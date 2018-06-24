Как перестать постоянно натирать мозоли

Выбирая между красивыми и удобными босоножками, женщины часто голосуют сердцем и в результате уходят из магазина с обувью, которая радует взгляд и убивает ноги. Конечно, главный совет — не покупать обувь, причиняющую боль и дискомфорт. Но что делать, если выбор сделан? Воспользуйтесь нашими советами и забудьте о мозолях навсегда.

1. Хозяйственное мыло или парафин

Домохозяйки со стажем полагают, что если натереть обувь воском или мылом заранее, проблем с мозолями можно избежать. Пройдитесь средством по подозрительным местам.

2. Молоток

Невероятно, но факт, неудобные туфли станут мягче, если перед выходом из дома вы постучите по заднику молотком. Это отличный способ сделать новую обувь мягче. Не надо бить изо всех сил, чтобы не повредить туфли или ботинки, и желательно делать это через ткань, чтобы не испортить кожу.

3. Силиконовые подушечки

Если у ваших туфель слишком жесткий задник, и они уже натерли мозоли в районе щиколоток, подложите силиконовую стельку под пятку. Так стопа немного приподнимется, и в неприятном месте тереть точно ничего не будет.

4. Дезодорант

Еще один совет страдающим от постоянных мозолей. Нанесите дезодорант на места, которые, по вашему мнению, сильнее других страдают, и перестаньте мучиться.

5. Крем для ног

Подойдет любой, его задача смягчать кожу и обеспечивать скольжение стопы внутри обуви. Просто намазываете ногу любым кремом, а потом обуваетесь и выходите из дома. Кстати, мини-версию крема можно всегда взять в собой.

И напоследок. Старайтесь покупать обувь вечером, к концу дня ноги устают, может даже появиться отечность. В этом случае с размером и удобством вы точно не прогадаете.