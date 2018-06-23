Почему тянет внизу живота на ранних сроках беременности?

Женщина начинает тщательнее следить за своим состоянием, когда узнает о беременности, и любые отклонения в здоровье должны насторожить будущую мать.

В первые недели при беременности девушки часто сталкиваются с тянущими болями внизу живота, этот симптом на ранней сроке возникает достаточно часто, и обычно не несет опасности. Но бывают и такие ситуации, когда боль может говорить о патологии развития беременности. ​

Чтобы такой симптом не принес никакого вреда женщине, необходимо знать, в каких случаях боли могут быть опасны, а когда они являются нормой. Женщина должна помнить, что болезненность может говорить о начале выкидыша, замирании плода или о внематочной беременности.

yandex_ad_1 Все это опасно как для будущей матери, так и для ребенка. Мы подробнее поговорим о том, из-за чего могут возникать такие болезненные ощущения, и в каком случае будущая мать должна немедленно обратиться за помощью к доктору.

Возможные причины

При беременности на раннем сроки женщины часто сталкиваются с тянущими болями, которые локализуются внизу живота, причины этого явления разнообразны. Некоторые из них должны серьезно обеспокоить будущую мать, другие же не угрожают жизни и здоровью матери или ребенка.

Список причин, не угрожающих здоровью плода и матери:

Яйцеклетка оплодотворяется и начинает прикрепление в полости матки, в этот момент может произойти незначительное повреждение слизистой и сосудов. Именно по этой причине возникают легкие боли в нижней части живота, которые схожи с менструальными, также возможно выделение небольшого количества крови.

В организме начинается активная перестройка гормонов, количество прогестерона увеличивается, что может вызвать незначительный болезненный синдром.

Связки, на которых держится матка, начинают постепенно растягиваться, что приводит к болезненным ощущением.

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Причиной болей может стать смена центра тяжести тела

Боли физиологического характера, которые могут говорить о патологии, к ним можно отнести:

Замирание плода и остановка его развития. Плод в утробе может погибнуть по различным причинам, но именно при замершей беременности могут возникать тянущие боли внизу живота, такая патология встречается обычно на раннем сроке. Погибший плод начинает отторгаться организмом женщины, что вызывает приступы сильной боли и кровотечение.

Внематочная беременность. Не менее распространенная патология, когда плодное яйцо закрепляется не в полости матки, а в трубе. Так как плод растет, у женщины возникают сильные приступы болей, дополнительно возникает кровотечение, может появиться тошнота и рвота. Такое состояние очень опасно и требует немедленной госпитализации.

Угроза выкидыша. В этом случае происходит отслойка плаценты или самого плодного яйца. Симптомы в таком случае могут быть различными, болезненность же сначала бывает слабой, но постепенно нарастает. Кровотечение в таком случае слабое или обильное, в таком случае будущая мать нуждается во врачебной помощи.

Киста желтого тела. Желтое тело необходимо для того, чтобы вырабатывать гормон для поддержания беременности, но в некоторых случаях развивается патология, и желтое тело накапливает в себе много жидкости. В итоге женщина в период беременности ощущает приступы тянущих болей.

Когда женщине необходима медицинская помощь

Итак, мы уже выяснили, по каким причинам могут возникать тянущие боли внизу живота при беременности. Как говорят специалисты, на раннем сроки болезненность особенно опасна, так как можно не заметить первые признаки выкидыша или внематочной беременности.

Будущая мать должна обратиться за помощью к врачу в том случае, если:

Болезненные ощущения не уменьшаются, а только нарастают, при этом использование Но-шпы не дает никакого результата. В таком случае следует вызвать скорую помощь, а до приезда врачей меньше двигаться и больше отдыхать.

Когда тянущие боли носят опоясывающий характер или отдают в поясничный отдел, лучше всего посетить гинеколога.

Боли локализуются в одном месте живота, тогда женщине следует как можно быстрее пройти ультразвуковое исследование, чтобы исключить внематочную беременность.

У будущей матери появились выделения розового, коричневого или красного цвета, которые сопровождаются легкими тянущими болями внизу живота. Эти признаки говорят о возможном выкидыше.

yandex_ad_2 Если женщина столкнулась не только с тянущими болями, но еще и появилась тошнота, а затем и рвота, следует в кратчайшие сроки посетить врача или вызвать неотложную помощь.

Как говорят опытные гинекологи, при любом недомогании, легких болях, нехарактерных выделениях или других признаках патологии, следует обратиться к лечащему врачу. Даже незначительные изменения в состоянии беременной женщины могут говорить о том, что беременность развивается не правильно.