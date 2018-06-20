Без права на осечку: какова реальная эффективность средств контрацепции?

Контрацепция — важнейшая часть сексуальной жизни, и до тех пор, пока наука не придумала одного простого универсального варианта, у нас есть выбор. На какие способы можно положиться, а какими лучше не злоупотреблять?

18+

1. Календарный метод (70%)

Пожалуй, самый древний способ (помимо воздержания) и один из самых опасных. Он может быть полезен тем, у кого цикл четкий, с понятными сроками овуляции. Но таких женщин немного. Кроме того, даже самый стабильный организм может давать сбои.

2. Женские презервативы (79−95%)

Сравнительно новый и не очень популярный способ. Сложность в том, что этим предметом нужно уметь пользоваться, и не у многих все получается с первого раза.

3. Мужские презервативы (85−95%)

Вообще, надежность этого метода превышает 98%, но статистику портят те, кто надевает его слишком поздно или неправильно.

4. Инъекции (99+%)

Один из самых надежных способов. Не зависит от других медикаментов, работает на предотвращении овуляции. Главное — не пропускать следующий укол через 2−3 месяца.

5. Комбинированные оральные контрацептивы (91−99%)

Они же таблетки. Главные ошибки — недостаточный уровень гормонов для конкретного организма и забывчивость. Также могут оказать влияние сильные антибиотики.

6. Таблетки с прогестероном, мини-пили (91−99%)

В этом случае время приема имеет еще большее значение. Мини-пили назначаются при грудном вскармливании, случаях рака груди в семье или при непереносимости обычных таблеток.

7. Спирали (95−99%)

Гормональные спирали выбрасывают в организм маленькие дозы гормонов для предотвращения овуляции. Негормональные воздействуют на ткани, выстилающие дно матки, чтобы эмбрион не смог прикрепиться. В исключительных случаях они могут использоваться в качестве экстренной контрацепции через 3−4 дня после опасного секса.

8. Вагинальное кольцо (92−99%)

Вставляется внутрь вагины, выдает небольшие дозы гормонов. Нужно менять раз в месяц. Не зависит от приема других лекарств — гормоны попадают сразу в репродуктивную систему.

9. Имплант (99+%)

Статистика показывает, что только одна из тысячи женщин беременеет в течение трех лет после имплантации.

10. Прерванный акт (статистика неизвестна)

Этот метод нельзя рекомендовать ни в каких случаях: сперматозоиды могут выделяться в течение всего полового акта.

11. Экстренная контрацепция (95%)

Неприятный для организма способ. В первые сутки эффективность — 95%, при приеме на третьи — 89%.

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