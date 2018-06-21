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Люди, которые прооперировали сами себя
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Люди, которые прооперировали сами себя 

Рамблер 1 час назад
Вряд ли вы ужаснётесь, если вам придётся обработать царапину на своей коленке или намазать лечебным кремом синяк. А как насчёт того, чтобы удалить самому себе аппендикс или сделать кесарево сечение? Мало кто отважиться на такое даже в угрожающей жизни ситуации, но эти герои смогли спасти себя своими руками.
1. Эван О’Нил Кейн. Этот хирург в возрасте 60 лет в 1921 году удалил сам себе аппендикс. Мужчина хотел понять, как чувствует себя пациент, которому проводят операцию под местной анестезией, и узнать, эффективен ли новокаин, который тогда только начинали использовать в качестве обезболивающего.
2. Леонид Рогозов. 27летний медик отправился в 1961 году в Антарктику в составе советской исследовательской экспедиции. Во время первой зимовки он обнаружил у себя признаки острого аппендицита. Из-за погоды его не могли транспортировать на другую станцию, поэтому Леониду пришлось делать операцию самому себе.
3. Инес Рамирес Перес. 40-летняя мексиканка сама себе сделала кесарево сечение в 2000 году. Для этого ей понадобились пара рюмок крепкого спиртного и 15-сантиметровый кухонный нож. У женщины родился здоровый мальчик.
Женский форум
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