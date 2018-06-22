Названы «страшные» последствия отказа от курения

Как вы думаете, что происходит с человеком, когда он бросает курить? Некоторые люди уверены, что изменения будут совсем незаметными, но на самом деле организм начнёт восстанавливаться практически сразу же. Что же случится с вами, если вы откажетесь от табака?

1. Уже через 20 минут кровоток ускорится, поэтому существенно повысится чувствительность пальцев на руках и ногах.

2. Через 2 часа пульс и давление придут в норму.

3. Через 2 дня накопившийся никотин покинет организм. Восстановятся вкусовые рецепторы, поэтому вкус еды станет более выразительным, а запахи станут ощущаться острее.

4. Через 3 дня прочистятся лёгкие, при физических нагрузках станет легче дышать.

5. Через 7 дней кровяное давление нормализируется, сердце будет работать стабильно, что заметно снизит риск возникновения сердечной недостаточности.

6. Через 3 месяца возвратится здоровый цвет лица, кожа приобретёт румянец, а желтоватый оттенок на пальцах исчезнет. Сон также будет более здоровым, просыпаться по утрам станет гораздо проще.

7. Активизируется мозг, поэтому работа перестанет быть сложной и начнёт доставлять удовольствие.