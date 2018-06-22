Почему мы чешемся

Зудом называют хорошо известное всем нам неприятное ощущение раздражения, жжения или покалывания на каком-либо участке тела. Ощущение зуда часто выражено острой необходимостью потереть или почесать кожу.

Но почему так происходит? Если говорить кратко, то зуд можно рассматривать как выработанную в ходе эволюции реакцию организма на какое-либо отклонение от нормы или внешний раздражитель. В этом смысле «чесотку» можно сравнить с болевыми ощущениями.

Если же углубиться в детали, то мы увидим, что причины появления зуда самые разные. Это могут быть стрессы и психические расстройства, попадание на кожу кислот или щелочей, влияние других организмов (например, паразитов), заживление ран, последствия обморожений и многое другое.

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