Анфиса Чехова рассказала об операции

Анфиса Чехова очень любит высокие каблуки, когда-то она в такой обуви ходила постоянно, однако все изменилось, когда знаменитость получила травму. Ей сделали операцию, и о туфельках на шпильке ей пришлось забыть.

«Я не падала, не травмировалась, просто жила на гигантских каблуках! Из-за этого мне вырезали мениск в колене. После операции — чуть больше 10 лет назад — мой роман со шпильками был закончен, и я стала фанатом обуви на плоской подошве!» — рассказала Анфиса.

Обувь на высоких каблуках теперь для нее недосягаемая мечта, однако Анфиса нашла альтернативу — туфли на платформе или танкетке она себе позволить может. Ранее ведущая также страдала и от лишнего веса. Только два года назад звезда смогла похудеть до 46-го размера.

Ранее Чехова говорила, что избавилась от лишнего вовсе не благодаря диете и упорным тренировкам. «Специально я не худела. Мое преображение — следствие внутренних изменений. Я не изнуряла себя в спортзале и не голодала. Не слежу пристально за рационом, не встаю на весы каждый день, не зациклена на борьбе с лишним весом. Я просто живу, наслаждаюсь жизнью и ем в свое удовольствие. Но когда женщине 40 лет, странно было бы не думать о здоровье».