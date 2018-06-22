Что делать, если надоел висцеральный жир

Жир везде одинаковый или нет?

Известно, что жир в организме человека неодинаковый, а имеет 3 принципиально важных отличия:

Висцеральный внутренний жир.

Забрюшинный.

Подкожный абдоминальный.

Разница заключается не только в области залегания каждого из приведенных видов жира, но и их воздействии на организм. Если подкожный вызывает скорее эстетическую проблему, то внутренний жир — это первичная характеристика ожирения и всех связанных с ним рисков для человеческого здоровья.

Что представляет собой внутренний жир?

Висцеральный жир окружает внутренние органы. В малом объеме такой жир необходим для нормального функционирования организма, но его переизбыток вызывает ряд серьезных проблем, начиная от пережимания органов и заканчивая дисбалансом гормонального фона.

Чаще всего причина появления висцерального жира очевидна: неактивный образ жизни и высококалорийное питание. Он откладывается обычно внутри брюшной полости, заставляя живот заметно выпирать вперед и придавая фигуре форму шара.

Как избавиться от висцерального жира?

При отсутствии физических нагрузок формируется висцеральный жир с небольшим количеством капилляров. Он представляет собой инертную массу, которую организм даже не старается использовать в энергетическом обмене. Чтобы «переучить» организм, нужна регулярная физическая нагрузка.

Благодаря аэробным и кардионагрузкам средней интенсивности кровообращение в жировой ткани потихоньку повышается, в результате организм использует висцеральный жир в качестве энергетического источника.

Это приводит к плавному снижению, при этом процесс ускоряется с течением времени.

В частности, тебе необходимо следующее:

Откорректируй рацион. Вместо углеводов и сахара добавь в свое питание цельнозерновые крупы, бобовые (фасоль, чечевица), овощи (морковь, свекла, помидоры), фрукты (яблоки, гранат).

Управляй стрессом. В стрессовой ситуации увеличивается выработка кортизола, при этом метаболические реакции замедляются, появляется бессонница. Напряжение помогают преодолеть прогулки, занятия спортом, питье настоев из женьшеня, мелиссы, ромашки.

Старайся высыпаться. Чтобы поддерживать гормональный баланс, регулировать аппетит, ускорить метаболизм, нужно отдыхать. Для полноценного сна используй расслабляющие ванны, проветривай хорошо помещение, откажись от кофеина по вечерам.

Употребляй витамин С. Он уменьшает выработку кортикостероидов (гормонов, которые провоцируют задержку жидкости в организме, ухудшают выведение натрия, повышают уровень глюкозы, отсюда берется и ожирение).

Занимайся физической деятельностью. Наложение запретов на пищу обеспечивает потерю так называемого белого жира. Чтобы расщеплялся висцеральный, необходимо диету сочетать с физической нагрузкой. Так ты отрегулируешь работу гормональной системы и сможешь стабильно терять лишние килограммы.

Тренировки для борьбы с внутренним жиром

Главный критерий при выборе физической нагрузки для снижения веса — это легкость поддержания пульса в жиросжигающей зоне. Многим нетренированным людям подходит быстрая ходьба либо тренировка на эллипсоиде. Во время бега и плавания сердце быстрее бьется, что может быть опасно для здоровья.

Для эффективного расщепления внутреннего жира выполняй до 4-х кардиотренировок в неделю продолжительностью до 1 часа каждая. Спустя 1-2 месяца после достижения первых результатов ты можешь постепенно переходить на силовые упражнения и тренировки мышц живота.

Важен ли бег для похудения?

Бег нежелателен для людей с весом более 85 кг. Потому как избыточная масса тела увеличивает нагрузку на колени и позвоночник (особенно если руководствоваться плохой техникой бега), а также возрастает нагрузка на сердечную и сосудистую системы.

Для людей, не занимающихся спортом, тренировки с красной зоной (то есть когда пульс более 90% от МЧП) могут быть опасны для здоровья, в частности, вызвать остановку сердца. В процессе тренировки непременно используй для определения пульса пульсометр или встроенные датчики тренажеров.

Диета, которая избавляет от живота

Очень важно не поддаться желанию сесть на агрессивный способ похудения или еще хуже начать голодать. Таким образом, жир не уйдет быстрее, а только организм впадет в шоковое состояние. Даже если ты решил полностью пересмотреть свой рацион питания для избавления от веса, делай это лучше поэтапно.

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Для начала:

Постарайся соблюдать суточную норму калорий.

Исключи из рациона фаст фуды и прочие полуфабрикаты.

Напрочь откажись от сладостей и прочих быстрых углеводов.

Добавь в питание больше клетчатки, зеленых овощей и других полезных продуктов.

Не переедай, а еще лучше, совсем не ешь в вечернее время.

За сколько реально можно похудеть?

Внутренний висцеральный жир легче всего поддается сжиганию. Так как он образуется вследствие действительно малоподвижного образа жизни и высококалорийного питания. Так что после нормализации режима еды и при умеренных физических нагрузках организм достаточно быстро от него избавляется.

При должной мотивации реальный результат за неделю — это потеря веса на ½ кг. Уменьшение висцерального жира внешне существенно преображает человека, при этом появляется чувство легкости, исчезает одышка, проходит отечность ног.

Лишиться висцерального жира, а вместе с ним и выпяченного живота не так-то и трудно. Тебе для этого понадобится базовый контроль за рационом, низкоинтенсивные кардиотренировки несколько раз в неделю. Главное, не гонись за мгновенным результатом, а настройся на постепенное снижение веса!

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