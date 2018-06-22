Лето — сезон не только отпусков, но и «экстренных» диет

Лето — сезон отпусков. Мечтать о летнем отдыхе многие начинают задолго — планируют поездку, покупают наряды, и всё же порой сталкиваются с тем, что всё предусмотреть не удалось. Самая большая проблема — проблема физической формы. Особенно этой проблемы боятся женщины — всем хочется выглядеть в купальнике у моря «на уровне», не ударить в грязь лицом. Увы, привести тело в хорошую формы быстро невозможно. По крайней мере, без ущерба для здоровья. Об этом в интервью Newsroom24 сообщила Елена Богданович — нутрициолог, специалист по питанию, медицинский психолог, член нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов.

— Если вы не успели похудеть к лету, или отпуск нагрянул неожиданно, не стоит начинать экстренно худеть. Здесь самое время для бодипозитива: принять себя и полюбить во всем своем естестве. Это тоже непросто, нужен специалист, который даст вам «маячки», к которым нужно двигаться, чтобы бодипозитив не остался бесполезным протестом против навязанных стандартов красоты, а принес вам психологическую пользу. У каждого человека, как показывает практика, свое представление о бодипозитиве, зачастую неожиданное даже для опытного специалиста.

— А если похудеть всё-таки очень-очень хочется?

— Если с бодипозитивом не клеится и критичность к себе зашкаливает, может быть, пришло время начать действовать. Пить в день не менее 1,5 литров чистой, негазированной воды, организовать себе качественный сон и пешие прогулки, согласитесь, это стоит недорого. Выкинуть из холодильника все магазинные соусы, соки и газированные напитки. Надо начать с этого. И предстоящий отпуск — как нельзя кстати. Выходим из привычной среды обитания и формируем новую, полезную для здоровья.

Не стоит заниматься голоданием перед предстоящей поездкой. Объяснение простое — изголодавшийся организм будет ежесекундно посылать сигналы о том, что он голоден, и рано или поздно вы сдадитесь. Звучит это обычно так: «Да в конце концов, хоть в отпуске-то я могу…?» Да, вы можете! Гулять пешком, в хорошем настроении, пить воду, радоваться каждому дню и событию, пробовать местную кухню. Пробовать. С удовольствием. Нет универсального рецепта, подходящего всем без исключения «что съесть, чтобы похудеть». Проведите отпуск с удовольствием, на позитиве. А вернетесь отдохнувшие и полные сил — снижайте вес. Было бы желание, задача посильная.

— А если всё-таки строгая диета?

После экстренного сброса веса с помощью голодания, исключения необходимых организму питательных веществ снижается количество мышечной массы. После того, как результат на весах полностью или частично достигнут, человек возвращается к своему привычному питанию и образу жизни, с помощью которых прежде был набран вес. На место ушедшей мышечной массы приходит жировая. Вес вернулся. Проходит некоторое время и на глаза попадается новая диета, но результат один, если только не изменить образ жизни.

— Чем чреват такой набор-сброс веса?

— Зачастую, перепробовав за свою жизнь все известные и малоизвестные диеты и ограничения, так и не добившись желаемого веса, человек обретает инсулинорезистентность, лептинорезистентность, жировой гепатоз, артроз, аутоимунный тиреоидит, истощение функции надпочечников и многие другие сопутствующие прелести, которые способны сделать человека инвалидом. Поэтому не набирайте в поисковиках «экстренная диета» или «как похудеть за неделю», не старайтесь обмануть организм — приведите себя в форму медленно, качественно и надолго.