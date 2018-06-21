Что лучше: худеть или качать мышцы?

Но превратить жир в мышцы не так уж и просто, как кажется сначала. За одну тренировку точно не удастся заставить организм расщепить жир и одновременно направить энергию на рост мускулатуры. На самом деле это 2 различные физиологические функции.

Сжигает ли мускулатура жир?

Жировая ткань совсем другая, не такая как мышечная. Жир является резервным источником энергии, который организм воспринимает, как пассивный баланс. В то время как мышцы представляют собой метаболически активные элементы, и они постоянно требуют нутриенты для нормальной работы.

Мышечные клетки имеют сложную белковую структуру, которая совместно с нервной системой образует опорно-двигательный аппарат. Иначе говоря, каждая мышечная клетка — это миниатюрный двигатель с большим количеством механизмов, способных развивать большую силу.

Другое дело, жиры. Это резервный источник энергии, то есть место, в котором энергия запасается в виде жировых клеток. В свою очередь, жировые клетки имеют собственную структуру и осуществляют конкретные функции. Жировые клетки располагаются в определенных местах, и в совокупности составляют жировую ткань — орган с собственной структурой и функциями.

Нельзя ведь превратить сердце в легкое, так и нельзя сделать из жировой ткани мышечную. Зато с каждой по отдельности вполне можно поработать. Мышцы можно тренировать и развивать всевозможные показатели: толщину мышц (либо мышечную массу), силу мышц и силовую выносливость, скоростные параметры и пр. Развитие каждого показателя по отдельности определяется типом физической нагрузки.

Жир в отличие от мускулатуры расходуется на получение энергии.

На тренировках учитывай, что:

Жировой запас — это неприкосновенный резерв организма в энергии, а потому тратить его он будет в самый крайний случай. Одним из факторов сжигания жиров является ограниченное питание.

Чтобы организм спровоцировать на расходование энергии, отложенной в запасе, требуется высокая физическая нагрузка.

Мышцы буквально скрываются под жировой прослойкой. Но как мы отметили, во время силовой тренировки организм не использует энергию около мышечного жира для обеспечения жизнедеятельности мышц. Поскольку для работы мускулатуры нужны не жиры, а углеводы.

Энергия для тренировок

Первые 50 минут абсолютно любой тренировки (во время бега, плавания или силовых упражнений) организм расходует гликоген, который накапливают мышцы, он является результатом переработки углеводов из пищи. По расчетам, 1 физическая тренировка человека нуждается в 80-150 г гликогена.

Только после израсходования данного гликогена, тело постепенно переходит к остальным источникам энергии, то есть белкам (мышцы) и жирам (жирные кислоты). Причем сначала задействуются белки, а потом жиры. Человеческий организм так устроен, что жир сжигать не хочет, он оставляет его на запас.

Жир в качестве энергетического источника

Важное условие для «освобождения» жирных кислот из жировой клетки и превращения в источник энергии — это низкое содержание сахара и инсулина в крови. Иначе говоря, организм сжигает жир только при условии полного отсутствия углеводов в желудке.

Вот по какой причине, безуглеводные диеты приводят организм к уменьшению массы совершенно без физической нагрузки. Но к сведению, даже небольшая порция картофеля фри содержит столько углеводов и калорий, что для их расщепления понадобится пробежать около 6 км.

Из-за чего люди обрастают жиром?

Из-за постоянного употребления углеводов с высоким гликемическим индексом хронически поднимается сахар в крови. В результате тело медленно «забывает» применять жир в качестве энергетического источника. Вследствие этого человек набирает лишние килограммы даже при умеренном питании.

Блок похожие статьи

Чтобы успешно и быстро похудеть нужно не просто «сесть на диету» и сократить количество поглощаемой пищи. Но и перебрать полностью свой рацион, чтобы максимально избавить себя от продуктов, содержащих быстрые углеводы. Только таким способом ты избавишься от лишней массы и сожжешь жир.

Наращивание мышечной массы

Углеводы — это главные враги похудения, они но они просто необходимы организму для наращивания мускулатуры. Если отсутствует достаточное количество углеводов в питании, откуда возьмутся силы для успешных физических тренировок и резервы для восстановления работы и роста мышц?

Профессиональные атлеты совмещают тренировки для расщепления жира и роста мышц. Но мы говорим о сушке, а не похудении, так как у спортсменов изначально содержится низкий процент жира в организме. Тренировка на сушку — это не выход для простых людей.

Для появления прироста мышечной массы нужна тренировка с отягощением. При получении организмом мощных силовых нагрузок восполнительная энергия возникает исключительно из углеводов. Если отсутствует достаточное обеспечение углеводами, мышцы не смогут выполнять высокие силовые нагрузки, следовательно, и не наберут массу. Если организму не хватает энергии и он тратит на ее восстановление жиры, а не углеводы, в таком случае мускулатуру наращивать он не будет.

Наилучший способ сжигания жиров — тренировки на выносливость, а также упражнения с небольшим либо средним отягощением, но с многократными повторами. Действительно, жиры не превращаются в мышцы, но их энергия вполне пригодится для улучшения показателей выносливости. Во время подобных тренировок улучшается работоспособность мышечной ткани, она становится крепкой и рельефной.

Нельзя перетопить жир в мышцы. Если ты худеешь, сосредоточь силы на контролировании гликемического индекса углеводов, а не на физической нагрузке. К сушке целесообразно приступать только в том случае, когда процент жира в теле уменьшается до 15% (для мужчин) и до 25% (для женщин).

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как мужчине похудеть без вреда для здоровья?

Секрет идеальной фигуры за три месяца

7 советов для быстрого похудения