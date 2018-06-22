Как быстро похудеть с помощью велосипеда

Велосипед как средство передвижения все активнее входит в жизнь многих. Однако, не все знают, что помимо своей транспортной функции, он еще является и прекрасным тренажером. В мире существует большое количество быстрых и эффективных способов не просто сжечь лишние калории с помощью байка, но и получить маломальский мышечный рельеф. Как? Сейчас мы расскажем о нескольких наиболее впечатляющих упражнениях.

Прогулка перед завтраком

Возьмите за правило выезжать на короткую прогулку перед завтраком, минут за 20. Недавнее исследование, опубликованное в Журнале прикладной физиологии, показало, что жир сжигается гораздо быстрее, когда вы голодны. Простая утренняя поездка способна сжигать до 2000 калорий в неделю — и, что более важно, она запустит механизм ускорения метаболизма. Этот трюк используют профессиональные гонщики, готовясь к туру.

Интенсивный спорт

Понятие интервальных нагрузок действительно и для велосипедных заездов. Попробуйте чередовать неспешную езду с максимальными ускорениями: это настроит ваш организм на более активное сжигание жира.

Внедорожник

Всего один час заезда по бездорожью сжигает на 600 калорий больше, чем поездка по удобной трассе. Кроме того, бездорожье заставляет работать все тело: корпус вынужден постоянно находиться в напряжении, чтобы фиксировать ваше положение в пространстве, мышцы рук и ног получают постоянную нагрузку и тоже не расслабляются.

Отправляемся в горы

Конечно, мало кому нравится забираться на велосипеде в гору. Это трудное занятие, которое подключает к работе все системы организма, включая сердечно-сосудистую. Зато и плюсов такая тренировка приносит немало: выделяйте пару дней в неделю на хилл-райдинг и увидите результат уже через месяц.

Еда на ходу

Вы можете потратить весь день, путешествуя на велосипеде. Организму, безусловно, понадобится энергия — так получите ее не из вредной и тяжелой пищи, а из легкого, полезного перекуса. К примеру, велосипедисту будет комфортно съесть питательный батончик с мюсли, банан, или выпить протеиновый коктейль.