Лучшие тренажеры для пресса

Основа режима для обретения красивого пресса — это тренировки и правильное питание. Тренировки могут проводиться в домашних условиях без оборудования, но если использовать тренажеры для пресса, то результат придет гораздо быстрее. Это лучшие приспособления для работы над прессом, которые ты можешь найти в тренажерном зале или на уличной спортивной площадке.

Скамейка для пресса

Она же доска для пресса, позволяет выполнять упражнения не только на пресс, но и для укрепления мышц спины, ягодиц. Использование скамейки для пресса предполагает многоповторный режим, что способствует ускорению обмена веществ и похудения. Лучшие доски для пресса позволяют регулировать угол наклона поверхности, чем выше угол — тем выше нагрузка на мышцы. Профессиональные скамьи для пресса оборудованы изогнутой спинкой, такое устройство позволяет получать как кардио, так и силовые нагрузки.

Гребной тренажер

Тренажер имитирует греблю на лодке в водоеме, позволяет получить высокий уровень кардионагрузок. Обычно гребной тренажер рассматривают в качестве средства для проработки рук и плечевого пояса, но возможности устройства гораздо шире. Правильный выбор упражнений позволяет включить в работу пресс, обеспечить его равномерной интенсивной нагрузкой. Большинство гребных тренажеров оборудованы механизмом сопротивления для повышения нагрузок, принцип действия может быть механическим, электрическим или магнитным.

Самыми лучшими считаются электромагнитные гребные тренажеры, они обладают большим количеством программ и не создают шума при работе.

Абслейтер

Представляет собой платформу для упора с рукояткой, выполненной в виде дуги. Во время использования тренажера спортсмен притягивает рукоятку к себе, одновременно вжимаясь животом в упор, действие обеспечивает достаточное напряжение в мышцах пресса. Изначально абслейтеры использовались мужчинами для избавления от пивного живота, но мода на красивый пресс сделала тренажер популярным и среди девушек. Приспособление не отличается высокой интенсивностью проработки, чтобы добиться результата, нужно ежедневно тренироваться на нем не менее полутора часов, выполняя не менее 1000 повторов за занятие.

Торсо-трек

Используется профессиональными спортсменами и людьми с превосходной физической подготовкой, так как предполагает большое количество повторов и очень высокие нагрузки. Тренажер представляет собой дорожку с ручками по бокам, тренировка происходит в положении лежа на животе с опорой на руки. Работать на торсо-треке крайне непросто, но он способствует глубокой проработке не только для пресса, но и для мышц рук, плеч, спины.

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Брусья

Самое распространенное приспособление на уличных спортивных площадках и одно из самых эффективных устройств, чтобы накачать пресс. Несмотря на свою простоту брусья позволяют выполнять огромное количество упражнений на пресс — подъемы ног, множество разновидностей уголков, ножницы и другие. Работа на брусьях должна быть медленной и плавной, каждое упражнение следует выполнять не более 8-10 раз в подходе. Для повышения нагрузки тренировки с собственным весом меняются на тренировки с утяжелением, к примеру, для прокачки пресса часто используют утяжелители в области лодыжек.

Турник

Упражнения на турнике могут показаться сложными, но это вопрос подготовки и привычки. Работа над прессом на турнике действительно будет не простой, но она приводит к отличному результату — качественная проработка мышц пресса и высокий расход калорий. Лучшие упражнения для пресса на турнике — это скручивания, велосипед, подъемы ног к перекладине, ножницы.

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