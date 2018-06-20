10 тоников, которые вы точно захотите приобрести 

Вокруг тоников и лосьонов для лица до сих пор ведутся споры. Некоторые считают, что полноценный домашний уход за кожей невозможен без этих средств, другие, наоборот, уверены в том, что без них вполне можно обойтись. Мы решили разобраться, как работают тоники и лосьоны, и какие из них действительно помогают нашей коже.10 тоников, которые вы точно захотите приобрестиСамое распространенное мнение о тониках гласит, что они подготавливают
кожу к нанесению крема и избавляют её от ощущения стянутости. Начнем с того,
что расценивать тоник, как проводник для кремов и сывороток, весьма
неправильно. На своем пути крема встречают одно препятствие — это ороговевшие
клетки кожи, избавиться от которых могут лишь отшелушивающие средства.
Справиться с такой задаче тонику, увы, не под силу.
Известно, что во время умывания, нарушается кислотно-щелочной баланс кожи,
который, безусловно, может восстановиться сам, но тоники ускоряют это действие.
В принципе, такое рассуждение верно, но здесь нужно отталкиваться от состава
средств. Если в них присутствует спирт или экстракт гамамелиса, то лучше
позволить своей коже восстанавливаться самостоятельно, потому что эти ингредиенты
сушат и раздражают кожу еще сильнее. Поэтому, если вы планируете использовать
тоники, то покупайте те, в чьем составе нет этих веществ, но присутствуют
другие важные для кожи компоненты.
Подступаясь к выбору косметики, всегда нужно отталкиваться
от особенностей вашей кожи. Если ваша кожа относится к категории «проблемная»,
склонна к раздражению и акне, то стоит присмотреться к тоникам, содержащим
кислоты. Они помогут справиться с акне и их последствиями, очистить поры и удалить черные точки. Чтобы избавиться от жирного блеска, подойдут матирующие
тоники, которые уберут лишний кожный жир и выровняют тон. Для обладателей сухой
кожи, естественно, нужны увлажняющие тоники, которые не пересушат кожу и насытят её влагой. Лосьон Uriage позиционирует себя, как средство для жирной и проблемной
кожи с акне. Оно глубоко очищает и сужает поры, матирует кожу и увлажняет её. В составе: комплекс фруктовых кислот и термальная вода Урьяж.
Бамбуковый лосьон от корейского бренда Erborian
устраняет загрязнения и жирный блеск, улучшая естественный цвет лица.
Бета-глюкан в составе лосьона помогает коже противостоять появлению
морщин. Энергетический тоник с экстрактом женьшеня увлажняет и смягчает
кожу, предавая ей бархатистость. Двухфазный лосьон с экстрактом юзу сочетает в себе масляную и водную структуры, которые работая вместе,
питают кожу и придают ей сияние.
Пре-сыворотка
Аcademie подходит для всех типов кожи, но особенно хороша для тех, кто борется
с пигментацией. Благодаря комплексу «White3», сыворотка выравнивает цвет лица,
осветляет кожу и предотвращает появление пигментных пятен.
За счет своих антибактериальный свойств, тоник от британского
бренда Medik 8 подходит
для любого типа кожи. Тоник также содержит в себе пребиотик, который активирует
полезные бактерии. Они восстанавливают кислотно-щелочной баланс кожи и способствуют
поглощению полезных элементов.
Тонизирующий тоник Payot c экстрактом малины подходит для всех
типов кожи и служит для завершения процедуры очищения. Он помогает удалить
остатки макияжа, совершенствует рельеф кожи и возвращает ей сияние.
Лосьон Sesderma Azelac предназначен для лица, тела и кожи головы. Рекомендуется
для применения в случае «трудной» щетины и при проблемах, связанных с бритьем или депиляцией. Предотвращает врастание волос. Лосьон тоник от бренда Cholley — универсальное освежающее
средство для лица, которое возвращает коже энергию и помогает выровнять тон.
Тоник обладает легким охлаждающим действием и подходит для успокоения кожи и устранения последствий стресса. Тоник EGIA позволяет деликатно очистить кожу, не нарушая
кислотно-щелочной баланс и не разрушая эпидермальный барьер. Подходит для всех типов
кожи. Читайте также: 8 отличных средств для быстрого преображения кожи вокруг глаз
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