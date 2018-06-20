Что нужно знать о женской виагре

Три года назад ученые заявили, что, наконец, разработали волшебную пилюлю — таблетку для женщин с низким сексуальным влечением. В СМИ его окрестили «розовой виагрой», и очень быстро препарат получил лицензию от FDA — международного управления по надзору за качеством медикаментов.

Но спустя несколько дней после получения одобрения, компания, разрабатывающая лекарство, остановила свои исследования из-за финансовых трудностей. На ситуацию повлияли и высокая стоимость медикаментов, и недостаточная информированность врачей. Теперь же другая компания — Sprout возвращается к работе над препаратом, но уже в другом контексте.

Как это работает

Наконец-то фармацевтическая индустрия пересмотрела свое отношение к женскому возбуждению: раньше главной мыслью был тот факт, что если у женщины нет такого же возбуждения, как у мужчины, то это отклонение от нормы. Таблетка, названная Addyi, предназначена примерно для 10% женщин, которые страдают от полной незаинтересованности в сексе без какой-либо видимой причиной. В эту категорию не попадают люди с другими медицинскими проблемами или испытывающими проблемы с отношениями. Подобное состояние незаинтересованности называют гипоактивным расстройством сексуального желания, и оно может наступить для женщины в любом возрасте вне зависимости от ее социального статуса. Эксперты считают, что женщины с расстройством имеют дисбаланс между дофамином и норэпинефрином, нейрохимикатами, которые заставляют испытывать возбуждение, а также с уровнем серотонина. Addyi работает по принципу, схожему с антидепрессантами, воздействуя на химические элементы в мозгу. Но вот чего он абсолютно точно не делает — никак не воздействует на гениталии, как это делает обычная виагра.

Кому подходит

Работа над Addyi вызывает множество споров. В одном исследовании в 2013 году было обнаружено «значительное улучшение» в желании, в то время как в рекламе препарата в 2016 году сообщали о «минимальных улучшениях». Около 40% женщин вообще не проявляют никакой реакции на препарат, но те, у кого он подействовал — показывают отличнейшие результаты. У типичной участницы исследования появляется как минимум одно сексуальное событие в неделю, и для тех, у кого в принципе нет сексуального влечения, это большой шаг. Еще один важный момент: тестирование на плацебо. Половина участниц с обычным влечением не ощутила значительной разницы, а другая половина — группа со «сниженным влечением» — испытала разницу в сексуальной удовлетворенности. После приема плацебо они сообщили о том, что удовлетворены случившимся сексуальным контактом в среднем на 50,2%. После приема препарата удовлетворение достигало 59,6%. По видимому, препарат подходит и тем, кто переживает раннюю менопаузу, одним из неприятных симптомов которой является пониженное либидо.

Побочные эффекты

Не обошлось и без побочных действий от приема — усталость, тошнота, низкое кровяное давление и головокружение также влияют на дальнейшее распространение препарата. Кроме того, его нельзя использовать с алкоголем, так же как и другие лекарства, воздействующие на химическое состояние мозга.

Как получить

На данный момент, купить этот препарат в России не представляется возможным. Однако ты имеешь возможность получить рецепт от специалиста-сексолога, который позволит тебе заказать препарат онлайн. Самым простым способом будет использовать специальную торговую площадку, обладающую всеми юридическими документами и осуществляющую взаимодействие с Американским медицинским центром, который и проверит подлинность результатов. Стоимость препарата с учетом консультаций личного врача, предоставляемого компанией, — 99$.

Можно ли обойтись без таблеток

Сам диагноз «гипоактивное расстройством сексуального желания» на данный момент не признается во всех странах, и его симптоматика до сих пор изучается. Вполне возможно, ожидания о распространениях заболевания намеренно завышаются фармацевтическими компаниями, и в таком случае имеет смысл больше озадачиться культурными предпосылками расстройства. Благодаря анализу модели двойного контроля, сейчас ты имеешь возможность пересмотреть взгляды на собственную сексуальность. Также необходимо принять тот факт, что ученые до сих пор не определили уровень «нормального» либидо, а значит, только общество навязывает рамки для твоей сексуальности.