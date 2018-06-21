Что такое липосакция?

Липосакция — это вид косметической операции, в ходе которой специалист удаляет излишки жира с разных участков тела человека. Современные методы позволяют проводить вмешательство без видимых шрамов и тяжелых последствий для организма. Однако сбросить большой вес с помощью липосакции за раз все-таки не получится. За одну процедуру врач удаляет не более пяти лишних килограммов.

Также эта операция не поможет избавиться от растяжек или «апельсиновой корки», наоборот, после липосакции эти проблемы станут только заметнее.

Существует несколько типов липосакции, но есть у них и нечто общее — трубки (канюли), которые вводятся в тело для удаления лишнего жира. Операция длится 1–3 часа под общим наркозом. После нее необходимо носить специальное бандажное белье.

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