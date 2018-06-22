История четырех фитоняшек, которые сели на «диету из бургеров» и чуть не поехали головой

Четверо друзей-спортсменов — Джеймс Тилли, Эмма Тейлор, Пейдж Модесте и Дэвид Темплер — ради эксперимента отказались на неделю от тренировок и правильного питания, заменив все это лежанием на диване и фастфудом. Результат, с одной стороны, оказался ожидаемым — ребята набрали вес. С другой стороны, эксперимент едва не обернулся для «фантастической четверки» серьезными психическими расстройствами. И это всего за семь дней. Расскажем их истории.

Эксперимент фанатам ЗОЖ предложил магазин спортивного питания MuscleFood. Условие было всего одно — семь дней подряд есть только фастфуд и полуфабрикаты (плюс неограниченное количество сладкого), а потом рассказать о своем самочувствии и показать, как изменилось тело.

ПЕЙДЖ

Спустя неделю «диеты из бургеров» именно Пейдж столкнулась с одними из самых неприятных последствий — тошнотой, прыщами и кожным зудом (кожа, кстати, еще и стала жирной). При том что в весе серьезно Пейдж не набрала (хотя ее талия увеличилась с 69 до 73 сантиметров), она называет изменения, произошедшие с ее кожей, ужасающими.

«К концу недели я чувствовала ужас. У меня не было энергии, зато была пятнистая и зудящая кожа плюс постоянное чувство тошноты и огромные мешки под глазами. Я никуда не выходила без макияжа, потому что моя кожа выглядела ужасно. И я так устала. Независимо от того, что я ела, я чувствовала себя разбитой и подавленной», — говорит Пейдж.

При этом Пейдж отмечает, что прекрасно понимает любителей фастфуда.

«Я могу понять, почему люди попадают в колею нездоровой обработанной пищи, — говорит девушка. — Ее легко приготовить и к ней легко привыкнуть, так как нередко такая еда содержит много сахара. Поэтому многим довольно трудно отказаться от вредной пищи».

ДЭВИД

По словам молодого человека, он специально не готовился к эксперименту, а решил питаться той же едой, что его соседи по квартире — в основном пиццей на заказ и едой навынос. И снова проблемы с кожей, правда, не такие заметные, как у Пейдж. И снова набор лишнего веса — стремительно и неприятно.

«Физически я постоянно чувствовал усталость и однажды обнаружил, что запыхался, поднявшись на пару лестничных пролетов, — недоумевает Дэвид. — При этом я постоянно сомневался в своих решениях, чувствовал тревогу, меня вечно что-то терзало. Отказ от спортзала парализовал меня не только физически, но и умственно. Время на тренировках позволяло мне разгружать голову и в дальнейшем принимать осознанные, взвешенные решения.

Дэвид также признался, что не подозревал, насколько здоровый образ жизни важен для его психического здоровья.

ДЖЕЙМС

По данным Mirror, Джеймс один из всех четверых участников эксперимента в детстве злоупотреблял фастфудом и пришел к правильному питанию и тренировкам только после службы в армии. Потому для него подобное «возвращение к истокам» оказалось наиболее сложным психологически.

Парень отметил, что к концу был близок к нервному срыву и мечтал поскорее вернуться к привычному образу жизни.

«Я выбрал для себя диету из фастфуда и алкоголя, — признавался после эксперимента Джеймс. — Первые пару дней мне нравилось есть мусор, но потом я заметил изменения в теле. Я был уже не так собран, мышцы стали заметно дряблыми, а все тело оплыло. Я снова стал чувствовать себя толстым подростком, и это едва не повергло меня в депрессию: я постоянно был в напряжении, раздражался и расстраивался».

Кроме того, Джеймс отметил, что в привычной обстановке, почувствуй он тревогу или будь чем-то сильно расстроен, он пошел бы в спортзал, но здесь такой возможности не было, и это было настоящей мукой.

Судя по фотографиям до и после эксперимента, внешний вид Эммы совершенно не изменился. Однако девушка говорит, что эти семь дней стали для нее настоящим адом: дело в том, что у Эммы оказался очень слабый желудок, поэтому от фастфуда ее постоянно и очень сильно тошнило.

«У меня чувствительный желудок, поэтому наполнение его всеми этими E и сладостями делало меня больной и какой-то раздутой. Я была очень вялой все эти дни и однажды с удивлением обнаружила, что не могу сосредоточиться — даже самые простые задачи стали для меня сложными. И еще у меня постоянно болела голова. Как только я вернулась к здоровой пище, энергия и концентрация возвратились», — подчеркнула Эмма после эксперимента.

Что ж, подытожить эксперимент спортсменов нам хотелось бы несколькими выводами. Во-первых, и до авантюры было ясно, что фастфуд — дело вредное. Во-вторых, ребята, конечно, молодцы, что прошли через это и доказали очевидное еще раз. В-третьих, не нужно быть экспертом, чтобы понять: такой резкий скачок с ЗОЖ на пиццу, а потом с пиццы на ЗОЖ, вероятнее всего, навредил организму еще больше, чем жареная курочка. По крайней мере, диетологи во всем мире единогласно предупреждают желающих стать стройнее и здоровее — важны не только намерения, но и постепенный подход к делу. Очевидно, это правило работает как «туда», так и «обратно».