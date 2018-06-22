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Россиян проверят на знание правил безопасного загара
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Россиян проверят на знание правил безопасного загара 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из Департамента здравоохранения города Москвы разработали тест, результаты которого покажу, как хорошо россияне знают правила безопасного загара. Новый тест эксперты опубликовали на сайте ведомства.
Солнечные лучи — лучший источник витамина D. Это вещество играет важную роль в развитие иммунной системы. Также витамин D оказывает благотворное влияние на гормоны человека. Тем не менее, при злоупотреблении солнечными ванными, человек может получить рак кожи. Основная причина развития этого вида онкологии — образование меланомы. Тест «Как правильно загорать» включает в себя восемь вопросов, ответив на которые, можно получить советы от ведущих специалистов, как можно загорать, не навредив здоровью.
По статистике, рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Каждый год количество людей, страдающих от данного заболевания увеличивается на пять процентов. В большинстве случаев (90%) рак кожи развивается на открытых участках кожи, при этом 70% опухолей формируется в области лица.
Солнечная активность с приходом лета становится все сильнее, и любители позагорать на природе открывают сезон. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии РУДН Мурад Запиров рассказал «360», как можно получить красивый загар, не рискуя своим здоровьем.
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Женский форум
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