Как забеременеть, если не получается?

Согласно данным проведенных российскими медиками исследований, количество пар репродуктивного возраста, которые получили медицинское заключение о бесплодии, в этом году превысило значение 17%. Достаточно удручающе выглядит и статистика по динамике количества бесплодных пар — ежегодно в нашей стране таких пар становится на 250 000 больше. В чем, по мнению специалистов, заключаются причины бесплодия? Почему же не наступает желанная беременность? И что делать, если, несмотря на все принятые меры, не удается забеременеть?

Бесплодие и его причины

Диагноз «бесплодие» может быть поставлен супружеской паре только в случае ведения регулярной половой жизни на протяжении 12 месяцев, когда зачатия ребенка так и не произошло. Статистические данные говорят о том, что достаточно быстро (в первые 3 месяца) желанная беременность наступает у 30% пар, у 60% пар — это происходит в течение следующих 7 месяцев, а вот в последние 2 месяца беременность наступает у 10% пар. Если же по прошествии 1 года у женщины не получается забеременеть, то пара считается «условно бесплодной». Почему условно? Дело в том, что такой серьезный диагноз, как «бесплодие» может быть окончательно установлен только после прохождения обоими партнерами всех необходимых обследований и курсов медикаментозного или иного вида лечения. И только если по завершению всех этих этапов, а также задействования имеющихся на сегодняшний день способов лечения женщине не удалось забеременеть, из диагноза убирается слово «условно» и паре говорят о бесплодии. До недавнего времени считалось, что в подавляющем числе пар с диагнозом «бесплодие» непосредственно бесплодной является женщина (именно женщина неспособна к зачатию). Однако такие выводы были опровергнуты проведенными медицинскими исследованиями. Полученные результаты говорят о том, что бесплодие — это в равной степени как мужская, так и женская «проблема». Причины женского бесплодия Основные причины женского бесплодия можно условно разделить на несколько групп:

гормональные нарушения или заболевания органов эндокринной системы, приводящие к так называемому «гормональному бесплодию». Среди наиболее часто встречающихся можно назвать поликистоз яичников, нарушение функций надпочечников, щитовидной и паращитовидной железы;

«трубное (или маточное) бесплодие» может быть спровоцировано заболеваниями, врожденными дефектами или патологиями матки, перенесенными инфекциями, всевозможными хирургическими вмешательствами (в том числе абортами), а также образованием спайки/спаек между маточной трубой и яичником (причины возникновения таких спаек могут быть различными);

более редким видом можно считать «иммунологическое бесплодие», когда партнеры физически оба здоровы. Бесплодие спровоцировано повышенным уровнем иммунитета женщины (наличием шеечной слизи с антителами к сперматозоидам), вследствие чего сперматозоиды уничтожаются еще на этапе нахождения во влагалище, даже если половой акт попадает в овуляцию;

самым редким видом бесплодия можно считать «идиопатическое бесплодие», когда медицинские исследования не выявили даже малейших отклонений физического состояния партнеров, препятствующих зачатию. Принято считать, что возможной причиной такого бесплодия могут являться проблемы психологического или психического плана у женщины. Количество таких пар на сегодняшний день колеблется от 10% до 15% из числа всех бесплодных партнеров.

С точки зрения наличия или отсутствия предыдущих беременностей, можно выделить две степени женского бесплодия:

Первая степень бесплодия может быть поставлена в случае, когда женщина до текущего момента никогда не была беременна. По самым скромным оценкам, такая степень ставится более чем в 60% случаев обращения женщин по вопросам зачатия.

Вторая степень бесплодия ставится, если беременность или беременности до настоящего момента уже были (принимаются во внимание даже случаи с замершей беременностью, выкидышами или сделанными абортами, т.е. все случаи, когда беременность наступила). Но, несмотря на все меры, в настоящий момент после 12 месяцев регулярной половой жизни с одним партнером зачатия не произошло.

Причины мужского бесплодия Если говорить о причинах мужского бесплодия, то можно с уверенностью сказать, что их значительно меньше, чем причин женского (несмотря на то, что количество бесплодных мужчин и женщин распределяется примерно 1:1).

Основной причиной так называемого «генетического бесплодия» у мужчин считаются генетические изменения — нарушения количества хромосом или их структур. Подобного рода причины — это около 50% от всех зафиксированных случаев мужского бесплодия. Азооспермия — отсутствие сперматозоидов, олигозооспермия — недостаточное для зачатия их количество.

15% случаев мужского бесплодия фиксируется после варикоцеле — расширения вен семенного канатика.

Врожденные дефекты и всевозможные травмы приводят к мужскому бесплодию в 10-12% случаев.

Инфекционные заболевания (например, тяжелая форма свинки) может сказаться на возможности зачать ребенка в 10% случаев.

Гораздо более редки случаи бесплодия, вызванные иммунными нарушениями, эндокринными заболеваниями или психологическими проблемами.

С чего начать

А начать необходимо с обязательного визита к гинекологу сразу после того, как вы с партнером поняли, что хотите иметь детей. Специалист после осмотра даст вам направления на УЗИ и всевозможные исследования (в том числе и на половые инфекции для вашего партнера), которые помогут убедиться, что вы готовы к зачатию, и дадут возможность избежать неприятных сюрпризов особенно в первые месяцы беременности. Если по каким-то причинам вы не сделали этого, но приняли решение забеременеть и отказались от контрацептивов, но желанная беременность долго не наступает, что делать? Конечно же, идти к врачу, и лучше это сделать вместе с партнером примерно через полгода после отказа от контрацепции (при условии ведения регулярной половой жизни, в том числе и в день овуляции). Только своевременное обращение к специалистам может подарить вам возможность стать родителями. Образ жизни Для того чтобы увеличить вероятность зачатия, обратите внимание на свой образ жизни и образ жизни вашего партнера. Вот несколько советов, следование которым помогут вам в вопросе зачатия:

Нормализуйте свое питание — откажитесь от жирных, жареных, маринованных продуктов, не употребляйте алкоголь. Введите в свой рацион больше овощей и фруктов, ежедневно на вашем столе должны присутствовать молочные и кисломолочные продукты, нежирная рыба и нежирные сорта мяса (приготовленные на пару или запеченные говядина, телятина и мясо птицы). Откажитесь от любых продуктов, которые содержат консерванты, красители и усилители вкуса. Ограничьте употребление сладкого, а от сладких газированных напитков и вовсе лучше отказаться.

Ваш ночной сон должен быть полноценным и комфортным. Обязательно ложитесь спать до 12 часов ночи. Не употребляйте много жидкости перед сном, старайтесь избегать просмотра фильмов или передач, вызывающих негативные эмоции, проветрите помещение, ваша кровать не должна быть слишком мягкой, вместе с тем, вам должно быть удобно. Если днем вы ощущаете усталость или сонливость, выберите время, чтобы немного поспать (конечно, если это возможно), либо увеличьте время ночного сна.

Не забывайте о ежедневных прогулках, особенно перед сном.

Небольшие физические нагрузки окажут только положительное действие. Это могут быть легкие пробежки, занятия на растяжку или, например, йога. При этом важно помнить, что силовые или любые другие занятия, предполагающие серьезную физическую нагрузку, могут оказать негативное влияние на возможность зачатия (в том числе и для вашего партнера, в этот период мужчинам лучше отказаться от посещения тренажерного зала).

И конечно, больше положительных эмоций, хорошее настроение оказывается незаменимым помощником в любых начинаниях!

Ведение половой жизни Достаточно часто к врачам-гинекологам обращаются женщины с проблемой «не могу забеременеть». Как показывает опыт, в большинстве случаев это происходит через 2 месяца после отказа от контрацептивов. И как только врач начинает задавать вопросы о половой жизни партнеров, выясняется, что женщина не знает дату овуляции (период, который длится 24-48 часов, когда зрелый фолликул разрывается и яйцеклетка выходит из яичника в маточную трубу), не следит за ректальной температурой, а партнеры ведут не регулярную половую жизнь. Чтобы избежать фатальных для зачатия ребенка ошибок, обратитесь за консультацией к специалисту, который сможет ответить на все ваши вопросы и дать четкие рекомендации относительно тонкостей ведения половой жизни в период зачатия.

Сложности с зачатием после аборта, замершей беременности и выкидыша

О вреде аборта, особенно хирургического способа прерывания беременности, для полноценной репродуктивной функции женщины сказано и написано очень много. Вероятность наступления беременностей после аборта зависит от того, на каком сроке он был произведен (чем меньше срок, тем меньше могут быть вероятные последствия), возникали ли осложнения в процессе проведения прерывания беременности и после нее, как организм женщины справился с самой процедурой аборта и сложностями восстановительного периода. Как бы там ни было, если после проведенного аборта желанная беременность не наступает, как можно быстрее обратитесь за помощью к врачу (лучше сделать это не позднее 3 месяцев с момента отказа от контрацепции). Все вышесказанное может относиться и к сложностям зачатия после замершей беременности, так как зачастую она заканчивается проведением аборта по медицинским показаниям. Если после выкидыша возникли сложности с зачатием, убедитесь, что вы соблюдаете рекомендованные врачом сроки наступления следующей беременности. Возможно, вы торопитесь и организм не успел подготовиться к следующему зачатию. В любом случае, если на протяжении 4 месяцев беременность не наступила, вам необходимо еще раз прости обследование у врача, чтобы окончательно исключить возможные (скрытые) последствия выкидыша. Помните, что использование народных способов увеличения вероятности зачатия, особенно после неудачно закончившейся предыдущей беременности, возможно, однако перед началом экспериментов необходимо досконально изучить вопрос, ознакомиться с возможными последствиями такого лечения для здоровья, а лучше — получить консультацию и рекомендации врача по этому вопросу.