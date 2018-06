10 советов Хлое Кардашьян, которые помогут вам похудеть

Хлое Кардашьян всю жизнь преследует клеймо «толстая сестра». Сейчас 33-летняя звезда реалити-шоу спокойно реагирует на подобные комментарии пользователей социальных сетей, потому что не считает себя таковой. Помогли ей справиться с комплексом интенсивные тренировки.

После рождения дочери Тру Хлое ещё серьезнее начала относиться к спорту и контролировать свое питание. Сегодня она рассказала фолловерам в Инстаграм, что сбросить лишний вес после родов ей удается очень сложно.

Я знаю, что этот путь нелегок, но я готова его пройти. Вес после беременности — это не шутки!

Ниже — 10 советов Хлое Кардашьян, которые помогут вам похудеть.

Мой совет номер один для людей, которые только сели на диету, звучит так: установите небольшие, достижимые цели. Не ставьте цели, которые вредны для вашего здоровья или нереальны, как например, сбросить 15 килограмм за 30 дней.

Не ограничивайте себя слишком сильно — это не принесет никакой пользы. Делать изменения в своем ритме жизни нужно постепенно, чтобы они были долгоиграющими. Помните, что черепаха всегда выигрывает гонку.

Найдите тип тренировки, который подходит именно вам. Тогда вам не надоест заниматься спортом.

Я ем почти все, что хочу, но маленькими порциями. Я раньше не знала, что это работает. Вы должны тренировать свой организм, чтобы он требовал меньше еды.

Поверьте, ваши глаза хотят больше, чем желудок.

Об этом говорят все, но воду правда нужно пить в огромных количествах. Я приучила организм к воде: пью по 5 литров в день.

Тренируйтесь для расслабления. Мне нравится заниматься фитнесом, потому что с ним я менее бойкая и беспокойная.

По дороге из спортзала я обязательно выпиваю протеиновый коктейль, иначе я становлюсь раздражительной.

Я обожаю прыжки со скакалкой. Мне нравится ненавидеть их. Когда мой тренер говорит, что пришло время для 800 прыжков, я отвечаю: «Да легко». Но на самом деле, это сложно. После упражнения у меня болит всё: руки, ноги, я не могу дышать. Эта тренировка на всё тело. А вот бег я не люблю.

Арбуз, авокадо, имбирь и овсянка помогают избавиться от лишней жидкости в организме. Нет ничего худшего, чем когда все ваши усилия над телом не видны из-за задержки жидкости в организме.

Баловать себя любимыми конфетами или другими вещами разрешается, но в меру. Я могу съесть конфеты M&M's, кусочек пиццы и иногда даже выпить бокал или два алкоголя. Нужно понимать меру.

