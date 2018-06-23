Миф или нет: 6 спорных мнений про гигиену рук во время беременности

А также полезный совет, как приучить ребенка к гигиене.

Во время беременности в организме женщины происходит множество изменений. Иммунная система ослабевает, и это увеличивает риск заражения инфекциями. Некоторые беременные женщины, боясь заболеть, с волнением относятся к вопросам гигиены и по многу раз в день моют руки и используют дезинфицирующие средства для рук.

Другие, наоборот, стараются не пользоваться антисептиками, опасаясь их негативного воздействия на организм и возникновения кожной аллергии. Сегодня мы разберем главные заблуждения об антисептиках и их применении во время беременности.

Миф 1. Во время беременности руки нужно мыть чаще, чем обычно

На самом деле:правила гигиены во время беременности ничем не отличаются от правил, которым должен следовать любой человек, чтобы не заболеть ротавирусами и не заразиться кожными инфекциями.

В обычной жизни взрослый человек должен мыть руки около 8-10 раз в день. Летом, с приходом жары, это нужно делать чаще — 10-12 раз в день.

Миф 2. Находясь дома, нельзя заразиться инфекцией

На самом деле:не все знают, что на корпусе мобильного телефона микробов может быть столько же, сколько на денежных купюрах, которые лежат у вас в кошельке.

Переписываясь в чате во время ужина, вы можете вызвать расстройство кишечника, инфекция попадет в организм через грязные руки.

Миф 3. Если вы уже помыли руки, когда пришли домой после улицы, их не нужно мыть еще раз перед едой

На самом деле:каждый из нас в детстве слышал от мамы, что нужно мыть руки перед едой. Несмотря на банальность этого совета, не все взрослые люди это делают.

Находясь дома, они пренебрегают этим правилом, считая, что на руках нет опасных микробов, так как им неоткуда взяться.

Давайте установим правило, что руки нужно мыть: после того, как вы пришли домой; перед любым приемом пищи, где бы вы ни находились; после посещения туалета; после игры с питомцем; после контакта с бумажными деньгами, монетами и денежными картами, после занятий спортом и контакта с предметами общего пользования (гантели, спортивное снаряжение, гимнастические коврики и т. д.).

Если во время беременности вы занимаетесь спортом, берите с собой тканевое полотенце и стелите его на те тренажеры, которые могут соприкасаться с потными частями тела во время тренировки.

Миф 4. Антисептик нельзя использовать во время беременности

На самом деле:беременность не является противопоказанием к использованию антисептического средства, но нужно обращать внимание на состав продукта.

Антисептики на спиртовой основе могут вызвать сильную аллергию у беременной женщины, даже если ее никогда не было раньше. Помимо этого, спирт пересушивает кожу, образуя мини-трещинки и ранки, которые могут ощущаться как стянутость кожи и иногда вызывать зуд.

Чаще всего кожные инфекции попадают в организм через открытые ранки.

Чтобы этого не произошло, используйте антисептики на натуральной основе, такой как тимол, коллоидное серебро и натуральные масла эвкалипта, чабреца, душицы, мяты и других трав. Антисептик может считаться безвредным, если он не содержит спирт, химикаты, искусственные ароматизаторы. В России коллоидное серебро применяют в антисептиках марок DeSept, WetOne.

Миф 5. Антисептик может заменить мытье рук На самом деле:антисептические средства эффективно справляются с инфекциями, но не удаляют грязь.

Потому, если вы испачкали руки, и у вас нет возможности их помыть, ополосните их простой водой из пластиковой бутылочки и промокните сухой салфеткой. После этого их можно будет продезинфицировать антисептиком.

Миф 6. Спиртовой антисептик уничтожит опасные бактерии, если им обработать порез или небольшую ранку

На самом деле:если вы поцарапали или несильно порезали палец или коленку, их можно обработать обеззараживающим антисептиком. Главное условие — в его составе не должно быть спирта.

Существует мнение, что спирт эффективно обеззараживает ранки.

На самом деле он сильно повреждает ткани кожи, что замедляет заживление.

Как приучить ребенка к гигиене

Лучший способ закрепления привычки — это личный пример. Ребенок подражает родителям, поэтому покажите ему, что вы тоже следуете установленным правилам.

Любой процесс обучения должен проходить в форме игры.

Обсудите с ребенком, почему важно мыть руки. Найдите в интернете картинки опасных бактерий, распечатайте и повесьте их в ванной.

Если у вас несколько детей, составьте вместе график мытья рук и за каждое посещение ванной клейте наклейку. В конце недели можно будет подвести итог и наградить победителя призом.

Пусть игрушки моют руки и лапки вместе с вами. Купите игровой набор с ванной и отправьте всю игрушечную семью мыть руки перед обедом.

Фото: Shutterstock.com