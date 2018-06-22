Россиян проверят на знание правил безопасного загара

Специалисты из Департамента здравоохранения города Москвы разработали тест, результаты которого покажу, как хорошо россияне знают правила безопасного загара. Новый тест эксперты опубликовали на сайте ведомства.

Солнечные лучи — лучший источник витамина D. Это вещество играет важную роль в развитие иммунной системы. Также витамин D оказывает благотворное влияние на гормоны человека. Тем не менее, при злоупотреблении солнечными ванными, человек может получить рак кожи. Основная причина развития этого вида онкологии — образование меланомы. Тест «Как правильно загорать» включает в себя восемь вопросов, ответив на которые, можно получить советы от ведущих специалистов, как можно загорать, не навредив здоровью.

По статистике, рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Каждый год количество людей, страдающих от данного заболевания увеличивается на пять процентов. В большинстве случаев (90%) рак кожи развивается на открытых участках кожи, при этом 70% опухолей формируется в области лица.