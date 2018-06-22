6 способов победить истерику и стресс без таблеток

Стресс и чрезмерная нервозность оказывают сильное негативное влияние на здоровье человека. На самом деле стресс негативно влияет как на эмоциональное, так и на физическое состояние человека. Все мы по-разному боремся со стрессовыми ситуациями, поэтому некоторым людям лучше обратиться за помощью к врачу, если они не могут уладить ситуацию самостоятельно. Эта статья пригодится тем, кто мечтает преодолеть стресс и хочет научиться контролировать собственные эмоции. Возьмите на вооружение эти полезные советы и начните работать над снижением уровня стресса. МедикФорум приводит пошаговую инструкцию, как победить стресс без таблеток.

1. Живите сегодняшним днем

Очень часто депрессия возникает в результате слишком глубокого зацикливания и анализа ошибок прошлого, волнение и постоянный стресс в настоящем, а также из-за страха перед неизвестностью будущего. Для того, чтобы преодолеть стресс естественным путем необходимо пересмотреть свой образ жизни. Возможно, для достижения положительных результатов потребуется полностью изменить свои ежедневные привычки на новые. Проанализируйте, какие именно ситуации вас расстраивают чаще всего. Определите, что беспокоит вас изнутри и не дает наслаждаться жизнью, а тогда установите новые приоритеты и жизненные цели, ради которых вам захочется двигаться дальше. Лучше жить сегодняшним днем, не слишком волнуясь за будущие и прошлые неудачи. Доверьтесь себе и не разрушайте в себе дух авантюризма. Позвольте себе наслаждаться жизнью, словно магической мелодией, и ни в коем случае не пытайтесь спланировать каждый шаг, чтобы избежать разочарований в будущем.

Конечно, никто не отрицает, что нужно иметь четкий план и не забывать про свои главные обязательства и задачи. Впрочем, пытаясь спланировать все до мельчайших деталей, вы нагружаете на себя огромный груз. Таким образом вы никогда не сможете избавиться от ощущения невыполненного долга, даже если выкладываться на все сто процентов.

2. Научитесь отключаться от посторонних раздражителей

Одной из главных причин стресса и чрезмерной нервозности является неумение людей оставлять рабочие проблемы именно на месте работы. К сожалению, большинство из нас не умеет вовремя переключаться на домашние дела. Запомните главную истину: как только рабочий день заканчивается, необходимо сразу забывать о рабочих делах. Благодаря этому простому совету вы сможете насладиться временем с семьей и улучшить микроклимат в своем жилище. Волнения и страдания из-за проблем на работе создают дискомфорт в семейном кругу. К тому же больше будут страдать из-за напряжения в семье дети. Со временем они могут начать имитировать ваши действия и переносить вашу модель поведения уже в собственную семью. Не стоит переоценивать события, которые вызывают у вас сильное волнение. Помните, что жизнь будет продолжаться с вами или без вас.

3. Займитесь спортом, чтобы преодолеть стресс

Конечно, одним из самых эффективных способов преодолеть стресс является физическая нагрузка. Интенсивная тренировка обладает такими преимуществами:

•Мозг очищается от негативных мыслей •Регулируется кровяное давление •Возвращается ощущение покоя и внутренней гармонии •Человек использует избыток энергии •Спорт помогает отключиться от проблем на несколько часов •Происходит выделение гормонов, приносящих удовольствие. Продолжительность ежедневной тренировки должно колебаться в диапазоне 10-30 минут. Обратите внимание, что интенсивность занятий должно зависеть от вашей физической подготовки примерно на 30-60%. Для того, чтобы снять напряжение и преодолеть стресс лучше отдавать предпочтение ритмичным видам спорта. Это могут быть бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба и тому подобное.

4. Обратитесь за помощью к специалисту

На самом деле стресс является неотъемлемой частью жизни. Стрессовые ситуации помогают человеку всегда быть начеку. Появление стресса связано еще с древними временами, когда люди ходили на охоту для того, чтобы выжить. К тому же, стресс пополняет запасы энергии в организме и ускоряет дыхание, стимулируя таким образом процесс поступления кислорода к клеткам мозга. В случае, если вы чувствуете себя морально истощенными, не можете контролировать агрессию и негативные эмоции или же постоянно находитесь в стрессовом состоянии, советуем обратиться к психологу. Хороший специалист поможет создать собственную стратегию поведения и выработать эффективную защитную реакцию в ответ на стресс и излишнюю нервозность. Не бойтесь просить о помощи и не отказывайтесь от полезных советов в сложных ситуациях. Помните, что терять вам нечего, а организм точно будет чувствовать себя лучше, если кто-то из вашего окружения поможет вам быстрее преодолеть стресс.

5. Тщательно подбирайте круг общения

Если ваша жизнь наполнена бесчисленным количеством обязательств и сложных ситуаций, которые приводят к волнениям и стрессу, стоит тщательно выбирать друзей и не усложнять жизнь общением с людьми, вызывающими негативные эмоции. Помните, что снять напряжение можно с помощью совместного времяпрепровождения с хорошей компанией. Если вы имеете активных и веселых друзей, с которыми можно пойти в поход, поехать на море или просто встретиться за чашечкой кофе, вам повезло. С их помощью вы сможете преодолеть волнение и преодолеть стресс.

Приходилось ли вам ранее слышать о токсичных людях. Для того, чтобы защитить себя от негативного влияния таких энергетических вампиров, дружите с людьми, которые наполнят вашу жизнь положительными эмоциями и важными жизненными ценностями, а не будут заставлять вас чувствовать себя неполноценным человеком.

6. Не забывайте про полноценном отдыхе

Очень важно в конце каждого дня пополнять запасы потраченной энергии. Отдыхайте столько, сколько требуется вашему организму для восстановления сил. Сон является необходимым для снятия напряжения и успокоения организма после тяжелого дня. К тому же после хорошего сна к человеку возвращается ясность мысли и улучшается как умственная, так и физическая активность. Не забывайте, что во время сна вас ничто не должно отвлекать от качественного ночного отдыха. Не стоит засыпать вместе с мобильным телефоном. Обратите внимание, что в спальне должна царить тихая и спокойная атмосфера, а свет лучше максимально приглушить или полностью выключить. Ранее были названы способы победить усталость.