Чем болеют старые девы

Как отмечают отечественные психологи, в медицине существует такой профессиональный термин как синдром старой девы — длительное психическое состояние женщины, обусловленное умышленной отрешенностью ее от всех тех радостей жизни, что составляют женское счастье и в конечном итоге положительно сказываются на здоровье. Медики едины во мнении: если синдром старой девы нет сил победить самостоятельно, нужно обращаться к психологу или психиатру, иначе ситуация со здоровьем усугубится.

Депрессия и гинекологические проблемы

Кандидат психологических наук О. Р. Арнольд, приводя результаты специальных исследований состояния женского одиночества, говорит, что одним из характерных признаков старых дев является хроническая депрессия, часто сопровождаемая неврозами. Нередко замкнутые в себе одинокие женщины испытывают постоянный стресс. Поскольку у старых дев, по мнению кандидата психологических наук Валентины Домборовской, в большинстве случаев еще с детства сформировано чувство отвращения, «нечистоты», к собственным половым органам, такие женщины зачастую запускают у себя гинекологические болезни, потому что боятся или же осознанно не хотят идти на прием к врачу.

Сердечные заболевания и деменция

Американский терапевт Друв Куллар, опубликовавший сравнительно недавно в « Нью Йорк Таймс » статью о болезнях «социально изолированных людей», к которым относятся и старые девы, утверждает, что исследования, проводимые его университетом Бригама Янга, свидетельствуют о достаточно серьезной проблеме в этой области — Куллар даже назвал ее «растущей эпидемией». Согласно исследованиям американских медиков, старые девы, если они так и не смогли или не захотели решить свои психологические проблемы до бальзаковского возраста, чаще других категорий женщин страдают болезнью Альцгеймера, поскольку их организм более предрасположен к накоплению амилоидов в органах и тканях. Кроме того, из-за повышенного уровня гормонов стресса у старых дев возрастает риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы, они чаще склонны к появлению диабета, возникновению деменции и более предрасположены к одному из острых психических заболеваний — суицидальному синдрому. Именно прогрессирующее депрессивное состояние, которым характеризует старых дев московский психолог Ольга Арнольд, американские медики называют одной из причин, приводящих к деменции.

Ожирение

Американские ученые (институты Питтсбурга и Сан-Диего) 13 лет изучали тысячи старых дев и замужних женщин с целью установить, у какой из двух категорий чаще всего встречаются те или иные заболевания. Выяснилось, что у замужних лучше всего обстоят дела с содержанием холестерина в крови, семейные американки менее склонны к избыточному весу. Кроме того, ученые подтвердили выводы своих британских коллег о том, что у старых дев в 2 раза чаще встречаются заболевания сердечно-сосудистой системы.

Рак и телесные повреждения

Профессор психологии Стенфордского университета США Ли Росс привел данные об одиноких американках, у которых процент смертности наполовину больше, чем у их замужних ровесниц. Более того, старые девы имеют гораздо больше шансов умереть от рака, считает социальный психолог. Коллега Росса Джонатан Келлерман подсчитал при анализе результатов исследований фокус-групп, что старые девы в 5 раз чаще получают разного рода травмы и ранения в результате совершенных в отношении них преступлений и других ЧП, чем замужние женщины. Психолог объяснил этот феномен тем, что о старых девах по причине их тотального одиночества просто некому позаботиться, их никто не оберегает от неприятностей и внешних угроз.

Нарушение работы иммунной системы

Этот фактор, как подтверждает психолог Энджи Лерой (хьюстонский университет Райса), способствует возникновению у старых дев целого букета заболеваний, начиная от простуды и заканчивая гипертонией. Гиподинамия вследствие снижения двигательной активности также характерна для одиноких женщин. Согласно данным Лероя, среди старых дев чаще встречаются курящие и любители выпить лишнего, что, в свою очередь, приводит к развитию сопутствующих этим вредным привычкам заболеваний.