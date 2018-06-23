Семь советов по предотвращению остеопороза

Несмотря на то, что многие вещи не поддаются нашему контролю, старение не подразумевает под собой проблемы со здоровьем. Остеопороз — болезнь ведущая к разрушению костной ткани — на деле лишь «оригинальный» способ нашего организма высказаться о том, что кости начинают разрушаться. Нередко остеопороз приводит к болевому синдрому и увеличивает риск переломов. Когда речь заходит о поддержании здоровья костей, мы говорим о правильном балансе гормонов. Кости начинают разрушаться тогда, когда наш организм перестает вырабатывать эстроген. Впрочем, подобную болезнь можно предотвратить. И сегодня мы расскажем вам, как это сделать.

Употребляйте кальций

Не зря нам всегда говорят, что для костей нужно достаточное количество кальция. Но на самом деле большинство людей не подразумевают, как связаны эти вещи. По словам министра здравоохранения, в случае дефицита кальция и фосфора, гормоны начинают брать эти вещества из костей, пытаясь выполнить жизненно важные функции других систем в организме. Все просто: разнообразьте свой рацион фруктами и овощами с большим содержанием кальция. В их числе — темная листовая зелень, миндаль, цитрусовые, а также морепродукты и молочные продукты.

Витамин D Этот витамин — ключевой фактор здоровья наших костей. Он используется для производства кальцитриола. Специалисты отмечают, что этот гормон играет важную роль в поглощении кальция и фосфора в кровотоке. А это прямым образом сказывается на росте и развитии костей. Витамин D можно получить из жирной рыбы, сыра или яичных желтков.

Поддерживайте здоровье с помощью сои В одном из последних исследований специалисты отметили, что соевые бобы содержат химические соединения, действующие похожим с эстрогеном образом. Как только в жизни женщины наступает менопауза, организм перестает производить необходимое количество гормона. Чтобы не столкнуться с дефицитом минералов, принимайте соевые добавки, поддерживая уровень эстрагона искусственным путем.

Не забывайте об упражнениях

Кости подобно мышцам могут стать сильнее благодаря регулярным упражнениям. Это не значит, что вы каждый день должны изнурять себя тренировками. Но стоит включить упражнения с низким уровнем интенсивности в повседневную жизнь.

Станьте здоровее с йогой

Согласно исследованию ученых из Гарварда , регулярная практика 12-минутных занятий йогой в день, используя определенные позы, укрепляет кости и мышцы. Кроме того это поможет научиться держать баланс. В интернете можно найти список безопасных поз для людей с риском заболевания костей.

Избегайте табачного дыма

Ни для кого не секрет, что курение — вредная и пагубна привычка. Но еще один минус этой привычки — увеличение риска остеопороза. Все дело в том, что табак выступает в роли разрушителя гормонов, в особенности эстрогена.

Пейте на здоровье

А вот согласно исследованиям университетов штата Орегон, женщины, выпивающие в день один-два алкогольных напитка, могут увеличить плотность костяной ткани. Однако не стоит забывать, что злоупотребление спиртным влечет за собой пагубные последствия. ​