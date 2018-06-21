8 упражнений, которые стоит избегать, если хочешь иметь женственную фигуру

Мало кто тренируется просто для того, чтобы быть готовой к зомби-апокалипсису, и чаще всего нами движет желание подчеркнуть свою фигуру. Но далеко не каждый вид упражнений, которые делают мужчины, поможет тебе достичь своей цели из-за различий в анатомии. Вот несколько упражнений, которые могут лишить твою фигуру женственных очертаний:

1. Наклоны с гантелями

Мышцы пресса начинаются от лобковой кости и протягиваются вплоть до нижней части ребер. Вопреки распространенному мнению, если ты много времени уделяешь именно им — ты вовсе не уменьшаешь их, а расширяешь, а значит, теряешь возможность заполучить узкую талию. Профессиональный культурист Лена Бун рекомендует избегать наклонов с гантелями, потому что они могут лишить тебя тонкой талии. Их можно заменить простым упражнением с втягиванием — максимально вдохни животом, «всасывая» его внутрь, и удерживай в этом положении 20-30 секунд, а затем расслабь мышцы.

2. Боковые растяжения

Во время этого упражнения необходимо растягивать тело с помощью специальной наклонной скамьи — и оно также помешает достижению тонкой талии. Хорошей альтернативой может быть классическая планка, которая заодно поможет улучшить общий тонус спины и плечей.

3. Приседание со штангой

Если ты думаешь, что приседания со штангой позволят твоим ягодицам выглядеть упругими и сильными, ты упускаешь из виду тот факт, что это сработает и для мышц позвоночника и пресса. В такой ситуации имеет смысл заменить тренировки на классические приседания и подъем корпуса из положения лежа.

4. Подъем плеч со штангой в опущенных руках

Трапециевидная мышца, расположенная в верхней части спины и шеи, при серьезных нагрузках трансформируется так, что при частых тренировках ты можешь получить вид толстой шеи и широкой спины, поэтому специалисты рекомендуют женщинам избегать подъемы веса от плечей. Если ты хочешь прочувствовать больше силы в руках и улучшить тонус спины — гораздо полезнее будет делать широкие отжимания от пола.

5. Подъемы гантелей от локтей

Выполняя это упражнение с высоким подъемом локтей, ты, конечно, добьешься четкой формы мышц рук, но это также заставит твои плечи выглядеть чересчур массивно. Опускай локти и не пытайся поднять гантели на уровень лица. Не забывай также корректно подобрать вес, который поможет тебе избежать перегрузки.

6. Приседания с весом

Это упражнение не только может навредить твоей талии, но и также добавит ненужной массы на бедра. Кроме того, при его выполнении достаточно высок риск травм и растяжений нижней части спины и колен. Чтобы избежать подобной ситуации, ты можешь делать обычные приседания без дополнительного веса. Удостоверься, что твои колени находятся строго над пальцами ног, чтобы вся нагрузка шла только на ягодицы.

7. Упражнение на выпрямление на тренажере

Ты можешь выполнять это упражнение несколькими способами, но все они увеличивают размер твоих бедер и заставляют их выглядеть еще массивнее. Гораздо полезнее будут выпады, особенно если делать небольшой шаг, но как можно ниже.

8. Сведение ног на тренажере

Крайне сложно работать с внутренней частью бедра, из-за чего женщины часто прибегают к использованию этого тренажера. Однако оно может значительно травмировать твои суставы и также повлиять на массивность нижней части корпуса. Подходящей заменой могут быть боковые выпады, которые тонизируют бедра и так же улучшат твою растяжку.