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Названы «страшные» последствия отказа от курения
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Названы «страшные» последствия отказа от курения 

Рамблер 1 час назад
Как вы думаете, что происходит с человеком, когда он бросает курить? Некоторые люди уверены, что изменения будут совсем незаметными, но на самом деле организм начнёт восстанавливаться практически сразу же. Что же случится с вами, если вы откажетесь от табака?
1. Уже через 20 минут кровоток ускорится, поэтому существенно повысится чувствительность пальцев на руках и ногах.
2. Через 2 часа пульс и давление придут в норму.
3. Через 2 дня накопившийся никотин покинет организм. Восстановятся вкусовые рецепторы, поэтому вкус еды станет более выразительным, а запахи станут ощущаться острее.
4. Через 3 дня прочистятся лёгкие, при физических нагрузках станет легче дышать.
5. Через 7 дней кровяное давление нормализируется, сердце будет работать стабильно, что заметно снизит риск возникновения сердечной недостаточности.
6. Через 3 месяца возвратится здоровый цвет лица, кожа приобретёт румянец, а желтоватый оттенок на пальцах исчезнет. Сон также будет более здоровым, просыпаться по утрам станет гораздо проще.
7. Активизируется мозг, поэтому работа перестанет быть сложной и начнёт доставлять удовольствие.
Женский форум3
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