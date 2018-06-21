Понедельник отменяется

Опять понедельник… И уже с утра мучает вопрос: как пережить длинную рабочую неделю и приблизить долгожданные выходные? Сил никаких, настроение нулевое и жутко хочется спать, потому что накануне ночью никак не получалось заснуть. Такое состояние встречается в современном мире так часто, что специалисты даже ввели в обиход специальный термин — «синдром понедельника».

Причина — в нарушении синхронности биоритмов, похожем на джетлаг — состояние разбалансированности всех систем организма, наблюдающееся при смене часовых поясов после авиаперелета. Неслучайно другое название синдрома понедельника — социальный джетлаг.

За синхронность биологических часов человека отвечает мелатонин, который иногда называют гормоном сна. Но мелатонин скорее «гормон ночи», поскольку синхронизирует реакции организма человека именно с солнечным светом. 70 процентов мелатонина вырабатывается ночью, то есть когда солнечный или искусственный свет попадает на сетчатку глаза — концентрация мелатонина понижается и остается низкой в течение всего дня. Вечером — наоборот: освещение уменьшается, количество мелатонина растет.

Другими словами, главная задача мелатонина — сигнализировать о том, что наступила ночь, а значит — пора запускать в организме процессы, свойственные этому времени суток. Именно благодаря мелатонину мы быстро засыпаем, спим крепким сном и просыпаемся отдохнувшими.

Кроме регуляции биологических ритмов, мелатонин оказывает иммуномодулирующее действие и нейтрализует разрушительные последствия окислительных процессов, которые считаются основной причиной старения и увядания кожи, поэтому недостаток мелатонина сказывается не только на способности к полноценному ночному отдыху, но и на внешности и общем здоровье человека.

Почему снижается выработка мелатонина? Во-первых, естественное снижение количества вырабатываемого мелатонина происходит с возрастом, поэтому после 35 лет многих начинает беспокоить бессонница. Во-вторых, выработку мелатонина подавляют алкоголь, никотин и кофеин, недаром после излишеств в выходные так трудно вовремя лечь спать и хорошо выспаться.

Повысить уровень мелатонина и нормализовать сон можно несколькими способами. Для начала постарайтесь установить хотя бы приблизительный режим дня. Возвращение к естественному ритму сна и бодрствования — самый эффективный, но, к сожалению, трудновыполнимый при современных ритмах жизни способ.

Повысить мелатонин можно и с помощью диеты, включив в нее продукты, содержащие триптофан — незаменимую аминокислоту, из которой синтезируется мелатонин. Триптофан в большом количестве содержится в орехах, рыбе, мясе птицы и молочных продуктах.

Еще одним способом, который стал возможен благодаря развитию фармацевтической промышленности, является прием синтезированных аналогов мелатонина. Одним из таких препаратов является отечественный Меларитм®.

Препарат Меларитм® способствует нормализации ночного сна: ускоряет засыпание, улучшает качество сна, снижает вероятность ночных пробуждений, улучшает самочувствие по утрам, не вызывает ощущения вялости, разбитости и усталости. Меларитм® рекомендован в качестве адаптогена для нормализации биологических ритмов — адаптирует организм к смене часовых поясов и помогает полноценно подготовиться к предстоящему понедельнику после активных выходных.

Так же, как естественный мелатонин, препарат Меларитм® проявляет иммуностимулирующие и выраженные антиоксидантные свойства, а значит — улучшает самочувствие и внешний вид.

Учитывая время действия мелатонина, его аналог препарат Меларитм® для восстановления нормального биологического ритма рекомендовано принимать по 1 таблетке за 30-40 минут до ночного сна. И, кстати, можно не беспокоиться: препарат Меларитм® не вызывает привыкания и зависимости.