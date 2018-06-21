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В санаторий — за красивой фигурой!
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В санаторий — за красивой фигурой! 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
О том, как это сделать, нам рассказали врачи железноводского санатория «Эльбрус» Лариса Николаевна Богатырева и Лейла Токтахановна Алиева.
Лейла Токтахановна Алиева
— Насколько сегодня востребованы процедуры, направленные на восстановление изящной фигуры, и как они сочетаются с традиционным курортным лечением?
— Основной профиль нашего санатория, традиционный, так сказать, — это болезни органов пищеварения, нарушение обмена веществ, заболевания мочеполовой системы, гинекологические заболевания, заболевания опорно-двигательной системы, лор-органов и отчасти неврология. И мы поняли, что наша лечебная база вполне позволяет нам заняться разработкой программы, направленной не только на здоровье, но и на красоту. Так появилась стратегия «Худеем с нами, худеем сами». Она очень актуальна и востребована.
— Что в нее входит?
— Это программа коррекции веса. Не секрет, что избыточная масса тела — это серьезное хроническое заболевание, опасное своими последствиями. Это фактор риска для таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, сахарный диабет второго типа, бесплодие, онкологические заболевания. Курортная терапия оказывает стрессоимитирующее влияние. Но без психологической коррекции никакие диеты и физиотерапевтические мероприятия не дадут эффекта. Мы организовали программу так, что изменению пищевого поведения способствует новая среда, отсутствие стрессогенных факторов, которые в обычной обстановке, как правило, «заедаются». В нашем санатории самой природой созданы условия, которые способствуют повышению физической активности. Это и парковая зона подножия горы Железная с питьевыми бюветами, и терренкур — «тропы здоровья». Минимальная норма для сосудистой, мышечной и дыхательной системы — 10 тысяч шагов в день. Это порядка 7-8 километров. К примеру, при скорости 60 шагов в минуту на расстояние 3 км обмен веществ увеличивается фактически втрое!
— В чем особенность вашей программы? Ведь человек, вернувшись из санатория, может снова начать бессистемно питаться, забросить прогулки и тренировки…
— В отличие от программ, дающих кратковременное снижение, программа «Худеем с нами, худеем сами» позволяет выявить и устранить причины набора лишнего веса. Она сочетает в себе диагностику, лечебно-профилактические процедуры, физические упражнения, индивидуальный рацион питания, психологический тренинг и теоретическую подготовку пациента. На всех этапах пациента сопровождает и консультирует диетолог, эндокринолог, терапевт, психотерапевт и другие специалисты, участие которых определяется в индивидуальном порядке. Пациенту предлагается специально разработанный рацион питания, рассчитанный по анализу состава тела. Основа меню — зеленые коктейли, каши, овощные супы, рыба, мясо птицы. Суточная калорийность не превышает порядка 1400–1800 ккал в сутки. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность организма и запустить процесс утилизации излишних жировых запасов.
— Какие курортные процедуры применяются в этой программе?
— Базовая терапия — применение воднолечебных процедур: минеральные, хлоридные, натриевые, йодобромные ванны, различные виды душа: Шарко, подводный душ-массаж, циркулярный душ. Питьевое лечение минеральными водами оказывает благоприятное действие на белково-жировой обмен через нормализацию работы печени, которая является основной биохимической лабораторией нашего организма. Грязелечение влияет на микроциркуляцию крови и сосудистую систему, улучшает обменные процессы практически во всех органах, регулирует чувствительность к собственному инсулину. А инсулин — это гормон поджелудочной железы, который связан и с набором веса, и с трудностями снижения веса. Кроме того, мы включили в программу комплекс процедур, которые способствуют утилизации жировых отложений и выведению из организма лишней жидкости. Это, например, дренажные процедуры, которые обеспечивают выведение продуктов распада жировых тканей и очищают кишечник. Конечно, довольно много времени наши пациенты проводят в тренажерном зале — для них опытными инструкторами подбирается индивидуальный план физических нагрузок. Диетологи, кстати, разрабатывают индивидуальную диету с учетом личных вкусовых пристрастий и непереносимости тех или иных продуктов, поэтому соблюдать эти правила будет легко и после отдыха в нашем санатории.
Подводный душ-массаж
Подводный душ-массаж
Пенно-солодковые ванны
Инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна
— Те, кто прошел программу, остался доволен результатами?
— Конечно. По словам пациентов, у них не просто заметно снизилась масса тела, но и появилась устойчивая мотивация к снижению веса и поддержанию стройности в течение длительного времени.
— Сколько в среднем теряет человек за время участия в программе?
— Если говорить о двухнедельном курсе, то это от 3 до 5 килограммов. А вы знаете, что даже уменьшение веса на 3-6 килограммов снижает развитие сахарного диабета почти на 50%? Это большое дело, и поэтому пациенты довольны и возвращаются к нам за дальнейшими успехами!
— Сколько раз стоит пройти эту программу для достижения стойкого результата?
— Это зависит от каждой конкретной ситуации. Кому-то достаточно одного раза. Кому-то — возвращаться к ней раз в полгода. Ведь снизить вес — это полдела, важнее удержать достигнутый результат. Для этого иногда требуется проходить программу еще раз.
Тренажерный зал  — Если человек не знает причину своего ожирения, сможете ли вы его обследовать и найти ее?
— Разумеется, у нас есть возможность полностью провести диагностику и выявить причины нарушения обменных процессов. Если человек приехал без обследования, в условиях нашего санатория мы можем провести все необходимые виды диагностики. И конечно, после завершения программы наш пациент получит очень подробные рекомендации и по питанию, и по двигательной активности, которые сможет применять в повседневной жизни, чтобы продолжить работу над своей грацией и здоровьем.
Визитная карточка санатория:
Профиль: заболевания органов пищеварения, нарушение обмена веществ и эндокринной системы, заболевания мочеполовой системы, заболевания опорно-двигательного аппарата. Программы лечения: Общетерапевтическая, Оздоровительная, Тонус, Худеем с нами, худеем сами, Релакс. Сезонность: круглый год.
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