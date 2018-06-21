Занесенный комаром паразит увеличил губы ростовчанке

Врачи из Ростовского государственного медицинского университета извлекли из-под кожи лица пациентки паразита, вызвавшего боль и отеки. Об операции они рассказали в журнале New England Journal of Medicine.

32-летняя женщина обратилась к офтальмологу с жалобами на странные узелки, перемещавшиеся под кожей ее лица. Поначалу они располагались под левым глазом, спустя пять дней оказались над ним, а потом у женщины сильно отекла верхняя губа. Все изменения пациентка фиксировала на камеру. Иногда узелки начинали чесаться и женщина ощущала жжение, но других симптомов не было.

Во время осмотра врач выявил продолговатое образование в области верхнего века. Прооперировав пациентку, он извлек из-под ее кожи паразита — нематоду рода Dirofilaria. По словам женщины, некоторое время назад она была в Подмосковье, где ее покусали комары. Комары являются переносчиками личинок дирофилярий, заражаясь ими, как правило, от собак. Самка паразита может вырастать до 15 см. При своевременном удалении дирофилярии из организма она не представляет опасности для жизни и здоровья.