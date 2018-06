Что такое дисфункция сфинктера Одди?

Дисфункция сфинктера Одди является редким состоянием пищеварительной системы.

Дисфункция происходит, когда сфинктер Одди не открывается и не закрывается должным образом. Это может произойти по многим причинам, таким как:

фиброз;

воспаление;

анатомические аномалии;

спазмы.

Дисфункция сфинктера Одди вызывает накопление пищеварительных жидкостей в поджелудочной железе и печени, что приводит к интенсивному болевому синдрому в животе.

Поджелудочная железа производит поджелудочный сок, а в печени вырабатывается желчь, которая представляет собой химические вещества, помогающие переваривать пищу в кишечнике. Обычно они попадают в тонкий кишечник через проток, который открывается и закрывается мышцей, называемой сфинктером Одди.

Дисфункция сфинктера Одди может вызвать:

холецистит;

панкреатит.

Дисфункция сфинктера Одди — симптомы

Люди с дисфункцией сфинктера Одди обычно испытывают сильную боль в животе. Боль может быть повторяющейся и меняться по интенсивности. Другие симптомы могут включать:

диарею;

лихорадку;

тошноту;

рвоту;

потерю аппетита;

снижение веса.

Дисфункция сфинктера Одди — причины

Эксперты в полной мере не понимают, что вызывает дисфункцию сфинктера Одди, но они предложили несколько гипотез. Например, это может быть связано с желчным микролитиазом, когда в желчных протоках образуются маленькие желчные камни.

Другая гипотеза предполагает, что дисфункция может быть связана с дуоденитом, который является воспалением двенадцатиперстной кишки.

Некоторые исследования показывают, что дисфункция сфинктера Одди чаще развивается у женщин в возрасте от 30 до 50 лет, у которых был удален желчный пузырь.

Некоторые люди могут обнаружить, что употребление определенных продуктов вызывает симптомы. Тем не менее, пока еще недостаточно исследований для определения того, какие продукты питания следует избегать. Человек может вести дневник пищи, чтобы отслеживать, как диетические изменения влияют на симптомы.

Диета при дисфункции сфинктера Одди:

отказ от алкоголя;

диета с низким содержанием жиров;

есть меньше, но чаще;

избегать острой пищи;

употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки.

Дисфункция сфинктера Одди — лечение

Лечение будет зависеть от типа дисфункции сфинктера Одди и от тяжести симптомов.

Для людей с умеренными симптомами врач может рекомендовать препараты, которые состоят из блокаторов нитратов и кальциевых каналов. Они могут уменьшить спазмы и облегчить симптомы.

Людям с тяжелой дисфункцией сфинктера Одди может потребоваться хирургическое вмешательство. При необходимости врач может хирургически восстановить сфинктер мышцы Одди.

Операция считается безопасной, и 70 процентов людей, подвергшихся этой процедуре, испытывают долгосрочное облегчение.

