу и придают ей сияние.

Пре-сыворотка

Аcademie подходит для всех типов кожи, но особенно хороша для тех, кто борется

с пигментацией. Благодаря комплексу «White3», сыворотка выравнивает цвет лица,

осветляет кожу и предотвращает появление пигментных пятен.

За счет своих антибактериальный свойств, тоник от британского

бренда Medik 8 подходит

для любого типа кожи. Тоник также содержит в себе пребиотик, который активирует

полезные бактерии. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожи и способствуют

поглощению полезных элементов.

Тонизирующий тоник Payot c экстрактом малины подходит для всех

типов кожи и служит для завершения процедуры очищения. Он помогает удалить

остатки макияжа, совершенствует рельеф кожи и возвращает ей сияние.

Лосьон Sesderma Azelac предназначен для лица, тела и кожи головы. Рекомендуется

для применения в случае «трудной» щетины и при проблемах, связанных с бритьем или депиляцией. Предотвращает врастание волос. Лосьон тоник от бренда Cholley — универсальное освежающее

средство для лица, которое возвращает коже энергию и помогает выровнять тон.

Тоник обладает легким охлаждающим действием и подходит для успокоения кожи и устранения последствий стресса. Тоник EGIA позволяет деликатно очистить кожу, не нарушая

кислотно-щелочной баланс и не разрушая эпидермальный барьер. Подходит для всех типов

кожи. Читайте также: 8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глаз

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