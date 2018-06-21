Домашняя аптечка от стоматолога: лучшие средства для белоснежной улыбки и от неприятного запаха

Голливудская улыбка — заветная мечта любой девушки. Ко всеобщей радости, приблизиться к идеалу можно и в домашних условиях, главное — соблюдать правила гигиены полости рта и обзавестись секретными приборами и средствами из арсенала стоматолога. Что должно быть в твоем ежедневном уходе, разбираем с экспертом в нашем материале!

Зубная щетка и зубная паста

Эти два простых предмета — необходимый минимум, которым нужно пользоваться утром и вечером. Желательно чистить зубы после завтрака, а после вечерней чистки ничего не кушать и не пить. Исключением является вода, никакого кофе или чая.

Не стоит использовать щетку с жесткой щетиной, особенно при воспаленных деснах. Некоторым кажется, что чем жестче щетка, тем лучше она чистит, — это миф. Наоборот, такая щетка царапает эмаль и способствует ее стиранию. Щетина зубной щетки должна быть средней жесткости или мягкая. Щетка может быть любой: обычной, электрической, звуковой и ультразвуковой. При правильном использовании эффективность в борьбе с зубным налетом у всех примерно одинаковая.

В арсенале уходовых средств есть и совершенно бесполезные. К ним относится паста для наращивания эмали. Нет таких продуктов, после использования которых эмаль восстанавливается. Если она повреждена, то это, к сожалению, необратимый процесс, и никакая паста не способна нарастить эмаль. Это миф и маркетинговый ход. А вот пасты для отбеливания порой и вправду работают, на тон или два осветлить зубы им под силу.

Зубной порошок лучше не использовать из-за его высокой абразивности, он может еще больше разрушить эмаль. Отбеливание, достигнутое за счет стирания твердых тканей зубов, — не тот результат, к которому тебе стоит стремиться.

Ополаскиватели

Ополаскиватели можно использовать регулярно, но важен состав. Идеально, если ополаскиватель будет подобран индивидуально врачом-стоматологом. Это очень важно, так как некоторые из них можно использовать только курсом при наличии показаний по назначению врача. Конечно же, могут быть негативные последствия их применения, поэтому подобные средства должны назначаться специалистом.

Но если ты хочешь проявить инициативу, тогда смотри, чтобы в составе не было антисептиков, например хлоргексидина. Если он присутствует в средстве, то такими ополаскивателями следует пользоваться только ограниченное время, не более двух недель. Можно приобрести ополаскиватель, в состав которого входят экстракты трав. Подобные продукты допускается применять в регулярном режиме — утром и вечером. Если говорить о детях, то можно начинать использовать ополаскиватель примерно с шести лет. В этом возрасте ребенок может адекватно оценить необходимость выплевывания средства.

Народные средства

Отвары лечебных трав допустимо использовать при лечении некоторых воспалительных заболеваний десен. При кровоточивости десен врачи часто назначают полоскание не антисептиками, а именно отварами, например отваром ромашки или коры дуба. Соду в чистом виде не используют, только при воспалительном процессе, но в сочетании с йодом и солью. Сама по себе сода в уходе неэффективна.

Жевательная резинка

Для устранения запаха можно использовать жевательную резинку. При покупке обязательно нужно обращать внимание на ее состав — в нем не должно быть сахара. Также уместно использовать сосательные конфеты. Лучше, чтобы они содержали в составе ксилит.

При жевании жвачки выделяется больше слюны, что способствует лучшему омыванию полости рта и очищению зубов, удалению остатков пищи, которые застревают между зубами и в фиссурах (анатомических ямках). Жвачка должна быть без сахара, содержать в составе ксилит. Жевать нужно не более 10-15 минут — это допустимо и приветствуется. Детям жвачки тоже можно использовать с шестилетнего возраста, когда ребенок понимает, что ее не нужно глотать, что это не конфета. Также стоит обратить внимание на отсутствие сахара в детской жвачке.

Уход после приема пищи

После каждого приема пищи в чистке зубов необходимости нет. После еды съешь яблоко и морковь, при их пережевывании удаляются остатки пищи, застрявшей между зубами. Так можно делать в течение дня, но это не замена щетки и пасты в утреннее и вечернее время.

Рекомендую использовать зубную нить. Есть еще альтернатива — ирригатор. Им можно пользоваться особенно тем, у кого зубы очень плотно расположены друг к другу, и риск возникновения кариеса повышается. Зубная нить в этом случае также может стать спасением.

От неприятного запаха

Несвежее дыхание может возникнуть из-за особенностей съеденной пищи, долгого речевого покоя, при котором происходит более активное размножение бактерий в полости рта. Если почистить зубы и пополоскать рот, запах исчезнет. А вот если проблемы более серьезные, например невылеченные зубы или плохая гигиена, или наличие зубодесневых карманов, то простейшие меры могут не принести результата. Здесь все индивидуально.

Чтобы избавиться от запаха сигарет, используй жевательную резинку без сахара с ксилитом. Еще есть специальные спреи-аэрозоли для свежести дыхания и сосательные конфеты с содержанием ксилита. Они отлично избавляют от неприятного запаха изо рта.

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Фото: Shutterstock