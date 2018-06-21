Салициловая кислота: разбираем по «косточкам»

Впервые салициловая кислота была выделена из экстракта ивовой коры в 1828-29 году немецким ученым-химиком Иоганном Андреасом Бюхнером1. Известно, что отвары и настои коры белой ивы на протяжении нескольких веков применяли для лечения ревматизма и мочекислого диатеза. Чуть позже, в 1839 году, салициловая кислота была выделена и из экстракта травы таволги. Однако чтобы поставить производство салициловой кислоты «на поток» ее необходимо было синтезировать искусственно. С этой задачей справились немецкие химики Кольбе и Шмитт2; придуманный ими способ используют и сегодня при производстве салициловой кислоты из фенолов, обрабатывая натриевую соль которого с диоксидом углерода при высоких давлении и температуры получают салицилат натрия. Подкисляя этот продукт серной кислотой получают салициловую кислоту. Исторически салициловая кислота наиболее активно применялась при лечении ревматических заболеваний. Однако сегодня, с развитием медицины, этот компонент используют, в основном, в антисептических препаратах для наружного применения3.

Свойства салициловой кислоты

Известно, что салициловая кислота помогает устранять воспалительные процессы, обладает дезинфицирующим действием, легким антигрибковым эффектом, улучшает кровообращение, а также нормализует деятельность сальных желез и регулирует потоотделение. В небольшой концентрации этот компонент помогает более быстрому рубцеванию ран, а в более высокой, напротив, размягчает эпидермис и помогает удалять ороговевшие клетки с его поверхности.

Применение салициловой кислоты в медицине

В составе всем известного препарата аспирин содержится ацетилсалициловая кислота ― это салициловый эфир уксусной кислоты, или ближайший «родственник» салициловой кислоты. Чистая салициловая кислота в различных концентрациях (до 10%) используется в продуктах для лечения кожных заболеваний (дерматит, псориаз). Пользуются активно растущим спросом и пластыри, содержащие салициловую кислоту. Например, это пластырь Салипод для борьбы с натоптышами и мозолями. Салициловая кислота в составе пластыря Салипод активно размягчает даже застарелые натоптыши и грубые мозоли, помогая их устранению, и тем самым способствует избавлению от боли и дискомфорта при ходьбе. Различные формы и размеры пластыря помогают подобрать наиболее удачную конфигурация в зависимости от места расположения мозолей и\или натоптышей.

Применение салициловой кислоты в косметологии

Салициловая кислота относится к числу компонентов, которые ценят и активно используют многие компании, производящие косметические средства. Ведь именно этот многогранный компонент, который современные косметологи относят к жирорастворимым ВНА-кислотам, помогает очистить поры и сузить их диаметр, снизить вероятность образования комедонов, ускорить обновление эпидермиса, предотвратить или устранить угревые высыпания (акне), выровнять цвет лица и даже бороться с перхотью. Салициловая кислота быстро проникает в эпидермис, начиная работать сразу же после нанесения, благодаря чему используются пилинги с содержанием этого компонента.

В домашних условиях с косметическими целями можно использовать аптечную спиртовую настойку салициловой кислоты, которая выпускается с концентрацией компонента 1% и 2%.

Точечно обрабатывая гнойные высыпания на лице, шее, в зоне декольте или на спине можно заметно улучшить состояние кожи, не прибегая к дорогостоящим косметологическим процедурам.

Локальные средства с салициловой кислотой выпускают и многие известные косметические бренды.

Другие сферы применения салициловой кислоты

Салициловая кислота считается безопасным компонентом, и за счет своих антисептических возможностей используется при консервации продуктов питания. Находит применение салициловая кислота и при производстве душистых веществ (эфиров).

Автор статьи: Вероника Чурсина

1Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. — Ред. В. З. Тарантул. 2009.

2Серрей А., Справочник по органическим реакциям, пер. с англ., М., 1962: Lindsey A., Jeskey Н., The Kolbe-Schmitt reaction, Chemical Reviews, 1957, v. 57, | 4, p. 583.

3Иллюстрированный энциклопедический словарь. — М. : Аутопан. В. И. Бородулин и др. 1998.

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