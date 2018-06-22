Тибетская гимнастика, или как обрести гармонию над телом

Главные враги для людей — это засорение окружающей природы, дефицит витаминов и полезных продуктов, недостаточно активный образ жизни. Все это отрицательно воздействует на эндокринную систему, то есть важнейший механизм организма. Вследствие неправильного функционирования эндокринных желез человек сталкивается с разнообразными проблемами, вызванными дисбалансом гормональной системы.

Что это такое: гимнастика тибетских монахов?

Тибетская гимнастика — это практика, позволяющая восстановить баланс между жизненной энергией человека и его чакрами.

Вот уже сколько лет тибетские монахи практикуют подобную гимнастику, но данный метод оздоровления организма не был известен вследствие изолированного образа жизни этого народа.

Тибетским монахам удалось раскрыть секрет гормональной гимнастики, о котором прослышали советские инженеры в благодарность за проведенную электроэнергию. Правда это или нет, никто не знает. Но все же гимнастика стала популярной.

Тибетская гимнастика для оздоровления организма

Постоянные занятия гимнастикой от тибетских монахов позволяют оздоровить организм, а именно:

Улучшается работа ЖКТ.

Восстанавливается дыхательная система.

Укрепляется здоровье сердечно-сосудистой системы.

Снимается нервное и мышечное напряжение.

Организм испытывает релаксацию.

С помощью данной методики не только восстанавливается жизненная энергия, но и стимулируются все чувства, а еще:

Повышается чувственность.

Пропадают перепады настроения.

Мышцы находятся в тонусе.

Улучшается состояние кожи.

Уходит жир с живота.

Женщины избавляются от ПМС.

Улучшает осанку и гибкость.

Нормализует метаболизм.

Очищается лимфатическая система.

Улучшается деятельность мозга.

Тибетская гимнастика для долгожительства: основные принципы

Помните, что гимнастика от тибетских монахов противопоказана страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, грыжи, язвы желудка, высокого давления и острой формы артрита.

Итак, основные принципы гимнастики:

Длительность упражнений — 20 минут.

Рекомендуемые часы занятий — с 6 до 8 часов утра, а также сразу после пробуждения, в момент активации гормональной системы.

В процессе выполнения гимнастики важно равномерно и глубоко дышать.

Упражняться лучше в лежачем положении на твердой поверхности.

Какая-либо предварительная подготовка не нужна. Единственное, перед началом лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

Тибетская гимнастика для оздоровления и долгожительства: техника выполнения

Технику выполнения тибетской гимнастики можно освоить по видео в Интернете. Она состоит из следующих пунктов:

Вначале потри ладони, чтобы согреть их. Положи их на глаза и немного прижми. Все время несильно надавливай на глазные яблоки (около 30 раз). Потом просто положи руки на глаза и отдохни несколько минут.

Разогретые ладошки положи на уши таким образом, чтобы большие пальцы оказались на затылке. Начни потихоньку надавливать ладонями на уши. Сделай 30 повторений в темпе 1 с = 1 нажатие.

Сожми руки в кулаки, держа не согнутые большие пальцы прямо под подбородком, а вторые фаланги пальцев — на подбородке. После этого начни усиленно передвигать руки от подбородка к ушам. При этом большие пальцы в конечной точке располагаются за ушами. Сделай 30 повторений.

Положи правую ладонь на лоб и левой накрой правую. Выполняй круговые массирующие движения по направлению от левого виска к правому и в обратную сторону, чтобы разгладить лобные морщины.

Подставь валик под шею. На нескольких см от головы положи левую ладонь на правую и, не касаясь головы, перемещай ладони словно по линии воображаемого нимба. На 30-м повторении задержи ладони над теменем и повтори движения от одного уха к другому.

Правую руку положи на щитовидную железу и накрой левой (у мужчин руки наоборот). После двигай руку от щитовидной железы до пупка и в обратную сторону. Сделай так 30 раз.

Расположи ладони точно также, как в 6 пункте, только на животе. Делай круговые массажные движения по направлению часовой стрелки, как можно глубже словно, погружаясь в брюшную полость руками. Выполни 30 повторений.

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Подними руки и ноги вверх (перпендикулярно пола), удерживай ступни и ладошки параллельно плоскости. Начни вращать руками и ногами в запястьях и голеностопных суставах около 30 с в двух направлениях. После чего сделай мелкую тряску конечностями.

Присядь и растирай поверхность стоп, начни с боковых поверхностей и плавно перейди к центру (тут массаж делается костяшками пальцев) по 10 с.

Расслабься. Чувствуешь, как энергия наполняет тело?

Желаем тебе ощутить полную гармонию над собой!

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