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Без права на осечку: какова реальная эффективность средств контрацепции?
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Без права на осечку: какова реальная эффективность средств контрацепции? 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Контрацепция — важнейшая часть сексуальной жизни, и до тех пор, пока наука не придумала одного простого универсального варианта, у нас есть выбор. На какие способы можно положиться, а какими лучше не злоупотреблять?
18+
1. Календарный метод (70%)
Пожалуй, самый древний способ (помимо воздержания) и один из самых опасных. Он может быть полезен тем, у кого цикл четкий, с понятными сроками овуляции. Но таких женщин немного. Кроме того, даже самый стабильный организм может давать сбои.
2. Женские презервативы (79−95%)
Сравнительно новый и не очень популярный способ. Сложность в том, что этим предметом нужно уметь пользоваться, и не у многих все получается с первого раза.
3. Мужские презервативы (85−95%)
Вообще, надежность этого метода превышает 98%, но статистику портят те, кто надевает его слишком поздно или неправильно.
4. Инъекции (99+%)
Один из самых надежных способов. Не зависит от других медикаментов, работает на предотвращении овуляции. Главное — не пропускать следующий укол через 2−3 месяца.
5. Комбинированные оральные контрацептивы (91−99%)
Они же таблетки. Главные ошибки — недостаточный уровень гормонов для конкретного организма и забывчивость. Также могут оказать влияние сильные антибиотики.
6. Таблетки с прогестероном, мини-пили (91−99%)
В этом случае время приема имеет еще большее значение. Мини-пили назначаются при грудном вскармливании, случаях рака груди в семье или при непереносимости обычных таблеток.
7. Спирали (95−99%)
Гормональные спирали выбрасывают в организм маленькие дозы гормонов для предотвращения овуляции. Негормональные воздействуют на ткани, выстилающие дно матки, чтобы эмбрион не смог прикрепиться. В исключительных случаях они могут использоваться в качестве экстренной контрацепции через 3−4 дня после опасного секса.
8. Вагинальное кольцо (92−99%)
Вставляется внутрь вагины, выдает небольшие дозы гормонов. Нужно менять раз в месяц. Не зависит от приема других лекарств — гормоны попадают сразу в репродуктивную систему.
9. Имплант (99+%)
Статистика показывает, что только одна из тысячи женщин беременеет в течение трех лет после имплантации.
10. Прерванный акт (статистика неизвестна)
Этот метод нельзя рекомендовать ни в каких случаях: сперматозоиды могут выделяться в течение всего полового акта.
11. Экстренная контрацепция (95%)
Неприятный для организма способ. В первые сутки эффективность — 95%, при приеме на третьи — 89%.
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