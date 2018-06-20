Заболела голова? Спасение — асаны

Внезапная головная боль способна нарушить все твои планы. Она приходит внезапно и может задержаться надолго. Не имеет особого значения, что же является причиной мигрени. Главное — избавиться от нее и вернуть себе бодрость и жизнерадостное настроение. Конечно, самое просто средство — сон или снимающие боль препараты. Если ни то, ни другое помочь не в силах — можно попробовать йогу. Вот несколько асан, способных помочь.

1. Падмасана — Поза лотоса

Поза для медитации. Она просветляет ум, устраняя мигрень. Кажется довольно простой, но на самом деле относится к достаточно трудным позам. Чтобы ее принять, надо сесть на пол, держа спину очень прямо, ноги на полу. Взять одну ногу, согнуть и с помощью рук сложить ее на противоположное бедро. Другую ногу уложить по такому же принципу. Когда ноги будут в необходимом положении, ладони сложи вместе. Важно, чтобы спина была прямой, а голова направлена вперед. Стопы направить вверх. Сохраняя глубокое дыхание, оставайся в позе около 5 минут.

2. Сванасана

Асана потягивающейся собаки широко применяется любителями йоги для устранения мигрени. Она делается на четвереньках. Сделай выдох и не спеша приподнимай таз, при этом локти и коленные суставы выпрямятся. Форма тела напоминает русскую «л». Руки расставить по ширине плеч, а стопы на ширину бедер. Пальцы направлены строго вперед. Тяни шею, не забывая следить за ровностью спины. Взгляд устремлен в район живота. После серии 5 глубоких вдохов, согнув колени, можно возвращаться в исходное положение.

3. Утанасана

Поза для стоячего положения, отлично воздействующая на общее состояние организма, усиливающая кровоток.

Понижает черепное давление.

Встаньте на коврик, расположив руки на бедрах. После выдоха нужно немного округлить ноги в коленях и начать наклон корпуса. Руки расположить около стоп, направленных ровно. Отпусти все дурные мысли и соверши 10 хороших вдохов.

4. Баласана или Поза Ребенка

Дает хорошую растяжку ногам: лодыжкам, бедрам и ягодицам. Она оказывает успокаивающее воздействие на весь организм. Усталость уйдет, ты расслабишься и все зажимы покинут тебя, включая мигрень. Сядь на коврик, сначала плотно сомкнув колени. Потом постепенно делай между ними зазор, шире и шире. Наклони корпус и постарайся уместить его между коленей. Тяни шею в одну сторону, а копчик в противоположную. Руки расположи впереди, и плечи прижми к полу. Задержись на 5 минут.

5. Бандхасана или Поза моста

Отлично регулирует внутричерепное давление. Надо лечь на спину. Ноги поставить по ширине плеч, согнув их в коленях. Руки расположить свободно вдоль корпуса, повернув тыльной стороной вверх. На вдохе отрывай спину от пола и приподнимай. Вес в плечевом отделе. Таз нужно напрячь и держать около минуты. Вдыхай спокойно.

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6. Пасчимотанасана

Сесть на пол, спина прямая. Ягодицы и ноги плотно прижаты к полу, практически перпендикулярно спине. Коленки подтянуты, стопы направлены на себя. Руки поставить с двух сторон от ягодиц, они как бы отталкивают от пола. Спиной надо тянуться вверх. Сделай вдох и подними руки над головой. Сделай выдох и потянись вперед, пытаясь достать пальцев ног. Повтори пять раз.

7. Савасана

Поза, обычно завершающая занятия йогой. Настолько спокойная, что в состоянии медитации ты непременно простишься с болью. Закрой глаза и сядь на пол. Ноги совершенно расслаблены, пальцы на них смотрят в стороны. Руки расположены вдоль туловища, ладонями вверх. Вдыхай медленно, размеренно, слушай себя. 10 минут и сеанс можно окончить.

Если боль все же не ушла, вероятно, есть причина обратиться к традиционной медицине.

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