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Шоколад, массаж и любовь. Секреты стройной фигуры Натальи Бочкаревой
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Шоколад, массаж и любовь. Секреты стройной фигуры Натальи Бочкаревой 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
1. Питайтесь правильно. Это лучшая диета
Я стараюсь придерживаться правильного питания. Если это можно назвать диетой, то я сижу на этой диете всю сознательную жизнь. Практически никогда не ем жареное, предпочитаю индейку, курицу и морепродукты. А свинину и баранину не ем вообще.
2. Хотите быть в форме? Танцуйте!
За время съемок сериала, я дважды была беременна. К тому же экран всегда прибавляет лишних 3-5 кг любому человеку, даже очень худенькому. Поэтому совсем не удивительно, что многим кажется, будто я была пышечкой. После рождения детей я активно начала заниматься спортом и, опять-таки, придерживалась правильного питания. А еще приняла участие сразу в двух танцевальных телепроектах «Танцы со звездами», которые помогли мне подтянуть фигуру и выглядеть еще лучше.
3. Регулярность, регулярность и еще раз регулярность.
Я хожу в спортзал, как минимум, три раза в неделю. Занимаюсь с тренером. Еще очень люблю плавать, бассейн не пропускаю практически никогда.
Кадр из фильма «Ночная смена»
4. Поешьте на ночь, если действительно проголодались.
Да, я могу поесть на ночь, если проголодалась. Не вижу в этом ничего странного. Просто после 7 вечера я адекватно понимаю, что это не может быть что-то тяжелое, максимум листья салата, овощи либо что-нибудь подобное.
5. А вот сахар лучше исключить.
Я совсем не употребляю сахар — ни в кофе, ни в чай его не добавляю. Но иногда я могу позволить себе съесть черный шоколад. Мне кажется, что именно он поднимает мое настроение и добавляет гормон радости.
6. Хотите отлично выглядеть? Работайте над психологическим настроем
На самом деле, внешний вид зависит, скорее, не от соблюдения определённых правил, а в от психологического настроя. Плюс нельзя носить в душе обиды, нужно любить себя. Если вы себя принимаете такими, какие вы есть, то это дополнительный бонус к тому, чтобы стать еще лучше. Активный образ жизни, хорошее настроение, любовь к себе и окружающим, ну и, безусловно, пить много воды.
7. Идеальная процедура для снижения веса — это массаж. Я очень люблю всевозможные виды массажа. И не потому, что они полезны, а, потому, что, как раз для похудения и подтягивания кожи, это идеальная процедура. Ну и, безусловно, спа, массажи, обертывания и так далее — это еще и очень приятно (улыбается).
8. Не пропускайте медицинские обследования. Я считаю, что после 30 лет нужно обязательно следить за здоровьем и регулярно проходить обследования, а не ждать, когда «прихватит».
9. Выглядеть хорошо нужно каждый день.
Для меня вообще не имеет никакого значения — обычный это день или съемочный — я очень тщательно слежу за своей внешностью и стараюсь хорошо выглядеть всегда.
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Женский форум
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