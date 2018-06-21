Бег как эффективный способ похудения

Исследования показывают, что лучшее кардио для похудения — это продолжительные и умеренные нагрузки (к примеру, медленный бег), при котором соблюдается жиросжигающая зона пульса. Или это ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) на специальных велотренажерах.

Предисловие

Нужно прежде разобраться, какой вид бега помогает избавиться от лишних килограммов эффективнее? Перед началом беговой пробежки, подумай о том, что бег не всегда полезен! У полных людей при беге происходит существенная нагрузка на коленные суставы, а также на позвоночник. Кроме того, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями перед занятиями бегом должны обратиться к врачу за консультацией и получить ответ, разрешен ли им этот вид спорта.

Бег для похудения привлекателен тем, что он доступен любому желающему сбросить лишние килограммы, так как этот вид тренировок не требует больших финансовых затрат на специальную спортивную экипировку.

Пульс для похудения и сжигания жира

Важно помнить, что пульс это важный показатель, который влияет на скорость потери лишнего веса, а также на общее число калорий, которые сжигаются во время физической активности. Поэтому жиросжигающая зона пульса — это очень важный параметр при занятиях бегом для похудения. Основные тезисы:

В возрасте 30 лет оптимальной жиросжигающей пульсовой зоной считается от 115 до 130 ударов в минуту. Стоит отметить, что тренировки в такой пульсовой зоне будут наиболее качественными и продолжительными.

Исследования показали, что в течении 30 минут бега в жиросжигающей зоне организм избавляется примерно от 150 калорий, 50% из которых составляют жировые запасы организма.

Если же тренироваться в большей или меньшей пульсовой зоне, то жира будет сжигаться от общего числа сгоревших калорий не более, чем 40%. Для 30 летнего мужчины нормальный пульс при беге считается от 94 до 115 сердечных сокращений.

Стараясь избавиться от лишнего веса при помощи бега, не забывай о том, что общее время тренировки гораздо важнее, чем её скорость и интенсивность. Если разобраться, то проще пробежать определенную дистанцию за 30 минут спокойным бегом в жиросжигающей пульсовой зоне, чем ту же дистанцию за 15 минут. При этом в первом случае калорий сгорит больше.

Опасный пульс при беге

Для безопасной тренировки пульс составляет от 115 до 150 ударов в минуту.

Более высокие показатели допускаются, но на 1-2 минуты (как в ситуации с жиросжигающими ВИИТ). Пульс в зоне 90-95% от максимального значения опасен для здоровья. Если датчик показывает такие цифры, сделай перерыв.

В какое время суток лучше всего бегать?

Чтобы избавиться от лишних килограммов при занятиях бегом, необходимо учитывать не только пульс, но и то как организм получает энергию для бега. Если твой прием пищи состоял из большого количества углеводов, то во время пробежки организм будет получать энергию именно из углеводов, а не из жировых запасов.

Чтобы получить наиболее высокий эффект от бега для похудения, необходимо проводить свои тренировки по утрам и натощак. Но также занятия бегом будут эффективны после 3-4 часов с момента последнего приёма пищи. Возможно, твоя тренировка утром будет не такой интенсивной и продолжительной, как в дневное время, так как организм еще не полностью проснулся и не готов к работе. Но в таком случае организму нужно будет использовать жировые запасы.

Жиросжигатели и бег Жиросжигатели и бег способны нанести двойной удар в борьбе с жиром!

Мечта для каждого спортсмена — это сухое тело! Наращивание мускулатуры обычно сопровождается и увеличением прослойки жира.

А кому важно количество без отсутствия качества? Вот почему, каждый спортсмен в конечном счете прибегает к сушке. Существуют продукты, которые способствуют быстрому и качественному сжиганию жира (жиросжигатели).

Интересно, можно ли качественно скидывать вес в короткие сроки при помощи традиционных методов? Так, все-таки жиросжигатели и бег — это двойной удар или ненужная трата времени и сил?

С помощью тренировок возможно уменьшить вес 2-мя проверенными способами. Нет никаких секретов! Любое физическое упражнение ведет к расщеплению жира. Установлено также, что после занятий спортом происходит более активное сжигание калорий, чем в процессе них. Итак, есть 2 проверенных способа похудения при помощи физической нагрузки:

Кардиотренировка.

Силовая тренировка.

Организм спокойно сжигает калории в процессе спокойного движения. Подходит как прогулка на улице, так и занятия на велотренажере (только необходимо придерживаться частоты сердечных сокращений на уровне 50% от максимального значения. Если тренироваться на протяжении 3-х часов, то организм переключится с расщепления углеводов на жировые залежи. При этом бег является отличным способом жиросжигания, поскольку жир сжигается уже на 18 минуте. Если тебе нужно сжечь лишний жир, но не трогать мышечную массу, тогда используй бег на короткие дистанции на максимальной скорости.

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Выводы

Итак, подведем итоги:

Запасы жира организм начинает расходовать после пробежки в 30 минут с удержанием пульса в зоне от 115 до 130 ударов в минуту. Тогда вполне можно заниматься бегом около 40 или 50 минут, как раз таки эта жиросжигающая зона пульса и обеспечит наиболее эффективную потерю лишнего веса.

По научным данным, за полчаса тренинга в жиросжигающей зоне уходит около 146 калорий, 73 калории (т.е. 50%) из них приходятся на жир. Во время тренировок на большем или меньшем пульсе организм работает по-другому, перекрывая не более 35-40% энергетических затрат за счет жира.

Жиросжигатели и бег представляют собой хороший комплекс, который способствует качественному и быстрому похудению. В него можно включить абсолютно любые физические упражнения: силовые тренировки, езда на велотренажере, плавание. Выбор зависит от поставленных задач и личных предпочтений!

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