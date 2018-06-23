Помогает ли пояс для пресса?

Стремление добиться красивых кубиков на животе заставляет людей искать разные способы достижения цели. К одной из дополнительных методик относится использования пояса для пресса, производители обещают, что их изделия помогут избавиться от жира на животе и накачать пресс в домашних условиях. Поможет ли пояс для пресса добиться желаемого результата, с какими методиками его нужно сочетать?

Любой пояс для пресса представляет собой ленту, которая фиксируется на животе. Есть несколько разновидностей, некоторые пояса направлены на уничтожение жировых отложений, другие — помогают прокачать мышцы пресса. Не все модели поясов для похудения достаточно эффективны, но даже самые лучшие из них относятся к дополнительным средствам, основное воздействие на пресс — это тренировки, правильное питание и питьевой режим.

Какими бывают пояса для пресса?

Прежде чем ждать от пояса какой-то результат, важно разобраться, как он работает, и на чем основан принцип его действия. Рассмотрим самые популярные модели поясов для пресса.

Пояс-миостимулятор

Нацелен одновременно на уничтожение лишних сантиметров жировой прослойки и укрепление мышц пресса, действие основано на слабых электрических токах. Под воздействием тока мышцы сокращаются, как будто человек занимается спортом, поэтому производители утверждают, что пояс с миостимуляцией показывает высокую эффективность, даже если использовать его на работе или во время просмотра фильма. Дополнительная стимуляция мышц никогда не будет лишней, но в данной ситуации она будет слишком слабой, чтобы выступать в качестве альтернативы тренировкам. Миостимулятор будет эффективен при соблюдении спортивного и пищевого режима, тогда он выступит в качестве средства для усиления результата.

При выборе такого пояса нужно отдавать предпочтение тем моделям, которые работают от сети, пояса с аккумулятором будут гораздо слабее.

Неопреновый пояс

Относится к термопоясам, то есть работают за счет теплового эффекта, нацелены на уничтожение жировых отложений в области живота. Такие пояса состоят из трех слоев специальных материалов, за основу чаще всего берется неопрен, также распространены изделия из лайкры. Неопреновые пояса отличаются от других моделей невысокой стоимостью, их можно использовать где угодно и не снимать целый день. Однако, носить на себе термопояс целый день не имеет смысла, он не будет работать без физических нагрузок. Использование неопренового пояса не тренировке обеспечивает дополнительное тепловое воздействие для избавления от жировых отложений.

Жиросжигающий пояс

Похож на предыдущую модель, но показывает более высокую эффективность, нагревание происходит не за счет тепла от тела, а за счет нагревательного элемента. Питание жиросжигающего пояса осуществляется за счет батареек или от сети, они оборудованы датчиками температуры и несколькими режимами работы. Воздействие теплом ускоряет разрушение жировой ткани за счет выведения жидкости и токсинов, сеансы использования жиросжигающего пояса могут происходить несколько раз в день, но не более десяти минут за один раз. Жиросжигающий пояс покажет свою эффективность и без физических нагрузок, но похудеть исключительно за счет этого средства не получится, необходимо подключать диетическое питание.

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Электрический пояс

Является массажным приспособлением, воздействует на тело за счет перемещения валиков или шариков, а также за счет вибраций. Действие направлено на сокращение мышц, его интенсивность регулируется по желанию пользователя. Такие пояса способствуют быстрому восстановлению мышц после тренировки, самыми эффективными будут наиболее продвинутые модели, сочетающие в себе массажное воздействие и электрическую стимуляцию.

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