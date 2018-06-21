Ещё
Занесенный комаром паразит увеличил губы ростовчанке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Занесенный комаром паразит увеличил губы ростовчанке 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Врачи из Ростовского государственного медицинского университета извлекли из-под кожи лица пациентки паразита, вызвавшего боль и отеки. Об операции они рассказали в журнале New England Journal of Medicine.
32-летняя женщина обратилась к офтальмологу с жалобами на странные узелки, перемещавшиеся под кожей ее лица. Поначалу они располагались под левым глазом, спустя пять дней оказались над ним, а потом у женщины сильно отекла верхняя губа. Все изменения пациентка фиксировала на камеру. Иногда узелки начинали чесаться и женщина ощущала жжение, но других симптомов не было.
Во время осмотра врач выявил продолговатое образование в области верхнего века. Прооперировав пациентку, он извлек из-под ее кожи паразита — нематоду рода Dirofilaria. По словам женщины, некоторое время назад она была в Подмосковье, где ее покусали комары. Комары являются переносчиками личинок дирофилярий, заражаясь ими, как правило, от собак. Самка паразита может вырастать до 15 см. При своевременном удалении дирофилярии из организма она не представляет опасности для жизни и здоровья.
Газета.Ru: последние новости
Девушка футболиста сборной Испании шокировала подписчиков откровенным платьем В Великобритании новый закон об "апскертинге" защитит мужчин от "апкилтинга" В Сочи умерла сестра участника группы "Иванушки International" Григорьева-Апполонова
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я ей нужен был только ради денег»21
Американские звезды, которые обожают Россию10
Женские недостатки, от которых мужчины без ума8
Женщина сняла бра, чтобы хорошо работать72
Меган Маркл ждет близнецов34
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
05:04
Звездные наряды, лишившие всех дара речи
Звёзды Красота
07:46
Звезды, которые бросили возлюбленных
Звёзды
03:44
Дуа Липа вышла в свет без белья
Звёзды
03:30
Глюк'oZa: «Половину моих друзей посадили или убили»
Звёзды
07:23
Привычки, убивающие вашу красоту
Красота Здоровье
02:57
Признаки того, что вы — гений
Психология
06:37
Люди, которые прооперировали сами себя
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение