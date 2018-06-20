8 способов избавится от прыщей

Прыщи — это болезнь, которую лечит дерматолог. Что такое прыщи и почему они появляются? МедикФорум решил выяснить причины этой проблемы и найти ответ на этот вопрос.

Что такое прыщи?

Чаще всего прыщи появляются во время полового созревания у подростков, в результате гормонального всплеска. Следствием этого увеличивается количество сальных желез, что приводит к увеличению кожного сала. В основном высыпает в Т-зоне (лоб, нос и подбородок), а также в области декольте и на плечах. В этих местах больше всего сальных желёз. У большинства молодых женщин кожные высыпания возникают перед менструацией, и исчезают сразу же после цикла. Сегодня такие изменения всё чаще проявляются у женщин после 25 лет. Как бороться с этой проблемой? Итак, существует 8 этапов борьбы с этим недугом.

Что делать, если у вас появились прыщи?

Способ 1 — деликатно очищай Ошибкой считается использование антибактериального мыла или геля, так как главная причина прыщей не бактерии, а гормональные изменения. Длительное использование таких препаратов не избавит от проблемы, а только высушит кожу и усилит высыпания. Умываться нужно два раза в день используя специальные косметические средства. Обязательно проверяйте состав косметического средства, там не должно быть таких препаратов, как Sodium Lauryl Sulfate и Sodium Laureth Sulfate. Эти химикаты широко используют в косметических и моющих средствах, которые раздражают и сушат кожу лица. Способ 2 — тонизируй и увлажняй

После очищения моющим средством, следующий шаг — это тоник для лица, который освежит лицо. Не должен содержать в своем составе спирт, который пересушит кожу, и тем самым побудит сальные железы выделять больше кожного сала. Если кожа пересушена, нанеси лёгкий увлажняющий крем. Некоторые кремы для лица могут забивать поры. Пробуй и наблюдай за состоянием кожи. Способ 3 — делай пилинг с умом Чтобы избавиться от омертвевших клеток, нельзя использовать механический пилинг. Это может усугубить ситуацию. Рекомендуется использовать фруктовый пилинг, в составе которого есть фруктовые кислоты. Можно пользоваться кремом, в составе которого есть фруктовые кислоты. Такой крем нужно наносить перед сном. Это хорошо влияет на кожу, уменьшает красноту и выделение жира. Иногда врач может посоветовать сделать миндальный пилинг лица, в составе которого АНА — кислота. Это щадящая процедура, которую рекомендуется делать людям с проблемной кожей лица. Во время сеанса косметолог втирает в кожу кислоту в виде геля либо крема, и оставляет на несколько минут. Такая процедура убирает красноту, выглаживает кожу, сужает поры, сглаживает шрамы, оставленные после прыщей. Способ 4 — действуй мгновенно Если заметишь первые признаки, говорящие о скором появлении прыща, незамедлительно используй средство, в составе которого есть салициловая кислота и масло чайного дерева. Масло обладает противовоспалительным действием, а кислота понижает выделение сальных желез.

Это поможет быстро избавиться от нежелательных кожных высыпаний и ускорит заживление. Нельзя самостоятельно давить прыщи на лице, это усугубит проблему. Способ 5 — защищай кожу от солнца Чрезмерное пребывание на солнце без использования защитного крема негативно отразиться на состоянии кожи. Загорать нужно в меру, желательно в утренние часы до обеда либо ближе к вечеру. Также негативно скажется частое посещение солярия. Загорание без меры приводит к преждевременному старению кожи, и к другим заболеваниям. Сушит кожу, защитная реакция которой приводит к еще большему выделению кожного сала. Поэтому каждый день используйте лёгкий крем с фильтром минимум 30, особенно если пользуетесь косметикой, в составе которой есть фруктовые кислоты. Иначе есть риск появления белых пятен после загара. Способ 6 — правильная диета То, что мы едим имеет огромное влияние на здоровье человека. Всё начинается с кишечника. Ведь проблемы могут быть не только из-за гормонов, но и говорить о заболеваниях ЖКТ. Какие продукты употреблять в пищу, чтобы кожа была чистой и сияющей? •Продукты богатые витамином А — рыба, печень, яйца, масло, морковь, помидоры и другие; •Продукты богатые витаминами В2, В6, РР — фасоль, бананы, хлебобулочные изделия, орехи, соя и другие; •Продукты, содержащие цинк — морепродукты, тыквенные семечки, шпинат, авокадо, курага, каши, рис, кунжутное семя, арахис и другие. Следует избегать употребления алкоголя и кофе. Негативно влияет курение. Также организм тяжело может переносить мясо, а именно свинину и говядину. Мясо в больших количествах плохо переваривается организмом. Способ 7 — посещай косметолога Уход за лицом в домашних условиях и правильное питание очень важны. Но не менее важно посещение косметологического кабинета. Самостоятельно нельзя выдавливать прыщи иначе можно занести инфекцию, и только ухудшить ситуацию. Косметолог профессионально оценит ситуацию, и подскажет какие процедуры нужно пройти. Косметология развивается очень стремительно. Сейчас доступно огромное количество процедур не только для лица. Если кожа раздражена из-за использования лечебных препаратов от прыщей, эту проблему решит альгинатная маска для лица. Такая маска оказывает благоприятное действие на кожу, питает, увлажняет, нормализует работу сальных желёз, сужает поры, и многое другое. В составе маски только природные компоненты. Способ 8 — помощь врача дерматолога Домашнее лечение, как и посещение косметолога, иногда не помогает. Если так случилось, рекомендуется посетить врача дерматолога. Видно проблема лежит глубоко, и самостоятельно вряд ли удастся её решить. Врач направит на дополнительное обследование, после пропишет лекарства. В зависимости от сложности заболевания лечение выглядит по-разному.

В лечении прыщей используют также антибиотики. Такое лечение может длиться несколько месяцев. Если не помогли антибиотики, тогда врач пропишет лечение изотретиноином. Это очень сильный препарат, после курса лечения болезнь должна отступить. Препарат уменьшает шелушение кожи, глубоко проникает в дерму и тем самым рассасывает сальные пробки, питает организм витамином А и многое другое. Нужно знать, что это лекарство не такое безопасное, как кажется. Имеет много побочных эффектов. Перед лечением следует исключить беременность. Ранее биологи рассказали, как избавиться от плохих воспоминаний.