Восстановление после родов: с чего начать?

Все больше пар в наше время подходят к пополнению семейства со всей серьезностью, то есть планируют и готовятся заранее. Это помогает избежать множества проблем во время беременности и после родов. Но большинство женщин забывает о том, что восстановление после родов — тоже важный процесс, требующий планирования или хотя бы пристального внимания.

Беременность — серьезное испытание как для организма, так и для психоэмоционального состояния женщины. Поэтому период восстановления после родов очень важен для того, чтобы вернуться в нормальное состояние: привести в порядок здоровье, тело и эмоции.

Сложности после родов

Сколько времени потребуется на физическее восстановление, зависит от состояния здоровья женщины, ее спортивной подготовки, способа рождения ребенка, возраста и многих других факторов. Но врачи склоняются к тому, что этот период длится не меньше 6 недель, а зачастую растягивается на месяцы.

Многие только что родившие женщины испытывают боли в мышцах, медленное заживление разрезов и разрывов, если такие были. Также после родов могут выпадать волосы, ухудшиться состояние кожи. Если женщина кормит грудью, иногда случаются трещины сосков, застои молока, может развиться инфекция.

Во время беременности надоедают частые позывы в туалет, но после рождения ребенка первое время это продолжается. Организм накапливает жидкость, от которой постепенно начинает избавляться. Еще одна проблема заключается в том, что если роды были естественными, то мочевой пузырь теряет свою эластичность и чувствительность. Поэтому молодая мама не только часто бегает в туалет, но и может испытывать легкое недержание.

В общем, сложностей для восстановления после родов предостаточно. Поэтому важно заранее спланировать, как вы будете восстанавливаться.

Нормализовать стул

После рождения ребенка женщина может испытывать проблемы со стулом. Причем неприятности могут быть прямо противоположные. Некоторые женщины сталкиваются с запорами после родов, а других мучает диарея. Для более быстрого восстановления следите за своим питанием и употреблением жидкости. Вареные и тушеные овощи, цельнозерновые крупы, фруктово-овощные смузи и травяные чаи помогут наладить пищеварение. В некоторых случаях молодым мамам назначают легкие слабительные средства.

Избегайте цельного молока, продуктов с глютеном, слишком жирной и сладкой пищи. Эти продукты усугубляют газообразование, вздутие живота и другие проблемы пищеварения, затормаживая процесс восстановления

Спокойствие и принятие

После рождения ребенка женщина эмоционально уязвима. Гормональная система еще не нормализовалась, молодая мама может испытывать подавленность или, наоборот, эйфорию. В это время нужно решить, кого вы хотите видеть у себя дома, а с кем следует отложить встречи. Потоки счастливых родственников с подарками и поздравлениями — это, конечно, приятно, но достаточно утомительно. Кроме того, гости — это источник потенциальной инфекции для новорожденного.

Ограничьте круг тех, кто может к вам приходить в первые несколько месяцев после родов. Лучше всего, если гости будут приносить реальную помощь — с уборкой, готовкой, возьмут на себя заботы о малыше на 15 минут, чтобы дать вам возможность спокойно принять душ или выпить с мужем чая.

Многие молодые мамы хотят справляться со всем самостоятельно. И это большая ошибка. Во всех культурах, в разных народах после родов женщину никогда не оставляли одну. Поэтому не стесняйтесь принимать помощь мамы и свекрови. Заранее объясните мужу, что первые месяцы ему самому придется заботиться о своем пропитании и помогать вам с уборкой, пока вы будете заниматься восстановлением. Если не руками, то кошельком — заказывайте продукты, пользуйтесь услугами клининговых компаний. В первые месяцы мама должна быть сосредоточена на малыше для того, чтобы восстановиться самой и обеспечить должный уход новорожденному.

В свободную минуту, которых у вас будет не много, занимайтесь йогой, медитацией, принимайте ванну со свечами — делайте все, что способствует расслаблению и релаксации.

Состояние кожи и волос

Не паникуйте, если после родов заметите прыщи на лице, кожа сменит свой тип или начнут выпадать волосы. Это нормальная реакция организма во время восстановления. Происходят подобные неприятности из-за измененной работы гормональной системы. Ваше настроение тоже может колебаться из-за гормонального дисбаланса. Здоровое питание, максимальный отдых, кормление грудью и близость с малышом помогут привести гормоны в порядок.

Используйте масла или натуральные увлажняющие кремы для лица, ополаскивайте волосы травяными отварами — это поможет быстрее привести в порядок внешность.

Если вы испытываете сильные перепады настроения, проконсультируйтесь с врачом. Депрессия у молодых мам — достаточно распространенное явление, которое требует медицинского вмешательства.

Вернуться в форму

Первые шесть недель не рекомендуется заниматься спортом. Но для того, чтобы наладить кровообращение и пищеварение, обязательно нужно двигаться. Ходите по дому, когда укачиваете малыша, чаще гуляйте, избегайте длительных периодов без движения. По истечении 6 недель посоветуйтесь с врачом, можно ли начать постепенно заниматься спортом. Грудное вскармливание сжигает много калорий, но физические упражнения помогут быстрее вернуть форму. Начинайте с простого — йога, фитбол, пилатес. Для начала важна регулярность, а не интенсивность. Делайте водорослевые обертывания на проблемные зоны, скрабы и самомассаж.

Когда вернется секс?

Этот вопрос беспокоит многие пары. Заранее следует рассказать мужу о том, что происходит с женским организмом. Это поможет мужчине отнестись к жене в период восстановления с пониманием и сочувствием. Первые несколько недель секс может навредить. Через 6 недель обратитесь к врачу с вопросом, насколько хорошо идет заживление. Многие женщины замечают, что после рождения ребенка получают меньше удовольствия в постели, потому что состояние женских органов меняется. Упражнения Кегеля и разнообразные «гаджеты» помогут вернуть форму «там».