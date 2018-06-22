С древних времен практически у всех народов существовали легенды о «живой» и «мертвой» воде, обладавших невероятными исцеляющими свойствами. Сегодня мы знаем, что речь в них шла, конечно, о воде из уникальных минеральных источников.
На территории Ставропольского и Краснодарского края сосредоточены, пожалуй, самые разнообразные минеральные «артерии» России, способные восстановить здоровье при самых разных недугах. Главное — принимать воду по правилам и соблюдать все рекомендации санаторного врача.
Чем же ценны и что лечат минеральные источники КавМинВод и Сочи?
Железноводск
«Славяновская»
Назначается при хронических заболеваниях органов пищеварения:
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе неполной или полной ремиссии. В фазе обострения заболевания употребление минеральной воды может ухудшить самочувствие;
при гастритах с разной кислотностью в фазе ремиссии (полной или частичной), а также после операции на желудке;
при любых заболеваниях печени — особенно при алкогольных и токсических поражениях;
при заболевании желчевыводящих путей (кроме желчекаменной болезни с частыми и сильными приступами желчной колики);
при болезнях поджелудочной железы;
при различных болезнях почек и мочевыводящих путей: пиелонефритах (кроме туберкулезного), пиелитах и циститах, почечно-каменной болезни.
Прием «Славяновской» воды в течение 3-4 недель повышает устойчивость слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки к воздействию травмирующих или токсических факторов — причем и у взрослых, и у детей. Точно рассчитать дозу такой воды несложно — 5-8 мл на 1 килограмм тела. То есть за один день человеку с массой тела 65 кг стоит выпивать 350–500 мл воды.
При сахарном диабете обоих типов рекомендуется прием холодной воды, а при ожирении — наоборот, в подогретом до 50 °С виде.
«Смирновская»
По своим лечебным и профилактическим свойствам эта вода во многом схожа со «Славяновской». Она добывается из геотермальной скважины № 69-бис-1 Железноводского месторождения.
Она, так же как и «Славяновская», применяется для лечения:
хронических гастритов;
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
колитов;
гепатитов;
нарушения обмена веществ;
поражения почек;
мочевого и желчного пузыря.
Принимать воду лучше всего после еды по половине стакана или по целому стакану (более точную рекомендацию вам даст врач).
Где пить воду? В санаториях города Железноводска или в питьевых бюветах города, по рекомендации врача.
Ессентуки
«Ессентуки № 4»
«Ессентуки № 4» — это лечебно-столовая вода, которая существенно улучшает функциональное состояние ЖКТ. Прием этой воды улучшает кислотообразующую функцию желудка, моторику всего желудочно-кишечного тракта, нормализует обменные процессы в организме, улучшает функцию печени, поджелудочной железы, желчевыводящих и мочевыводящих путей.
Назначается при следующих заболеваниях:
хронические гастриты;
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
колиты;
заболевания печени и желчевыводящих путей: гепатиты, холециститы, панкреатиты;
сахарный диабет;
ожирение;
подагра;
мочекислый диатез;
оксалурия;
фосфатурия.
«Ессентуки № 17»
«Ессентуки № 17» — лечебная хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, борная питьевая вода высокой минерализации (10,0—14,0 г/л). Основной источник — скважины № 17-бис, 36-бис, 46 Ессентукского месторождения.
При поступлении из скважины эта вода имеет высокую температуру.
Воду назначают вне фазы обострения при следующих заболеваниях:
хронический гастрит на фоне нормальной или пониженной кислотности;
заболевания печени и желчевыводящих путей;
дискинезия кишечника;
панкреатит;
расстройства питания и нарушения обмена веществ;
сахарный диабет;
избыточная масса тела;
нарушение солевого и липидного обмена.
Точную схему приема воды и ее температурный режим назначает только лечащий санаторный врач.
«Ессентуки-Новая»
«Ессентуки-Новая» содержит определенное количество кремния, которого нет в других водах этой серии. Этот микроэлемент играет большую роль в организме человека: способствует укреплению волос и ногтей, нормализации зрения, сохранению тургора кожи.
«Ессентуки-Новая» назначается при следующих диагнозах:
хронический гастрит с нормальной, повышенной и пониженной секреторной функцией желудка;
неосложненная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
болезни оперированного желудка;
хронические колиты и энтероколиты;
хронические заболевания печени и желчевыводящих путей;
холециститы;
панкреатиты;
сахарный диабет;
подагра;
мочекислый диатез;
оксалурия;
фосфатурия.
Прием воды возможен только вне фазы обострения по назначению врача.
Где пить воду? В 1989 году на территории Ессентуков построена крупнейшая в стране питьевая галерея, рассчитанная на 5000 посещений в день. Она расположена в курортном дендропарке санатория «Виктория». Сюда напрямую из скважины поступают все воды серии «Ессентуки».
Кисловодск
Нарзанная галерея, вид с улицы
Нарзанная галерея
«Нарзан»
"Нарзан" — это лечебно-столовая сульфатно-гидрокарбонатная натриево-магниево-кальциевая природная питьевая минеральная вода, которую добывают и разливают в Кисловодске. Из исторических справок, на всемирном съезде врачей в Москве в 1879 году вода «Нарзан» произвела фурор. Вода содержит природный углекислый газ, поэтому не нуждается в искусственной газации. Минерализация «Нарзана» — 2-3 г солей на литр воды.
"Нарзан" образуется из талой воды, которая поступает с ледников Эльбруса. Вода накапливается в подземных озерах и потом выходит на поверхность.
Питье «Нарзана» показано только в ремиссии при следующих заболеваниях:
поражения пищевода;
хронические гастриты;
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки;
синдром раздраженного кишечника;
дискинезия кишечника;
гепатиты;
панкреатит;
нарушения обмена веществ;
поражения мочевыводящих путей.
Где пить воду? Попробовать все разновидности воды (общий, сульфатный и доломитный нарзаны, в холодном и подогретом виде) можно в знаменитой Нарзанной галерее в центре Кисловодска.
Пятигорск
Углекисло-сероводородные воды
В Пятигорске природа приготовила отдыхающим целую коллекцию разнообразных минеральных вод: углекислые воды (горячие, теплые, холодные — первый пятигорский тип), углекисло-сероводородные ионно-солевого состава (второй пятигорский тип), радоновые воды (третий пятигорский тип), минеральные воды углекислые и углекисло-сероводородные (ессентукский тип), особая группа «без специфических компонентов и свойств»: азотные термы, метановые воды с повышенным содержанием йода и брома, слабоуглекислая хлоридная натриевая вода типа Арзни.
Углекисло-сероводородные воды Пятигорска близки между собой по химическому составу, общему содержанию солей, физическим свойствам. Им свойственна высокая температура на выходе из скважины, солей до 5 г/л, лечебная концентрация сероводорода (до 10 мг/л) и кремния (до 50 мг/л). В основном эти воды применяются для ванн и орошений, а не для питья.
Пьют воду, представленную в бюветах Академической галереи и Питьевой галереи. Сегодня отпуск минеральной воды на Пятигорском курорте организован в двух галереях, восьми бюветах, которые находятся в шаговой доступности от здравниц и лечебниц.
Соляно-щелочные воды
Пятигорское месторождение минеральных вод богато и относительно универсальными соляно-щелочными водами (углекислыми хлоридно-гидрокарбонатными натриевыми), которые также пьют по назначению санаторного врача. Злоупотреблять такой водой или пить ее впрок как минимум бессмысленно, а как максимум опасно. Для достижения терапевтического эффекта курс лечения водой должен составлять не менее 2-3 недель.
Где пить воду? В бюветах санаториев Пятигорска, а также во всех питьевых галереях города.
Сочи
«Пластунская»
«Пластунская» — природная минеральная вода, которая добывается с глубины 550 м на Пластунском месторождении, расположенном в Хостинском районе Сочи. Объем годовой добычи минеральной воды составляет более 5 тысяч кубометров. По химическому и минеральному составу вода «Пластунская» максимально приближена к грузинской воде «Боржоми», минеральным водам курорта Виши, Шиконда, Джоджиу.
Минеральную воду «Пластунская» с успехом применяют при следующих заболеваниях (вне фазы обострения):
хронический гастрит;
язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
колиты;
гепатиты;
панкреатит;
холециститы;
сахарный диабет;
мочекислый диатез;
оксалурия и др.
Ежедневный прием воды — от 500 до 1200 мл, точную дозу порекомендует лечащий врач. Тем не менее это мягкая вода, которая имеет минимум противопоказаний.
Где пить воду? В санаториях города Сочи и, конечно, в знаменитой водолечебнице «Мацеста», где установлен прекрасный питьевой бювет.
Кстати, принято употреблять минеральные воды из керамических или фарфоровых кружек-поильников с ручкой-носиком, т. к. только кружки такой конструкции сохраняют природный газ, скрепляющий в одну молекулу все минералы, содержащиеся в воде.