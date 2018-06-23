Зачем девушки качают пресс?

Крепкий пресс — это не только красивые кубики на животе и повышение самооценки, это важный вклад в женское здоровье. Есть несколько причин, по которым накачать пресс должна каждая девушка.

Красота тела

Изящность талии и подтянутые очертания фигуры никогда не выйдут из моды, плоский и упругий живот делает красивее каждую девушку. Хороший пресс отводит внимание от таких недочетов фигуры, как полные руки или неидеальные бедра. В обратной ситуации наблюдается такая же зависимость — выпирающий живот с некрасивыми складками на боках не позволяет заметить стройность ног и подтянутость ягодиц. Живот привлекает к себе внимание, не обязательно накачивать пресс до кубиков, но держать его в подтянутом состоянии обязана каждая женщина, которую заботит, как она выглядит.

Естественные очертания фигуры

Девушки готовы на многое, чтобы добиться красивого силуэта, они заковывают себя в утягивающее белье, постоянно втягивают живот и выпячивают груди вперед. Всего этого можно избежать, если несколько раз в неделю тренироваться и правильно питаться.

Проработанный пресс — это естественное формирование идеального силуэта тела.

Защита от болезней

Сами по себе тренировки будут полезными для здоровья, но их результат — еще полезнее. Упражнения на пресс — это профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней печени и желчевыводящих путей. Тренировка пресса способствует насыщению кислородом всех тканей организма, все системы начинают работать лучше, поэтому подтянутость пресса нельзя отнести к исключительно эстетическим привилегиям.

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Контроль аппетита

Упругие мышцы пресса поддерживают желудок в естественной форме, не позволяя ему чрезмерно растягиваться. От размеров желудка зависит, как быстро человек будет наедаться и будет ли переедать. Нерастянутый желудок позволяет наедаться небольшим количеством пищи, отсутствие привычки переедать гарантирует правильное усвоение полезных веществ из пищи.

Правильное дыхание

От состояния мышц живота зависит брюшное давление, а также правильность дыхания. Поверхностное дыхание сказывается на здоровье всего организма, так как оно обделяет органы кислородом. Сочетание упражнений на пресс и дыхательных практик помогает нормализовать самочувствие и даже снизить повышенное кровяное давление.

Статная осанка

В формировании осанки принимает участие множество мышц, в том числе и мысли пресса. Именно мышцы живота поддерживают держать корпус в вертикальном положении, когда человек сидит или стоит. Работа над прессом в домашних условиях или в зале всегда приводит к улучшению осанки, он не только укрепляет мышцы живота, но и разрабатывает диафрагму.

Содействие родам и восстановлению после них От правильного дыхания и силы мышц живота зависит родовая деятельность, также на него оказывает влияние состояние диафрагмы. Женщины со спортивным телосложением и крепкими мышцами тела проще переносят роды и быстрее восстанавливаются после них.

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