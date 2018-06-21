Пилатес: польза, эффективность при похудении, особенности занятий

В 1920-е гг. американский тренер Джозеф Пилатес разработал эффективный комплекс упражнений специально для травмированных спортсменов и танцоров, чтобы они могли восстановить работу и вернуть прежнее физическое состояние. С того времени и появилось направление пилатеса, которое стало очень популярным за последние 15 лет. Если верить статистике, только в Соединенных Штатах число инструкторов этого спортивного направления переваливает за 11 тысяч человек.

В чем польза занятий пилатесом?

Пилатес включает в себя серию упражнений, которые помогают увеличить прочность тела, развить мышечную массу, улучшить осанку, баланс и координацию.

Все упражнения выполняются очень тщательно, при этом соблюдается правильная техника дыхания и контроль брюшных мышц. Это позволяет двигаться на максимальной мощности и с высокой эффективностью. С его помощью можно удлинить и укрепить мышцы, улучшить мышечную эластичность и суставную подвижность.

В пилатесе главное не число упражнений, а качество. Упражнения выполняются в определенной последовательности и, таким образом, что можно легко перейти с одного на другое. Здесь не надо работать, пока весь пот не сойдет. На занятиях ты чувствуешь напряжение своих мышц при каждом упражнении. В результате ты добиваешься сильных, тонированных мышц, гибкость и прочность в позвоночнике.

Польза пилатеса и вред обычных тренировок

Многие классические тренировки провоцируют появление дисбалансах в мышечной ткани, то есть сильные мышцы еще больше крепнут, а слабые — становятся слабее. Из-за этого возникают травмы и хронические боли в пояснице. В процессе занятий пилатесом твои мышцы работают равномерно и сбалансировано, при этом обеспечивается высокая производительность тренировок и снижается риск возникновения травм. По этой причине многие профессиональные спортсмены практикуют пилатес в своем тренировочном режиме.

В чем же заключается польза пилатеса для здоровья? На подобных занятиях твои мышцы никогда не будут пахать до изнеможения, ты не будешь потеть и ощущать сильную усталость. Комплекс состоит из точных упражнений и специальном глубоком дыхании. Если ты не приветствуешь программу, основанную на концентрации, в таком случае для тебя от пилатеса пользы не будет. Однако если ты хочешь укрепить мышцы брюшной полости и таза, не потерять осанку и устранить боли в спине, то это, наверняка, твое занятие.

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Постоянные упражнения помогут ощутить на себе «эффект пилатеса». С этим комплексом ты подтянешь живот, опустишь плечи, удлинишь шею, приподнимишь грудь и выпрямишь осанку. В конце тренировки твой позвоночник удлиняется, живот заметно подтягивается, а тело становится легким и свободным. Ты будешь чувствовать себя выше и увереннее, чем час назад!

15 причин, почему стоит заняться пилатесом

Существует минимум 15 причин, позволяющих оценить пользу пилатеса для женщин и мужчин:

Создание упругих мышц в области брюшного пресса и сильной поясницы, а также качественная проработка мышц живота. Главное, в пилатесе — это тянуть пупок к позвоночнику. Благодаря этой технике в реальной жизни ты сделаешь свой живот плоским и привлекательным.

Выравнивание и стабилизация позвоночника, уменьшение дискомфорта и болевых ощущений в спине.

Подтяжка тела, укрепление мышц и увеличение их силы; создание стройного тонированного тела без ярко выраженных перекаченных мышц.

Безопасная техника позволяет использовать пилатес в физической терапии с целью реабилитации после травмирования. Также постоянные занятия — это отличная профилактика травм опорно-двигательной системы.

Пилатес позволяет улучшить осанку, что превосходно для профилактики боли в пояснице, а также бесперебойного функционирования внутренних органов.

С ним улучшается форма тела, приводятся в тонус мышцы в проблемных зонах (бедра и живот), при этом создается красивый силуэт.

Контролирование дыхания и правильное расположение тела позволяет лучше координировать движения тела.

Глубокие вдохи и выдохи, которые лежат в основе пилатеса, помогают снять беспокойство, устранить депрессию и бессонницу.

Повышается гибкость и подвижность суставов. Во время занятий ты работаешь в сторону безопасного наращивания мышц, а также подвижности суставов. По этому пункту пилатес превосходит только лишь йога и стретчинг.

Пилатес снижает давление, нормализует работу сердечной и сосудистой систем. Посредством глубокого дыхания также увеличивается объем легких и кровоток.

Избавление от дисбаланса в мышечной ткани, повышение эффективности тренировок и снижение риска развития травм.

Значительное улучшение общего самочувствия и чувства координации.

Идеально подходит людям с различной физической подготовкой, даже тем у кого, проблемы с суставами.

Гармонизация духа и разума, избавление от отрицательных эмоций, заряд позитивной энергией на целый день.

Некоторые упражнения подходят беременным, что позволяет облегчить нагрузку на спину, сохранить стройную фигуру и освоить технику дыхания для быстрых родов.

Успехов на занятиях!

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