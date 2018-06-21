Опасны ли сосудистые звездочки и как быстро и эффективно от них избавиться

Появление сосудистых звездочек на лице — неприятный сюрприз для каждой женщины. Эти неприглядные образования представляют из себя точки, от которых отходят небольшие капилляры. В здоровом состоянии у них совсем маленькая толщина, поэтому совсем незаметны. Но в некоторых случаях, когда капилляры становятся толще, они образуют звездочку или сетку. МедикФорум выяснил, что это за проблема и как с ней бороться.

Причины появления сосудистых звездочек

Причин, почему это происходит достаточно много. И появление этих образований совсем не означает, что существуют какие-либо отклонения в здоровом функционировании внутренних органов. У новорожденных детей подобные новообразования появляются, если во время беременности или при родах были повреждены шейный отдел или голова, и рассасываются не позднее трех лет. У женщин сосудистые звездочки, по-другому купероз или гемангиома, встречаются у как минимум у 75% от всего населения земли и не так часто у мужчин. А так как подобные дефекты определенно портят внешний вид важно поскорее понять причины их возникновения.

Вот некоторые из них: 1. Проблемы с гормонами. Нарушения обычно бывают связаны с беременностью или появляются после приема гормональных препаратов (ими нередко лечат гинекологические заболевания). 2. Повышенное давление или гипертензия. Капиллярам и сосудам приходится расширяться из-за увеличенного кровяного потока, что делает из видимыми на поверхности кожи. 3. Заболевания печени. Печень в организме человека фильтрует вещества, поступающие в кровь, от всевозможных токсинов. Если нарушена ее работа, то появление сосудистых звездочек не заставит себя ждать. 4. Хроническая венозная недостаточность. Она появляется, если у человека сидячая работа или же наоборот приходится стоять целый день. Вены пережимаются, что приводит к появлению отека конечностей. 5. Увлеченность солярием. Из-за регулярного воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей, на ней появляются пигментные пятна и купероз. У мужчин сосудистые звездочки появляются значительно реже, обычно этому предшествуют свои причины, такие как: 1. Наличие вредных привычек. Курение и частое употребление алкогольных напитков нарушает отток крови, что соответственно ведет к гемангиоме. 2. Частое и длительное нахождение на солнце. Мужчины чаще женщин работают на улице, и реже защищают свою кожу солнцезащитными средствами, не видя в этом необходимости. 3. Это также касается длительного пребывания на улице зимой, что вызывает обморожение кожи. Это нарушает венозный отток, вызывая появления сосудистых звездочек. 4. Чрезмерно частое посещение сауны. Это увлечение ведет к перегреву кожи и расширению капилляров. 5. Увлечение фастфудом. Неправильное питание приводит к недостатку витаминов, которые так необходимы для работы сердечно-сосудистой системы. Поврежденные капилляры и сосуды сильнее подвержены повреждениям и разрывам.

Что нужно знать об удалении сосудистых звездочек на лице?

Избавиться от гемангиом можно в специализированных косметических салонах или клиниках эстетической хирургии. Но стоит понимать, что подобные процедуры требуют немаленьких вложений, ведь может потребоваться пройти их не один раз. Во избежание излишних трат, стоит опробовать некоторые домашние процедуры, которые доказали свою эффективность. Рецепты народной медицины для борьбы с сосудистыми звездочками базируются на использовании натуральных трав, овощей и фруктов. Вот самые популярные из них:

— кубики льда из отвара трав. Для таких целей чаще всего используют ромашку и календулу. Смешивают по ложке каждой травы и заливают одним стаканом крутого кипятка. Отвар настаивается полчаса, процеживается и разливается по специальным формам для льда. Полученные кубики нужно использовать ежедневно утром до умывания. Во избежание переохлаждения его стоит завернуть в тонкую ткань; — компрессы из зеленого чая. Необходимо заварить крепкий чай и дождаться, пока он остынет. После промачиваем в нем небольшой кусок ткани и прикладываем его гемангиоме на 20 минут. Умывать лицо после этого не надо; — маска из алоэ. Лист алоэ необходимо завернуть в слегка влажную марлю и отправляем в холодильник на пару суток. Протираем лицо полученной массой и оставляем на 20 минут. После этого необходимо умыться холодной водой и нанести крем; — картофельная маска. Для ее приготовления требуется охладить 2 средних клубня в холодильнике, а после натереть их на терке. Полученную массу заматываем в марлю и оставляем на поврежденном участке лица на 15 минут.

Медикаментозные и косметические способы лечения сосудистых звездочек

Если средства народной медицины не оказали должного эффекта, нужно переходить к более тяжелой артиллерии. В аптеке продается множество средств для устранения гемангиом. Они укрепляют стенки сосудов и уменьшают их проницаемость. Это может быть гель троксевазин или гепариновая мазь. Из капсул самые популярные — аскорутин и эскувит. Но не стоит назначать их себе самостоятельно, лучше обратиться для этого к дерматологу. Сосудистые звездочки можно удалить с помощью лазера. Это современная и безболезненная процедура, точечно воздействующая на пораженный участок кожи. Для полного удаления купероза может потребоваться от 2 до 5 процедур. Существует несколько видов лазера: неодимовый, диодный и американский. Целесообразность применения каждого из них назначает выбранный вами косметолог. Помимо лазера, специалист также может порекомендовать одну из следующих процедур:

— мезотерапия. Она представляет из себя непосредственное введение витаминов под кожу, быстро устраняя сосудистые звездочки. Препарат не вызывает аллергической реакции, что является главным преимуществом данной процедуры; — электрокоагуляция. Данная процедура назначается в крайне сложных случаях с применением электродов. Стоит отметить, что она достаточно травмоопасна и может оставлять ожоги; — лимфодренаж. Это особый вид массажа, с помощью которого из организма выводится скопившаяся жидкость. Процедура проводится косметологом вручную или специальными присосками. Ранее ученыенашли лечение сосудистых звездочек на лице.