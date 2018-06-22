Сюрприз: что произойдет с организмом, если вы перестанете пить алкоголь

Результат на лицо

Попробуйте ради эксперимента отказаться от алкоголя и сами увидите, как это повлияет на внешний вид. Особенно заметными будут перемены в увлажненности кожи и цвете лица. Не стоит забывать, что алкоголь влияет на многие наши органы и системы, в том числе на так называемые диуретические гормоны, например, вазопрессин, который отвечает за уровень воды в организме и за сужение кровеносных сосудов. Поэтому, если мы перестаем потреблять алкоголь, то предотвращаем обезвоживание, насыщение кожи влагой происходит быстрее и кровеносные сосуды не подвергаются изменениям. Результат: улучшается насыщение кожи кислородом, будете выглядеть свежо и красиво.

Сон как у младенца (и не только)

Алкоголь влияет на нейронную связь головного мозга. При его потреблении она значительно снижается, а это ведет к недосыпу и ухудшению памяти. Отказ от алкоголя приведет вас к хорошему сну, быстрому запоминанию информации и улучшению концентрации. Вжух!

Можно даже похудеть

При употреблении алкоголя, все вкусовые рецепторы обостряются, и вкус еды становится ярче, а также притупляется внимание и концентрация. В связи с этим мы можем съесть много (очень много) пищи, которая повлияет на лишнюю массу тела и отложится в спасательным кругом на животе. Собственно и сам алкоголь очень калориен и от его частого употребления уже можно потолстеть.

Никаких несовершенств

Нельзя забывать, что алкоголь негативно сказывается на микрофлоре кишечника. Она сильно страдает при его потреблении. Отказ от алкоголя приведет к восстановлению микрофлоры, а вместе с ней восстановится и иммунитет кожи, что напрямую повлияет на ваш внешний вид. Как минимум от воспалительных элементов вы избавитесь очень быстро.

Повышение выносливости

Принято считать, что небольшое количество алкоголя является профилактикой атеросклероза (образования холестериновых бляшек на сосудистых стенках). Но для каждого человека есть своя доза, определить которую бывает крайне сложно, а при излишнем употреблении мы наоборот способствуем образованию вредных жиров на сосудистых стенках, что влияет на работу сердца.

В свою очередь, при больших нагрузках у нас появляется отдышка, снижается выносливость, мы значительно быстрее устаем и зачастую бывает сложно подняться по лестнице. Итог: попрощайтесь с алкоголем и в вашем организме появится легкость, повысится выносливость, нормализуется водно-солевой баланс, а бонусом будет хорошая кожа.

В вопросах красоты без алкоголя разбирались вместе с Оксаной Дугиной, косметологом и тренером компании «Академия Научной Красоты».