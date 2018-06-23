Ошибки новичков в работе с прессом

Мужчины и женщины ради красивого пресса готовы превзойти самих себя — пересмотреть свой режим дня, избавиться от лишнего веса, упорно тренироваться и правильно питаться. Если ты направляешь все физические и моральные силы на тренировки, но не видишь результата, значит, нужно что-то изменить. С этими ошибками сталкиваются все, кто старается накачать пресс в домашних условиях без помощи тренера. Работа над ошибками позволит увидеть заветные кубики у себя на животе.

Неправильное направление нагрузки

Опасная ошибка, поплатиться за которую можно не только отсутствием результата, но и болезненной травмой. При выполнении упражнения на пресс нагрузка должна идти на мышцы живота, если при этом ты чувствуешь боль в спине или области бедер, значит, нагрузка обходит целевые мышцы. Самым безопасным упражнением для брюшного пресса считается скручивание, но его безопасность относительно. Нарушения в технике выполнения скручиваний приводят к сколиозу, грыже межпозвоночных дисков и даже серьезным повреждениям тазобедренного сустава.

Назначение мышц пресса заключается в сгибании туловища, прямая мышцы живота опускает ребра и сгибает позвоночник, оттягивая грудную клетку вниз. Отсюда следует, что при скручиваниях важно концентрироваться на сгибании позвоночника в области грудной клетки, суть упражнения в движении грудной клетки вниз. Поясница при этом должна лежать на поверхности пола, для максимального напряжении пресса не нужно поднимать верхнюю часть туловища высоко, достаточно немного округлить спину, подвигая ребра к животу. Поднимая туловище слишком высоко, ты переносишь нагрузку с мышц пресса на мышцы сгибатели бедра.

Чрезмерные нагрузки

Если проявить чрезмерное усердие и часами подвергать себя высоким физическим нагрузкам, то результатом тренировок станут не кубики на животе, а тошнота и рвота. Это реакция пищеварительной системы на чрезмерное напряжение, плохое самочувствие после тренировки гарантировано. Если сразу нагрузить себя сверх меры, то желание накачать пресс пропадет после первых двух-трех тренировок.

Для естественного роста любой мышцы нужно увеличивать уровень нагрузки постепенно, необдуманное рвение приводит к перетренированности.

Произвольное дыхание

Если качать пресс и не задумываться о правильном дыхании, то часть эффекта от тренировки будет заранее потеряна. Неправильное дыхание не только мешает добиться успеха, но и вызывает боли в суставах и мышцах. Самая грубая ошибка — это задерживание дыхания, если человек не дышит на протяжении 4-5 повторов, то потом он начнет жадно хватать воздух, полностью сбивая ритм. В это время весь организм и мышечная система в частности начинают страдать от недостатка кислорода. На расслаблении делается вдох, на усилии — выдох, тогда мышцы будут обеспечены кислородом и правильно работать.

Еда перед занятием

Ошибка тех, кто стремится не только накачать кубики, но и избавиться от нескольких лишних сантиметров в области талии. Люди искренне верят, что тренировка избавит их от лишних калорий, поэтому перед занятием ни в чем себе не отказывают. Негативные последствия возникают не только со стороны желудочно-кишечного тракта, переедание перед занятием приводит усилению потоотделения и аритмии, головной боли. Занятие на голодный желудок тоже не будет полезным, прием пищи должен произойти не менее, чем за час до занятия, основа этой трапезы — полезные углеводы.

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Однообразие тренировок

Многие люди не догадываются, что существует множество упражнений для пресса, для них тренировка заключается в подъемах туловища вверх из положения лежа на спине. Ситапы не являются самым лучшим упражнением для пресса, оно не безопасно и не задействует все целевые мышцы. Тренировки должны быть разнообразными, включать в себя упражнения для полной проработки прямой мышцы пресса и косых мышц живота.

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