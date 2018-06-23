Как определить внематочную беременность

Внематочная беременность часто возникает у женщин разного возраста, первые симптомы можно заметить уже на ранних сроках, но бывает и так, что девушки не обращают внимания на тревожные симптомы. Если вовремя не обратиться за помощью к врачу, эмбрион будет расти, тем самым оказывая давление на стенки труб, из-за чего они могут порваться, вызвав серьезное кровотечение. ​

Такая патология не предоставляет женщине возможности выносить ребенка и родить его полноценным. При этом внематочное расположение эмбриона несет опасность для жизни и здоровья девушки. Поэтому при первых же симптомах, следует обратиться за помощью к гинекологу.

Возможные виды патологий

Симптомы внематочной беременности сложно определить, особенно на ранних сроках. Мы же сейчас расскажем о том, какой именно бывает патология. Такой тип беременности подразделяют на отдельные формы, они зависят от того, в каком месте закрепилось и начало развиваться плодное яйцо.

yandex_ad_1 Можно выделить несколько видов:

Трубная. В этом случае яйцеклетка закрепляется в трубе и начинает там свое развитие. Такая форма считается наиболее распространенной и очень опасной.

Шеечная. Эмбрион достигает шейки матки и остается там, в этом случае необходимо в кратчайшие сроки удалить плодное яйцо.

Брюшная. Встречается не так часто, эмбрион может оказаться в брюшной полости крайне редко.

Яичниковая. Здесь яйцеклетка оплодотворяется непосредственно рядом с яичником и закрепляется прямо на этом органе. При росте может привести к разрыву яичника и кровотечению.

Рудиментарная. Плодное яйцо переходит в рог матки, и начинает там свое развитие, в современной медицине врачи научились сохранять такой вид беременности, но получается это не всегда.

На ранних сроках практически невозможно определить наличие патологической беременности, так как симптомы отсутствуют, и девушка считает, что эмбрион находится в матке. Узнать о такой патологии в первые недели можно только в том случае, если пройти ультразвуковое обследование.

Когда можно узнать о патологии

Обычно врачи диагностируют внематочную беременность уже после ее прерывания, в этом случае у женщины может возникнуть самопроизвольный аборт, или разрыв трубы. Срок беременности может быть разным, но обычно от четырех до шести недель.

Но встречаются и такие случаи, когда беременность продолжает развиваться, и патология обнаруживается на ультразвуковом исследовании. В медицине есть случаи, когда внематочная беременность вынашивалась до 27 недели.

Возможные причины

Прежде чем разобраться с симптомами внематочной беременности, следует выяснить почему такая патология возникает на ранних сроках. Факторов, провоцирующих закрепление плодного яйца вне матки, существует несколько:

Применение гормональных контрацептивов. Это достаточно частая причина, по которой оплодотворенное яйцо остается в яичнике или закрепляется в маточной трубе.

Наличие внематочной беременности в анамнезе женщины.

Нарушение работы маточных труб. Это может случиться при хронических заболеваниях гинекологического характера. Маточные трубы не могут полноценно сокращаться, поэтому яйцеклетка не попадает в матку. В итоге эмбрион остается в трубе и закрепляется там, начиная свое развитие.

Заболевания эндометриоз. Обычно при такой патологии яйцеклетка не может вообще закрепиться в матке и происходит выкидыш, но зародыш может закрепиться в шеечной отделе матки.

Опухолевые процессы, проходящие в придатках матки.

Аномальное строение фаллопиевых труб, они могут быть слишком узкими или извитыми, тогда плодное яйцо не может полноценно продвигаться по маточным трубам и закрепляется там.

Рубцы, которые образовались на маточных трубах после перенесенной хирургической операции. Также такие рубцы образовываются после абортов, что затрудняет передвижение яйцеклетки.

Женщина принимает специальные препараты, которые стимулируют овуляцию, или использует другие методы репродукции.

Медленные сперматозоиды. В таком случае яйцеклетка ждет оплодотворения в маточной трубе слишком длительное время, поэтому закрепляется там.

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Чтобы исключить возможную патологию, врачи настоятельно рекомендуют проходить обследование до планирования беременности, а также в качестве профилактики каждые пол года. Выявить симптомы внематочной беременности сложно, особенно на ранних сроках, поэтому эта патология очень опасна.

yandex_ad_2 Основные признаки патологии

Специалисты утверждают, что обнаружить симптомы внематочной беременности сложно, особенно на ранних сроках. Обнаружение патологии обычно происходит в том случае, если женщине назначается ультразвуковое исследование на раннем этапе беременности, или при разрыве маточной трубы.

Но все же существует несколько симптомов, которые могут сказать о такой патологии, и если девушка столкнется с такими признаками, ей следует обратиться за помощью к врачу в кратчайшие сроки.

Первое что следует отметить, это не просто задержку месячных, а их небольшое выделение. При этом задержка может присутствовать несколько дней, а уже затем возникают выделения скудного характера. Также могут возникать приступы болей в нижней части живота, именно так организм реагирует на растягивание маточной трубы.

Болевой синдром отличается тянущим и ноющим характером, чаще всего болезненность отдает в поясничный отдел и задний проход.

Как показывает статистика, при внематочной беременности у женщин встречаются такие симптомы:

задержка менструации при такой патологии наблюдается почти у 80% женщин;

практически у 70% пациенток наблюдаются приступы болей, локализующиеся в нижней части живота, и имеющие различный характер;

ранние признаки токсикоза присутствуют более, чем у половины женщин при внематочной беременности;

незначительное увеличение молочных желез наблюдают у себя около 35% женщин, которые сталкиваются с неправильным закреплением плодного яйца.

Врачи отмечают, что патологию можно определить по некоторым признакам при осмотре:

фаллопиева труба имеет увеличенные размеры, что хорошо заметно при пальпации придатков, это говорит о том, что эмбрион закрепился не правильно;

шейка матки приобретает синюшный оттенок и становится более рыхлая;

если врач попытается провести отклонение матки, это приводит к острому болевому синдрому у пациентки.

При осмотре гинеколог может отметить, что размеры матки не соответствуют реальному сроку беременности, это может говорить о том, что плодное яйцо закрепилось не правильно. Стоит учесть, что ни один врач не может точно поставить диагноз, не проводя полноценного обследования.

Для уточнения диагноза, проводят ультразвуковое исследование, а также женщина сдает анализ крови на гормоны. Если количество прогестерона меньше, чем необходимо, это скажет о патологической беременности.

Возможные варианты лечения

Если врач определил симптомы внематочной беременности, то даже на раннем сроке спасти плод не будет возможности. Эта патология носит серьезный характер, поэтому она требует немедленного хирургического вмешательства. В некоторых случаях врачи обходятся медицинскими препаратами. Оба этих метода используются для того, чтобы удалить плодное яйцо из маточной трубы.

Медикаментозное лечение

Если проблема была выявлена на раннем сроке, при этом жизни женщины ничто не угрожает, врачи могут использовать медикаментозный метод лечения. Обычно применяется препарат под названием Метотрексат, эти таблетки помогают прервать беременность на первых неделях, а также способствуют рассасыванию плодного яйца.

В этом способе есть масса плюсов, например, врачи не будут удалять маточную трубу, что дает возможность нормально забеременеть в будущем.

Хирургическое лечение

Существует несколько вариантов хирургического удаления плодного яйца, наиболее безопасной считается лапароскопия. Операцию производят под общим наркозом, при этом врач постоянно контролирует процесс с помощью ультразвукового аппарата.

Но такой вариант удаления зародыша возможен только на раннем сроке беременности, позднее придется проводить полноценную полосную операцию, в процессе которой женщине удаляют фаллопиевую трубу, что сокращает шансы на нормальную беременность в будущем. Период восстановления после лапароскопии значительно короче, чем после полостной операции.