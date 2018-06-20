Странные вещи, которые происходят с нами во сне

Практический каждый человек во время сна сталкивался со странными и непонятными процессами, которые могли вызывать неприятные ощущения или замешательство. Некоторые из таких явлений не всегда под силу объяснить даже науке, поскольку ряд факторов препятствуют их изучению.

Сон во сне

Весьма странное явление, когда человек просыпается, но с ним по-прежнему происходят нетипичные для реальности вещи. По факту, индивиду снится, что он проснулся, и эта тема затрагивается в ленте «Начало». Ученые пока не в силах объяснить, чем обусловлен такой процесс, а эзотерики связывают это с предрасположенностью личности к духовным практикам.

Синдром взрывающейся головы

При этом явлении индивид может резко пробудиться от, как ему кажется, громкого хлопка или взрыва. Сопровождаться процесс может вспышкой или не менее раздражающим гулом, побуждая у человека ощущение страха, поскольку некоторые пугаются, что у них инсульт. Связывают ситуацию ученые со всплеском нейронной активности, что наблюдается в участках мозга, занимающихся обработкой звука. Фиксироваться синдром может на фоне продолжительной бессонницы.

Падение

Почти каждый сталкивался с ощущением, что он резко падает, словно кто-то сбросил его в кровать с внушительной высоты. Чувство неприятное и даже пугающее, а наблюдается чаще всего в ходе засыпания. В этот момент процессы в организме замедляются, и иногда мозгу кажется, что «хозяин» при смерти, поэтому он посылает к мышцам импульсы, чтобы проверить, жив ли человек.

Гипнагогические галлюцинации

Оказавшись на грани сна и бодрствования, человек, который еще сохраняет сознание, может видеть перед собой странные картинки, будучи не в силах их контролировать. Как правило, наблюдаться могут фантастические создания или жутковатые лица. Возникает явление даже у психически здоровых личностей, особенно у детей. Фиксироваться такие галлюцинации способны из-за стресса, алкогольного опьянения или у людей с богатым воображением.

Астрал

Этот редкий нейропсихологический феномен тоже возникает на грани сна и бодрствования, когда человек словно видит себя со стороны. Изучить это явление крайне непросто, хотя ученые не отрицают существование такой иллюзии. Неизвестно и то, как с таким состоянием бороться.

Повторение

Почти каждому приходилось по несколько раз просматривать во сне один и тот же сюжет, притом промежутки между повторениями могут быть значительными. Психологи допускают, что посредством такого «приема» мозг человека пытается привлечь внимание к событиям, которые мы не осознаем.

Апноэ во сне

Этот процесс подразумевает внезапную остановку дыхания непосредственно во сне. Мозг сталкивается с кислородным голоданием, а качество сна сильно падает, к тому же, индивид может страдать от бессонницы. В процессе приступов нередкими являются скачки давления, что чревато проблемами с сердцем. Связан процесс с расслаблением мышц глотки.