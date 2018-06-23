Как нужно качать пресс?

Нет такого человека, которому не хотелось бы иметь красивую фигуру. Когда говорят о красоте фигуры, в первую очередь имеют в виду подтянутость тела и плоский живот. Упругий живот и рельефный пресс никому не даются от природы, для достижения такого результата нужно тренироваться и правильно питаться. Путь к идеальному прессу для каждого будет разным, кому-то достаточно накачать пресс упражнениями, для кого-то первоочередной задачей станет избавление от жира на животе.

Для того, чтобы тренировки были осознанными, нужно ознакомиться со строением мышц пресса. Прямая и косые мышцы живота — это то, что мы называем брюшным прессом, красивые квадратике на животе — это объемная прямая мышцы, перетянутая сухожилиями, от параметров расположения сухожилий зависит количество и выраженность кубиков. Разделение пресса на верхний и нижний не является правильным, это единая прямая мышца живота. Это заблуждение основано на том, что у неспортивных людей нижняя часть прямой мышцы слабая и тонкая, любая мышца будет слабеть без регулярных нагрузок.

Самые популярные упражнения для пресса — это прямое и обратное скручивание. Выполнение упражнения в прямом варианте предполагает подведение верхней части тела к ногам, это дает нагрузку на верхнюю часть прямой мышцы. Под обратным скручиванием подразумевается поднятия ног, упражнение дает нагрузку преимущественно на нижнюю часть боковой мышцы. У каждого из упражнений есть множество разновидностей, они выполняются в зале на тренажерах или для того, чтобы накачать пресс в домашних условиях.

Тренировки — это не единственное условие для создания идеального пресса, комплексный подход затрагивает также образ жизни и питание.

Сидячий образ жизни приводит к появлению жира на животе, подкожные жировые отложения способны скрыть даже самый красивый и объемный пресс.

Правильное здоровое питание имеет значение не только для тех, кто склонен к появлению лишнего веса, полезные продукты не только помогают держать вес в норме, но и дают силы для продуктивных тренировок.

Для обретения красивого живота не обязательно покупать абонемент в тренажерный зал, накачать пресс в домашних условиях — это вполне реальная задача. Самые эффективные упражнения выполняются без использования тренажеров и сложного спортивного инвентаря, потребуется только коврик для фитнеса. Единственная разница между тренировками в зале и дома — это время на достижение результата, использование специального оборудование позволит увидеть свой пресс быстрее.

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Любые тренировки пресса должны быть построены по следующим принципам:

Минимальная периодичность занятий — три раза в неделю;

Каждое упражнение должно выполняться как минимум в двух подходах;

Мышцы пресса очень быстро восстанавливаются, поэтому отдых между подходами не должен превышать пары минут;

При выполнении упражнения с собственным весом нужно делать 15-20 повторений в подходе, при использовании силового оборудования будет достаточно десяти повторов;

Интенсивность тренировок должна постепенно увеличиваться;

В каждой тренировке должны присутствовать упражнения для работы над косыми мышцами живота, верхней и нижней частью прямой мышцы;

Для усиления нагрузки во время выполнения всех упражнений пресс должен быть в максимально напряженном состоянии.

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