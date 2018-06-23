Сушка пресса в домашних условиях

Для того, чтобы обрести красивый пресс, мало накачать мышцы тренировками, пресс нужно просушить, чтобы он стал более рельефным. Сушкой называют устранение подкожного жира, мешающего увидеть накачанные мышцы, это сложный процесс, который перенесет не каждый человек. Во время сушки в питании практически отсутствуют углеводы, по причине чего тело лишается источника энергии, но оно по-прежнему вынуждено приносить физические нагрузки.

Сушка в домашних условиях предполагает ускорение обмена веществ и кровообращения, эти действия направлены на уничтожение жировой ткани. Для ускорения обменных процессов необходимо не только продолжить качать пресс, но и подключить другие упражнения.

Качать пресс на сушке нужно определенным образом:

Не менее сорока минут;

С перерывами между подходами не более десяти секунд;

Упражнениями на высокую амплитуду, они самые эффективные.

Важно не только качать пресс, но и выполнять различные виды скручиваний, особенно обратные скручивания и скручивания на скамье, а также наклоны в сторону с гантелями. Если тренировки проходят в зале, то обязательно нужно делать скручивания в вертикальном блоке.

В программе тренировок для сушки должны присутствовать кардиоупражнения, к примеру, бег или прыжки на скакалке. Такие нагрузки эффективно сжигают жир на животе, но их нельзя делать без ограничений, по времени кардио должно длиться в два раза меньше, чем упражнения на пресс.

Сочетать работу над прессом и кардио можно в одной тренировке, чередуя нагрузки разного типа.

Сушка тела — это не только спорт, но и определенное питание. Во время сушки рацион должен быть построен по следующим принципам:

Снижение до минимума употребления углеводов, полный отказ от выпечки, сладостей и других легких углеводов;

Отказ от употребления жиров в вечернее время;

Употребление пищи по режиму, между приемами пищи не должно проходить много времени. Голод заставляет организм вырабатывать гормон кортизол, под воздействием которого накапливаются новые жировые отложения;

Основой питания должны быть полезные продукты — белки яиц, творог, нежирное мясо, рыба, овощи и фрукты;

Сушка — это лишение организма углеводов, направленное на сжигание жиров, к поступающей жидкости это не имеет никакого отношения. Важно выпивать в день не менее двух литров негазированной воды;

Для ускорения сушки можно включить в свой рацион имбирный напиток или зеленый чай.

Блок похожие статьи

Процесс сушки пресса нужно держать под строгим контролем, малейшая невнимательность приводит к тому, что тело начинает терять не жировые отложения, а мышечную ткань. Мышцы нуждаются в постоянной поддержке в виде жировых силовых упражнений. На обеспечение энергией мышечную систему уходит очень много калорий, чем больше мышц у человека — тем менее он склонен к накапливанию лишнего веса. По этой причине при соблюдении тренировочного режима и правильного питания результаты сушки сохраняются на долгое время, в теле остается высокий процент содержания мышечной массы и низкий процент жировой массы.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Растяжка в домашних условиях — эффект на лицо

Самые распространенные мифы о протеине

Как держать тело в форме после 30?