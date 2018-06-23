Секреты «ангелов» Victoria’s Secret: как прийти в форму за неделю

Когда модели Victoria’s Secret выходят на подиум в соблазнительном белье, то становится понятно, почему их называют «ангелами» — прекрасные лица, идеальные фигуры, соблазнительные формы. Но все это прежде всего результат серьезной работы: за пару месяцев до шоу модели буквально пропадают в спортзале. А за неделю до показа тренировки становятся еще интенсивнее, и особое внимание модели уделяют ногам. Как оказалось, даже за такой небольшой срок можно привести тело в тонус. Мы собрали главные секреты «ангелов».

Одним из самых эффективных упражнений модели называют тренировку с резинкой для фитнеса. Просто надень резинку на щиколотки и расставь ноги чуть шире плеч. Затем выполняй приседания, поочередно делая шаги в сторону. За счет создаваемого резинкой сопротивления мышцы ног напрягаются сильнее, а внутренняя поверхность бедер (самая проблемная для похудения зона) работает активнее, чем при обычных приседаниях.

Занятия на коврике не менее эффективны. Самое простое упражнение — махи ногами. Необходимо лечь на бок и поднимать ногу вверх, а затем повторить на другой стороне.

Если не хватает сил дойти до спортзала — попрыгай дома со скакалкой, 15–20 минут будет достаточно.

Простые упражнения на растяжку станут лучшим завершением тренировки. Просто ляг на спину и подтяни колени к груди, попробуй сесть на полушпагат или посиди в позе бабочки.

Кроме того, модели не забывают и о питании. Диета «ангелов» состоит преимущественно из белковой пищи (белая рыба, яйца, нежирные сорта мяса) с большим количеством овощей и фруктов. А вот сахар и соль находятся под строгим запретом. Такой рацион питания способствует улучшению обмена веществ и соответственно потере веса.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sekrety-angelov-victoria-s-secret-kak-prijti-v-formu-za-nedelyu/