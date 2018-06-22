Жизнь зародилась в морской воде, а здоровье — в минеральной!

С древних времен практически у всех народов существовали легенды о «живой» и «мертвой» воде, обладавших невероятными исцеляющими свойствами. Сегодня мы знаем, что речь в них шла, конечно, о воде из уникальных минеральных источников.

На территории Ставропольского и Краснодарского края сосредоточены, пожалуй, самые разнообразные минеральные «артерии» России, способные восстановить здоровье при самых разных недугах. Главное — принимать воду по правилам и соблюдать все рекомендации санаторного врача.

Чем же ценны и что лечат минеральные источники КавМинВод и Сочи?

Железноводск

«Славяновская»

Назначается при хронических заболеваниях органов пищеварения:

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе неполной или полной ремиссии. В фазе обострения заболевания употребление минеральной воды может ухудшить самочувствие;

при гастритах с разной кислотностью в фазе ремиссии (полной или частичной), а также после операции на желудке;

при любых заболеваниях печени — особенно при алкогольных и токсических поражениях;

при заболевании желчевыводящих путей (кроме желчекаменной болезни с частыми и сильными приступами желчной колики);

при болезнях поджелудочной железы;

при различных болезнях почек и мочевыводящих путей: пиелонефритах (кроме туберкулезного), пиелитах и циститах, почечно-каменной болезни.

Прием «Славяновской» воды в течение 3-4 недель повышает устойчивость слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки к воздействию травмирующих или токсических факторов — причем и у взрослых, и у детей. Точно рассчитать дозу такой воды несложно — 5-8 мл на 1 килограмм тела. То есть за один день человеку с массой тела 65 кг стоит выпивать 350–500 мл воды.

При сахарном диабете обоих типов рекомендуется прием холодной воды, а при ожирении — наоборот, в подогретом до 50 °С виде.

«Смирновская»

По своим лечебным и профилактическим свойствам эта вода во многом схожа со «Славяновской». Она добывается из геотермальной скважины № 69-бис-1 Железноводского месторождения.

Она, так же как и «Славяновская», применяется для лечения:

хронических гастритов;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

колитов;

гепатитов;

нарушения обмена веществ;

поражения почек;

мочевого и желчного пузыря.

Принимать воду лучше всего после еды по половине стакана или по целому стакану (более точную рекомендацию вам даст врач).

Где пить воду? В санаториях города Железноводска или в питьевых бюветах города, по рекомендации врача.

Ессентуки

«Ессентуки № 4»

«Ессентуки № 4» — это лечебно-столовая вода, которая существенно улучшает функциональное состояние ЖКТ. Прием этой воды улучшает кислотообразующую функцию желудка, моторику всего желудочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы в организме, улучшает функцию печени, поджелудочной железы, желчевыводящих и мочевыводящих путей.

Назначается при следующих заболеваниях:

хронические гастриты;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

колиты;

заболевания печени и желчевыводящих путей: гепатиты, холециститы, панкреатиты;

сахарный диабет;

ожирение;

подагра;

мочекислый диатез;

оксалурия;

фосфатурия.

«Ессентуки № 17»

«Ессентуки № 17» — лечебная хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, борная питьевая вода высокой минерализации (10,0—14,0 г/л). Основной источник — скважины № 17-бис, 36-бис, 46 Ессентукского месторождения.

При поступлении из скважины эта вода имеет высокую температуру.

Воду назначают вне фазы обострения при следующих заболеваниях:

хронический гастрит на фоне нормальной или пониженной кислотности;

заболевания печени и желчевыводящих путей;

дискинезия кишечника;

панкреатит;

расстройства питания и нарушения обмена веществ;

сахарный диабет;

избыточная масса тела;

нарушение солевого и липидного обмена.

Точную схему приема воды и ее температурный режим назначает только лечащий санаторный врач.

«Ессентуки-Новая»

«Ессентуки-Новая» содержит определенное количество кремния, которого нет в других водах этой серии. Этот микроэлемент играет большую роль в организме человека: способствует укреплению волос и ногтей, нормализации зрения, сохранению тургора кожи.

«Ессентуки-Новая» назначается при следующих диагнозах:

хронический гастрит с нормальной, повышенной и пониженной секреторной функцией желудка;

неосложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

болезни оперированного желудка;

хронические колиты и энтероколиты;

хронические заболевания печени и желчевыводящих путей;

холециститы;

панкреатиты;

сахарный диабет;

подагра;

мочекислый диатез;

оксалурия;

фосфатурия.

Прием воды возможен только вне фазы обострения по назначению врача.

Где пить воду? В 1989 году на территории Ессентуков построена крупнейшая в стране питьевая галерея, рассчитанная на 5000 посещений в день. Она расположена в курортном дендропарке санатория «Виктория». Сюда напрямую из скважины поступают все воды серии «Ессентуки».

Кисловодск

Нарзанная галерея, вид с улицы

Нарзанная галерея

«Нарзан»

"Нарзан" — это лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая природная питьевая минеральная вода, которую добывают и разливают в Кисловодске. Из исторических справок, на всемирном съезде врачей в Москве в 1879 году вода «Нарзан» произвела фурор. Вода содержит природный углекислый газ, поэтому не нуждается в искусственной газации. Минерализация «Нарзана» — 2-3 г солей на литр воды.

"Нарзан" образуется из талой воды, которая поступает с ледников Эльбруса. Вода накапливается в подземных озерах и потом выходит на поверхность.

Питье «Нарзана» показано только в ремиссии при следующих заболеваниях:

поражения пищевода;

хронические гастриты;

язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;

синдром раздраженного кишечника;

дискинезия кишечника;

гепатиты;

панкреатит;

нарушения обмена веществ;

поражения мочевыводящих путей.

Где пить воду? Попробовать все разновидности воды (общий, сульфатный и доломитный нарзаны, в холодном и подогретом виде) можно в знаменитой Нарзанной галерее в центре Кисловодска.

Пятигорск

Углекисло-сероводородные воды

В Пятигорске природа приготовила отдыхающим целую коллекцию разнообразных минеральных вод: углекислые воды (горячие, теплые, холодные — первый пятигорский тип), углекисло-сероводородные ионно-солевого состава (второй пятигорский тип), радоновые воды (третий пятигорский тип), минеральные воды углекислые и углекисло-сероводородные (ессентукский тип), особая группа «без специфических компонентов и свойств»: азотные термы, метановые воды с повышенным содержанием йода и брома, слабоуглекислая хлоридная натриевая вода типа Арзни.

Углекисло-сероводородные воды Пятигорска близки между собой по химическому составу, общему содержанию солей, физическим свойствам. Им свойственна высокая температура на выходе из скважины, солей до 5 г/л, лечебная концентрация сероводорода (до 10 мг/л) и кремния (до 50 мг/л). В основном эти воды применяются для ванн и орошений, а не для питья.

Пьют воду, представленную в бюветах Академической галереи и Питьевой галереи. Сегодня отпуск минеральной воды на Пятигорском курорте организован в двух галереях, восьми бюветах, которые находятся в шаговой доступности от здравниц и лечебниц.

Соляно-щелочные воды

Пятигорское месторождение минеральных вод богато и относительно универсальными соляно-щелочными водами (углекислыми хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми), которые также пьют по назначению санаторного врача. Злоупотреблять такой водой или пить ее впрок как минимум бессмысленно, а как максимум опасно. Для достижения терапевтического эффекта курс лечения водой должен составлять не менее 2-3 недель.

Где пить воду? В бюветах санаториев Пятигорска, а также во всех питьевых галереях города.

Сочи

«Пластунская»

«Пластунская» — природная минеральная вода, которая добывается с глубины 550 м на Пластунском месторождении, расположенном в Хостинском районе Сочи. Объем годовой добычи минеральной воды составляет более 5 тысяч кубометров. По химическому и минеральному составу вода «Пластунская» максимально приближена к грузинской воде «Боржоми», минеральным водам курорта Виши, Шиконда, Джоджиу.

Минеральную воду «Пластунская» с успехом применяют при следующих заболеваниях (вне фазы обострения):

хронический гастрит;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

колиты;

гепатиты;

панкреатит;

холециститы;

сахарный диабет;

мочекислый диатез;

оксалурия и др.

Ежедневный прием воды — от 500 до 1200 мл, точную дозу порекомендует лечащий врач. Тем не менее это мягкая вода, которая имеет минимум противопоказаний.

Где пить воду? В санаториях города Сочи и, конечно, в знаменитой водолечебнице «Мацеста», где установлен прекрасный питьевой бювет.

Кстати, принято употреблять минеральные воды из керамических или фарфоровых кружек-поильников с ручкой-носиком, т. к. только кружки такой конструкции сохраняют природный газ, скрепляющий в одну молекулу все минералы, содержащиеся в воде.